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Байден не будет вести переговоры с конгрессом о предотвращении дефолта

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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Президент США Джо Байден не будет договариваться с конгрессом о недопущении дефолта. Об этом 2 мая заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Он четко заявлял, что предотвращение дефолта — конституционная обязанность конгресса. Это не тот вопрос, по которому мы будем вести переговоры. При президенте Дональде Трампе лимит задолженности повышался трижды. В этот раз не должно быть иначе», — сказала она на брифинге.

По ее словам, решение Байдена отказаться от переговоров не изменится.

Игра на повышение: насколько серьезна угроза дефолта в США
И смогут ли республиканцы и демократы решить проблему госдолга до июня

Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что президент США обсудит с лидерами конгресса угрозу дефолта 9 мая. В Белом доме подтвердили встречу, но не назвали ее тему.

1 мая министр финансов США Джанет Йеллен в письме руководству конгресса указала, что Соединенные Штаты могут исчерпать бюджет в связи с достижением потолка госдолга к 1 июня. Она призвала конгресс как можно скорее увеличить лимит долга и отметила, что обратная ситуация нанесет ущерб глобальному лидерству страны и «поставит под сомнение способность защищать интересы национальной безопасности».

Палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга в конце апреля. Документ предусматривает повышение потолка госдолга страны на $1,5 трлн и ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно.

В том же месяце глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард указала, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир. В связи с этим глава ЕЦБ призвала задвинуть политические настроения на задний план и соблюсти «высшие интересы нации».

Текущий уровень потолка госдолга США был превышен в январе. Тогда он достиг $31,4 трлн. На фоне этого минфин страны заявил о введении чрезвычайных мер, чтобы избежать дефолта. Республиканцы со своей стороны призвали Белый дом к сокращению расходов и более ответственной экономической политике.

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