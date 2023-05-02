США заявили об исчерпании бюджета в связи с достижением потолка госдолга

США могут исчерпать бюджет в связи с достижением потолка госдолга уже к 1 июня. Об этом в понедельник, 1 мая, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен в письме руководству конгресса. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства.

«Согласно нашей лучшей оценке, мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, а потенциально уже к 1 июня, если конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до этого времени», — говорится в заявлении.

Глава минфина призвала конгресс как можно скорее увеличить лимит долга и отметила, что обратная ситуация нанесет ущерб глобальному лидерству страны и «поставит под сомнение способность защищать интересы национальной безопасности».

Йеллен добавила, что на данный момент ведомство приостановило печать специальных ценных бумаг для органов государственной власти, чтобы управлять рисками, связанными с лимитом долга.

Ранее, 26 апреля, палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга. Документ, разработанный спикером палаты Кевином Маккарти, предусматривает повышение потолка госдолга страны на $1,5 трлн и ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. В случае необходимости дополнительных трат Белый дом должен будет обращаться к конгрессу за согласованием.

22 апреля газета Politico сообщила, что некоторые представители администрации американского лидера Джо Байдена встревожены из-за угрозы дефолта экономики США ввиду отсутствия переговоров по повышению потолка государственного долга между президентом и спикером палаты Кевином Маккарти.

17 апреля директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак назвал запредельной долговую нагрузку США. Он отметил, что в феврале совокупный размер американского федерального долга превысил $31 трлн, что побило предыдущий рекорд, составив 125% валового внутреннего продукта (ВВП). По его мнению, это грозит обесценением доллара и снижением способности государства вкладываться в инновационное развитие.

За день до этого глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир. В связи с этим глава ЕЦБ призвала задвинуть политические настроения на задний план и соблюсти «высшие интересы нации».