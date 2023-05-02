Байден обсудит угрозу дефолта в США с лидерами конгресса

Президент США Джо Байден обсудит с лидерами конгресса возникшую угрозу дефолта. Он пригласил спикера палаты представителей Кевина Маккарти на встречу в Белый дом 9 мая, сообщает агентство Reuters во вторник, 2 мая.

«Сегодня днем президент Байден позвонил спикеру Маккарти, <…> чтобы пригласить его <…> 9 мая на встречу с <…> Хакимом Джеффрисом, Чаком Шумером, Митчем Макконеллом, которым президент также позвонил сегодня», — говорится в официальном сообщении Белого дома.

Джеффрис является лидером демократического меньшинства в палате представителей, Шумер — лидер демократического большинства в сенате, а Макконелл — лидер республиканского меньшинства в сенате.

Темой телефонной беседы с Маккарти стал потолок госдолга, его же будут обсуждать и на встрече, сообщается на сайте kp.ru.

В этот же день политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с телеканалом «360» выразил уверенность в том, что дефолта не случится: Соединенные Штаты проголосуют за увеличение потолка.

О возможном исчерпании в США бюджета в связи с достижением потолка госдолга Йеллен сообщила в письме руководству конгресса накануне, сообщается на сайте aif.ru.

За день до этого глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир.

При этом руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая 2 мая высказала «Известиям» мнение, что предупреждение о возможности дефолта уже 1 июня является, возможно, «мягким шантажом» законодателей.