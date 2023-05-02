Эксперт назвала «мягким шантажом» предупреждение минфина США о дефолте

Заявление главы министерства финансов США Джанет Йеллен о том, что без повышения или приостановки действия потолка государственного долга дефолт возможен уже 1 июня — возможно, «мягкий шантаж» законодателей, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Как она рассказала «Известиям» 2 апреля, таким образом американское ведомство указывает на то, что у конгресса есть несколько недель на принятие решения.

«Потолок госдолга США существует с 1917 года и только с 1960 года повышался почти 80 раз. Поскольку решение об этом принимает конгресс, повышение потолка госдолга часто становится предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами», — уточнила экономист.

Она отметила, что самым драматичным было повышение потолка госдолга в 2011 году, когда Соединенные Штаты Америки вплотную подошли к техническому дефолту, приняли решение в последний момент, но в результате лишились максимального кредитного рейтинга (ААА) от S&P (международной компании, предоставляющей кредитные рейтинги). Финансовые рынки получили в тот период серьезную встряску, добавила эксперт.

«В последний раз после нескольких месяцев напряженных переговоров под угрозой дефолта потолок был повышен в конце 2021 года на $2,5 трлн, а новый потолок $31,4 трлн был достигнут уже в январе этого года. После достижения потолка госдолга минфин США не может размещать новые гособлигации, увеличивающие госдолг, и может финансировать расходы до тех пор, пока это позволяют текущие доходы и накопленные остатки средств», — объяснила Беленькая.

По ее словам, ситуация усугубляется начавшейся президентская кампания 2024 года: так, американский лидер Джо Байден 25 апреля официально выдвинул свою кандидатуру на выборы.

Кроме того, влияет на обстановку разделенная структура конгресса: в палате представителей большинство контролируют республиканцы, а в сенате с небольшим перевесом преобладают демократы. 27 апреля палата представителей под руководством республиканского спикера Кевина Маккарти одобрила повышение потолка госдолга на $1,5 трлн или до конца марта 2024-го (в зависимости от того, что произойдет раньше), но взамен на сокращение госрасходов суммарно на $4,5 трлн, том числе республиканцы требуют отмены списания Байденом студенческих долгов, отказа от части льгот для возобновляемых источников энергии, электромобилей, ужесточение требований к трудоустройству в рамках участия в программах поддержки бедных и др.

При этом Байден требует, чтобы конгресс повысил потолок госдолга без каких-либо дополнительных условий, как это было во время президентства Дональда Трампа, отметила экономист.

«Заявление главы Минфина Джанет Йеллен о том, что без повышения или приостановки действия потолка госдолга дефолт возможен уже 1 июня — возможно, такой «мягкий шантаж» законодателей, напоминание им о том, что на принятие решения остается несколько недель, хотя, как говорится в ее письме, точную дату, когда правительство потеряет возможность исполнять свои обязательства, предсказать невозможно», — подчеркнула Беленькая.

2 мая Reuters написало, что Байден пригласил Маккарти и других лидеров конгресса на встречу 9 мая, чтобы обсудить вопрос госдолга.

«Возможно, какие-то компромиссы по сокращению госрасходов всё же начнут обсуждаться. На мой взгляд, нет сомнений, что в конце концов политики договорятся и на этот раз, но даже непродолжительный технический дефолт увеличил бы риск рецессии в американской экономике (который и так высок на фоне ужесточения ДКП ФРС (денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. — Ред.) и проблем в банковском секторе США) и имел бы негативные последствия для мировых финансовых и сырьевых рынков», — считает Беленькая.

При этом, по ее словам, даже нового потолка госдолга хватит менее, чем на год. Кроме того, экономист напомнила, что Йеллен ранее не раз поясняла, что в случае дефолта будет подорвано доверие к США как к наиболее надежному заемщику и стоимость заимствований значительно увеличится для государства, бизнеса и домохозяйств.

«Объективных причин для дефолта у США сейчас нет — даже при высоком уровне госдолга (около 130% ВВП) он практически полностью номинирован в национальной валюте», — сказала экономист.

В то же время она объяснила, что дефолт по внутреннему долгу — крайне редкое явление.

«Стоимость заимствований для правительства США ускоряет рост на фоне повышения ставок ФРС и, по расчетам бюджетного управления конгресса (СВО, Congressional Budget Office. — Ред.), в этом году повысится с 1,9% ВВП до 2,4%, что уже несколько выше среднего значения за последние 50 лет (2% ВВП). Но пока ожидаемые процентные выплаты по долгу еще посильны — февральский прогноз СВО предполагает, что они составят около 10% всех расходов и около 13% доходов бюджета. Однако периодически повторяющиеся перформансы с потолком госдолга маскируют долгосрочную неустойчивость бюджетного дефицита США», — добавила Беленькая.

Аналитик назвала главной причиной ожидания увеличения дефицитов и государственного долга Соединенных Штатов Америки в предстоящие десятилетия недостаточность прогнозируемых доходов для финансирования на долгосрочном горизонте обязательств по программам соцобеспечения и медицинских программ, что в свою очередь в дальнейшем «может потребовать трудных политических решений для обеспечения долговой устойчивости американской экономики».

О возможном исчерпании в США бюджета в связи с достижением потолка госдолга Йеллен сообщила в письме руководству конгресса 1 мая.

За день до этого глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир.