Реклама
Прямой эфир
Армия
Пригожин заявил о возможной ликвидации командующего сил теробороны ВСУ
Мир
МИД России выразил протест польскому дипломату из-за захвата школы
Общество
Путин потребовал восстановить жилье в Сосьве к началу отопительного сезона
Мир
В Берлине арестовали около 70 человек на первомайских демонстрациях
Общество
ФСБ задержала подозреваемых в убийстве замначальника УВД Мелитополя
Мир
В Литве прекратил действовать режим ЧП на границе с РФ и Белоруссией
Общество
Путин по видеосвязи дал старт движению трамваев в Мариуполе
Здоровье
В России появился первый аппарат для проведения ПЭТ/МРТ
Происшествия
В Мелитополе совершено покушение на замначальника ГУМВД по Запорожской области
Мир
Экоактивисты в знак протеста вновь перекрыли несколько улиц Берлина
Мир
В Великобритании зафиксировали рекордный рост цен на продукты
Мир
Акцию «Бессмертный полк» организовали в столице ДР Конго
Мир
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7%

Эксперт назвала «мягким шантажом» предупреждение минфина США о дефолте

Экономист Беленькая: предупреждение минфина США о дефолте — «мягкий шантаж» законодателей
0
Фото: REUTERS/Gary Cameron
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление главы министерства финансов США Джанет Йеллен о том, что без повышения или приостановки действия потолка государственного долга дефолт возможен уже 1 июня — возможно, «мягкий шантаж» законодателей, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Как она рассказала «Известиям» 2 апреля, таким образом американское ведомство указывает на то, что у конгресса есть несколько недель на принятие решения.

«Потолок госдолга США существует с 1917 года и только с 1960 года повышался почти 80 раз. Поскольку решение об этом принимает конгресс, повышение потолка госдолга часто становится предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами», — уточнила экономист.

Она отметила, что самым драматичным было повышение потолка госдолга в 2011 году, когда Соединенные Штаты Америки вплотную подошли к техническому дефолту, приняли решение в последний момент, но в результате лишились максимального кредитного рейтинга (ААА) от S&P (международной компании, предоставляющей кредитные рейтинги). Финансовые рынки получили в тот период серьезную встряску, добавила эксперт.

«В последний раз после нескольких месяцев напряженных переговоров под угрозой дефолта потолок был повышен в конце 2021 года на $2,5 трлн, а новый потолок $31,4 трлн был достигнут уже в январе этого года. После достижения потолка госдолга минфин США не может размещать новые гособлигации, увеличивающие госдолг, и может финансировать расходы до тех пор, пока это позволяют текущие доходы и накопленные остатки средств», — объяснила Беленькая.

Дороги налоги: чем США собираются заплатить по своему госдолгу
Джо Байден хочет повысить отчисления для корпораций и зажиточных американцев

По ее словам, ситуация усугубляется начавшейся президентская кампания 2024 года: так, американский лидер Джо Байден 25 апреля официально выдвинул свою кандидатуру на выборы.

Кроме того, влияет на обстановку разделенная структура конгресса: в палате представителей большинство контролируют республиканцы, а в сенате с небольшим перевесом преобладают демократы. 27 апреля палата представителей под руководством республиканского спикера Кевина Маккарти одобрила повышение потолка госдолга на $1,5 трлн или до конца марта 2024-го (в зависимости от того, что произойдет раньше), но взамен на сокращение госрасходов суммарно на $4,5 трлн, том числе республиканцы требуют отмены списания Байденом студенческих долгов, отказа от части льгот для возобновляемых источников энергии, электромобилей, ужесточение требований к трудоустройству в рамках участия в программах поддержки бедных и др.

При этом Байден требует, чтобы конгресс повысил потолок госдолга без каких-либо дополнительных условий, как это было во время президентства Дональда Трампа, отметила экономист.

«Заявление главы Минфина Джанет Йеллен о том, что без повышения или приостановки действия потолка госдолга дефолт возможен уже 1 июня — возможно, такой «мягкий шантаж» законодателей, напоминание им о том, что на принятие решения остается несколько недель, хотя, как говорится в ее письме, точную дату, когда правительство потеряет возможность исполнять свои обязательства, предсказать невозможно», — подчеркнула Беленькая.

2 мая Reuters написало, что Байден пригласил Маккарти и других лидеров конгресса на встречу 9 мая, чтобы обсудить вопрос госдолга.

«Возможно, какие-то компромиссы по сокращению госрасходов всё же начнут обсуждаться. На мой взгляд, нет сомнений, что в конце концов политики договорятся и на этот раз, но даже непродолжительный технический дефолт увеличил бы риск рецессии в американской экономике (который и так высок на фоне ужесточения ДКП ФРС (денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. — Ред.) и проблем в банковском секторе США) и имел бы негативные последствия для мировых финансовых и сырьевых рынков», — считает Беленькая.

При этом, по ее словам, даже нового потолка госдолга хватит менее, чем на год. Кроме того, экономист напомнила, что Йеллен ранее не раз поясняла, что в случае дефолта будет подорвано доверие к США как к наиболее надежному заемщику и стоимость заимствований значительно увеличится для государства, бизнеса и домохозяйств.

«Объективных причин для дефолта у США сейчас нет — даже при высоком уровне госдолга (около 130% ВВП) он практически полностью номинирован в национальной валюте», — сказала экономист.

В то же время она объяснила, что дефолт по внутреннему долгу — крайне редкое явление.

«Стоимость заимствований для правительства США ускоряет рост на фоне повышения ставок ФРС и, по расчетам бюджетного управления конгресса (СВО, Congressional Budget Office. — Ред.), в этом году повысится с 1,9% ВВП до 2,4%, что уже несколько выше среднего значения за последние 50 лет (2% ВВП). Но пока ожидаемые процентные выплаты по долгу еще посильны — февральский прогноз СВО предполагает, что они составят около 10% всех расходов и около 13% доходов бюджета. Однако периодически повторяющиеся перформансы с потолком госдолга маскируют долгосрочную неустойчивость бюджетного дефицита США», — добавила Беленькая.

Аналитик назвала главной причиной ожидания увеличения дефицитов и государственного долга Соединенных Штатов Америки в предстоящие десятилетия недостаточность прогнозируемых доходов для финансирования на долгосрочном горизонте обязательств по программам соцобеспечения и медицинских программ, что в свою очередь в дальнейшем «может потребовать трудных политических решений для обеспечения долговой устойчивости американской экономики».

О возможном исчерпании в США бюджета в связи с достижением потолка госдолга Йеллен сообщила в письме руководству конгресса 1 мая.

За день до этого глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023