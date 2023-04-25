За кампанию: Джо Байден официально вступил в президентскую гонку

Президент США Джо Байден 25 апреля официально выдвинул свою кандидатуру на выборы 2024 года. Хоть его рейтинги и оставляют желать лучшего, а почти половина американцев-демократов не хотят его повторного участия в президентской гонке, Байден почти со 100-процентной вероятностью победит на праймериз, считают эксперты. При этом итоговые шансы действующего президента остаться в Белом доме зависят от того, что за соперник будет у него от республиканцев. Согласно опросам, Байден вполне может одолеть экс-президента Дональда Трампа, а вот если его оппонентом станет губернатор Флориды Рон Десантис, то Овальный кабинет, вероятно, перейдет к «красным».

От ожиданий к реальности

Вопрос о том, будет ли 46-й президент Соединенных Штатов выдвигаться на второй срок, фактически не стоял, так как сам Джо Байден не раз заявлял, что планирует принять участие в гонке в 2024 году. Однако, официального объявления всё не было. Хотя главный кандидат из соседнего республиканского лагеря — бывший американский лидер Дональд Трамп — заявил о том, что будет баллотироваться, еще в ноябре 2022-го.

И вот 25 апреля в 6 утра по Вашингтону (13:00 мск) 80-летний Байден, наконец-то, решил официально начать президентскую кампанию. Произошло это ровно через четыре года после его официального выдвижения на прошлых выборах.

«У каждого поколения бывают моменты, когда им приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наш [момент]. Вот почему я вновь баллотируюсь на пост президента США», — написал глава государств в своем Twitter, прикрепив трехминутное видеообращение.

Вице-президент Камала Харрис также объявила о том, что пойдет на переизбрание в связке с Байденом.

«Как американцы, мы верим в свободу — и мы верим, что наша демократия будет настолько сильна, насколько сильна наша готовность бороться за нее. Вот почему Джо Байден и я выдвигаем свои кандидатуры», — подчеркнула она.

Как объяснил «Известиям» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан, выдвижение Байдена было ожидаемо, поскольку в США президенты традиционно повторно участвуют в гонке. Последним главой Белого дома, который решил не переизбираться, был демократ Линдон Джонсон в 1968 году.

Действующий глава Соединенных Штатов стал третьим официальным кандидатом от Демократической партии. Ранее официально объявили о намерении баллотироваться племянник 35-го президента Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, а также писатель Марианна Уильямсон.

По словам главного редактора журнала CovertAction Джереми Кузмарова, несмотря на то, что такой шаг Байдена был предсказуемым, многие жители страны обеспокоены преклонным возрастом 46-го президента. И действительно, согласно последнему опросу Reuters/Ipsos, 44% респондентов-демократов считают, что нынешнему американскому лидеру не следовало баллотироваться, а 61% уверены: действующий лидер слишком стар для того, чтобы руководить страной.

— Сейчас, похоже, даже внутри Демпартии отсутствует консенсус по поводу того, должен ли Байден быть кандидатом на пост президента в 2024 году, к тому же, его рейтинг одобрения остается на низком уровне, — подчеркнул Саид Хан.

В истории США лишь один претендент на Овальный кабинет был старше Байдена — республиканцу Харольду Стассену на момент президентской гонки в 1992 году было 85 лет. Президентом он в итоге не стал .

Шансы в 2024-м

Помимо возраста, у Джо Байдена есть и другие проблемы — скандалы вокруг его семьи, в частности сына Хантера, негативная оценка политики его администрации гражданами США (58% полагают, что страна движется в неверном направлении). Но, несмотря на это, у него крайне высокие шансы победить на праймериз.

— У Байдена нет серьезных соперников в Демократической партии. Роберт Кеннеди-младший наиболее известен своими резкими взглядами в отношении вакцинации от COVID-19 , которые были бы более уместны в Республиканской партии, чем среди демократов. Марианна Уильямсон еще менее привлекательна в качестве кандидата на пост главы государства. Так что партийные ряды, скорее всего, сомкнутся вокруг него, — допустил профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

В том, что у 46-го президента нет достойного противника в стане демократов, уверен и Саид Хан. По мнению эксперта, Демпартия хочет сохранить «единый фронт», так что такой кандидат вряд ли появится. Это может случится только если произойдет «что-то серьезное».

— У Байдена большие шансы выиграть праймериз, так как он пользуется поддержкой влиятельных лиц в партии, представителей крупных секторов корпоративной Америки, чьи требования он выполняет, а также военно-промышленного комплекса — производителей оружия, которые лоббируют продолжение [конфликта на Украине], — отметил Джереми Кузмаров.

Впрочем, в будущем противостоянии с республиканцами все не так однозначно. В отличие от «синего», в «красном» лагере вполне может развернуться нешуточная борьба за звание главного кандидата от партии. Основными претендентами по-прежнему остаются Дональд Трамп, успевший получить уголовное обвинение по 34 пунктам, а также губернатор Флориды Рон Десантис, который до сих пор официально не баллотировался.

По словам директора отдела внешнеполитических исследований Института Брукингса в Вашингтоне Майкла О'Хэнлона, шансы Байдена на победу на праймериз составляют около 90%, а вот на всеобщих, которые состоятся в ноябре 2024, все зависит от соперника-республиканца. Если им окажется Трамп, то вероятность одержать верх над ним составит около 65%, а вот если против 46-го президента выступит Десантис, то шансы будут меньше 50%, считает эксперт.

Такой же вывод можно сделать, посмотрев на данные последних опросов. Согласно исследованию Wall Street Journal, в случае противостояния Байдена и Трампа, большинство отдаст свои голоса действующему президенту (48% против 45%), а вот если бороться с Байденом будет губернатор Флориды, то шансы одержать верх выше у второго (с аналогичным распределением — 48% против 45%).

При этом популярность Рона Десантиса в последний месяц серьезно просела, если судить по динамике портала Real Clear Politics. Сейчас больше половины (55%) американцев на республиканских праймериз отдали бы свои голоса за Трампа и лишь 20% — за губернатора Флориды.

— За 18 месяцев до выборов Байден может победить Дональда Трампа, хотя большинство жителей США заявили, что такое противостояние крайне нежелательно. Более жесткий исход Байдену грозит, если Десантис станет кандидатом от республиканцев, но Десантис проигрывает по опросам. Ни один другой кандидат-республиканец, включая бывшего губернатора Южной Каролины, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, не представляет серьезной угрозы для Байдена, — отметил Саид Хан.