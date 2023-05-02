Игра на повышение: насколько серьезна угроза дефолта в США

Власти США до сих пор не приняли решение о подъеме планки госдолга, но страна не столкнется с угрозой дефолта . Такое мнение выразили опрошенные «Известиями эксперты, подчеркнув: Белый дом и конгресс смогут достичь компромисса до 1 июня . Именно тогда, по словам главы минфина США Джанет Йеллен, правительство может исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения потолка госдолга. Его повышение остается одной из наиболее острых тем в противостоянии республиканцев и демократов : первые настаивают на сокращении расходов, в то время как администрация Джо Байдена хочет «идти по наиболее простому пути», просто подняв планку.

Серьезные трудности

Вопрос о повышении госдолга стоит на повестке дня американских властей с начала года. 19 января он превысил установленный законодательством лимит в $31,4 трлн, из-за чего министерству финансов пришлось вмешаться , приняв ряд чрезвычайных мер для избежания дефолта. Однако вечно так продолжаться не может, о чем и заявила глава минфина Джанет Йеллен в своем письме, адресованном спикеру палаты представителей США Кевину Маккарти.

«После проведения анализа последних поступлений федеральных налогов, согласно нашей лучшей оценке, мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, а потенциально уже к 1 июня, если конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до этого времени », — подчеркнула она.

Вместе с тем, глава американского минфина рассказала, что ведомство решило приостановить выпуск ценных бумаг серии для органов власти в штатах и местных органов власти (SLGS), поскольку необходимо управлять рисками, которые связаны с государственным долгом США.

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« Если конгресс не сможет повысить лимит долга, это создаст серьезные трудности для американских семей, нанесет ущерб нашему глобальному лидерству и поставит под сомнение нашу способность защищать интересы национальной безопасности », — добавила Джанет Йеллен.

Сложившаяся ситуация остается настоящим камнем преткновения между республиканцами, которые во главе с Маккарти контролируют палату представителей, и администрацией президента страны Джо Байдена. Если «синие» всячески требуют повышения госдолга, то «красные» настаивают на том, что необходимо сократить расходы и вести более ответственную экономическую политику .

К слову, в апреле республиканцы предложили законопроект о повышении потолка государственного долга на $1,5 трлн, но лишь в обмен на резкое понижение расходов . В итоге проект был принят в палате представителей, но остается неясной его судьба в сенате, ведь его контролируют демократы. К тому же, в Белом доме заверили, что Байден наложит вето на этот план, если он все-таки сможет пройти и в верхней палате американского парламента .

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С такой твердой позицией сторон риск дефолта возрастает, что понимают и в администрации президента . Поэтому американский лидер решил провести встречу с руководством конгресса 9 мая : на нее приглашены лидеры демократического большинства и меньшинства Чак Шумер и Хаким Джеффрис, а также лидер республиканского меньшинства в сенате Митчел Макконел и спикер палаты представителей Маккарти.

Путь к компромиссу

Именно на этих переговорах стороны могут согласовать какое-то решение, которое позволит избежать дефолта в стране , отметили опрошенные «Известиями» эксперты. Однако, в любом случае, это будет компромисс в том или ином виде.

Как напомнил программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов, споры касательно планки госдолга, подобные тем, что наблюдаются сейчас, всегда происходят между республиканцами и демократами , поскольку первые традиционно выступают за то, чтобы расходы были минимальными, в то время как вторые хотят идти «по наиболее простому пути»: сначала увеличить планку, а разбираться с последствиями потом. Так что в этой ситуации идеальным вариантом было бы соглашение, в рамках которого «синие» приняли бы какие-то из предложений «красного» лагеря относительно снижения расходов, чтобы госдолг не раздувался еще сильнее .

— Я думаю, что все-таки будет достигнут компромисс, тем более за месяц. Но споры по этому поводу будут громкими просто потому, что это и политические очки для определенных конгрессменов, и возможность для тех же республиканцев пожурить администрацию Байдена , — считает эксперт.

Здание министерства финансов США Фото: Global Look Press/picture alliance/Jürgen Schwenkenbecher

Не стоит забывать и о том, что это вопрос не чьих-то конкретных политических интересов, а проблема национального масштаба. Ведь если решение не будет принято в срок, то де-юре и де-факто все госорганы прекратят свою работу, поскольку у них просто не будет возможности выплачивать зарплату чиновникам, что отразится на обычных гражданах, добавил Суховерхов.

По словам президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского, картина прояснится лишь через неделю, когда пройдет встреча президента США с лидерами конгресса. При этом стороны настроены на компромисс. Доказательством этого служит само намерение Байдена встретиться для решения проблемы , особенно после того, как в минфине напомнили об угрозе дефолта. Ведь изначально он заявил, что схема, предложенная Маккарти и принятая палатой представителей, даже не обсуждается.

— Считаю, что скорее всего, этого (дефолта. — «Известия») не произойдет. Необходимо набраться терпения, и в итоге будет какой-то компромисс. Байден понял, что это нужно, так что они будут торговаться 9 мая, — предположил Лозанский.

Эксперт уверен: никто из сторон не хочет допустить такую катастрофу, как дефолт, даже несмотря на политические разногласия демократов и республиканцев . Тем не менее, в течение всей недели до встречи в медиапространстве будет идти борьба, а в СМИ — то и дело появляться громкие заявления, резюмировал он.

Фото: ТАСС/Zuma