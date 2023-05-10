Байден назвал возможный дефолт разрушительным для экономики США

Президент США Джо Байден не исключает вероятность краткосрочного повышения потолка американского госдолга. Об этом он заявил журналистам во вторник, 9 мая, по итогам состоявшейся встречи с лидерами конгресса по вопросу повышения потолка государственного долга.



«Не исключаю никаких вариантов мер, кроме самого дефолта», — высказался он о ситуации.



Кроме того, американский лидер отметил, что намерен принять участие в саммите G7 в Японии с 19 по 21 мая, несмотря на риск дефолта в США.

«Я по-прежнему привержен [тому, чтобы отправиться в Японию], но, очевидно, что это (предотвратить дефолт. — Ред.) самое важное, что стоит на повестке», — пояснил он.

Байден также заявил, что возможный дефолт станет разрушительным для американской экономики.

«Я не знаю, что думает спикер [палаты представителей Кевин] Маккарти. Я думаю, что ему видно лучше. И я думаю, он знает, что дефолт станет разрушительным», — добавил президент США.

Ранее, 7 мая, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американскую экономику могут ждать серьезные последствия, если американский конгресс не повысит потолок госдолга. Йеллен отметила, что если конгресс не выполнит своих обязательств, то «хороших вариантов просто нет».

В конце апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга. Документ предусматривает повышение потолка госдолга страны на $1,5 трлн и ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно.

1 мая Йеллен сообщила, что страна может исчерпать бюджет в связи с достижением потолка госдолга уже к 1 июня. Глава минфина призвала конгресс как можно скорее увеличить лимит долга.

2 мая в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не будет договариваться с конгрессом о недопущении дефолта. В пресс-службе подчеркнули, что предотвращение дефолта — конституционная обязанность конгресса и при экс-президенте Дональде Трампе лимит задолженности повышался трижды.

До этого, 22 апреля, газета Politico сообщила, что некоторые представители администрации американского лидера Джо Байдена встревожены из-за угрозы дефолта экономики США ввиду отсутствия переговоров по повышению потолка государственного долга между президентом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти.

19 апреля американский предприниматель Илон Маск заявил, что дефолт в США является вопросом времени.

17 апреля директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак назвал запредельной долговую нагрузку США. Он отметил, что в феврале совокупный размер американского федерального долга превысил $31 трлн, что побило предыдущий рекорд, составив 125% валового внутреннего продукта (ВВП). По его мнению, это грозит обесценением доллара и снижением способности государства вкладываться в инновационное развитие.

За день до этого глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир. В связи с этим глава ЕЦБ призвала задвинуть политические настроения на задний план и соблюсти «высшие интересы нации».

12 апреля Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.