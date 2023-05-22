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Курс вниз: почему евро теряет популярность в международных расчетах

Статистика SWIFT свидетельствует об упадке европейской валюты
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Использование евро в международной платежной системе SWIFT по итогам апреля в очередной раз подряд снизилось — с 32,6 до 31,7%. Доля евро в расчетах падает уже на протяжении нескольких месяцев, а сейчас достигла минимума за последние три года. Даже в условиях кризиса и определенного спада доверия к доллару популярность евро только снижается. Почему так происходит и с чем связана неспособность европейской валюты вернуть себе утраченные когда-то позиции, разбирались «Известия».

Потерянное превосходство

Пик популярности евро в международных расчетах в рамках SWIFT пришелся на рубеж 2000-х и 2010-х годов. В 2012 году единая валюта ЕС обеспечивала до 45% сделок против менее 30% у доллара. Однако европейский долговой кризис пошатнул эти позиции, и к середине 2010-х евро занимал уже 30% расчетов или даже меньше. С тех пор, за исключением короткого отрезка в 2021 году, доллар уверенно лидирует в объеме трансакций на SWIFT.

Использование доллара подверглось испытанию после введений в 2022 году санкций против России, которые включали в себя и заморозку счетов. Однако на репутации американской валюты в SWIFT это сказалось не очень сильно: доля доллара в расчетах скорее немного подросла. А вот евро начал терять позиции и откатился в итоге к худшим показателям с 2020 года. Зато стал постепенно набирать популярность юань, который сейчас находится на пятом месте среди всех используемых в системе валют.

SWIFT
Фото: Global Look Press/Rafael Henrique

Хотя SWIFT доминирует в трансграничных платежах, не вся мировая торговля оплачивается в этой системе. К примеру, Россия использует многочисленные схемы в обход SWIFT, так как многие ведущие банки отключены от системы. Китай, в свою очередь, развивает собственную клиринговую систему CIPS, через которую ежегодно проходят трансакции более чем на $11 трлн.

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Евро без ЕС

Позиции евро в рамках SWIFT будут еще более слабыми, если исключить торговлю внутри ЕС и еврозоны. Почему же евро продолжает терять популярность и уступать доллару всё большую часть мировой торговой системы?

— Снижение доли евро может быть обусловлено падением торговых расчетов Европы с Россией, и вероятно дальнейшее сокращение применения европейской валюты в расчетах, — объясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов. — Для других участников международных валютных расчетов евро может не быть привлекательнее доллара, так как ЕС так же, как и США, применяет свою национальную валюту в виде политического рычага геополитического давления.

По словам аналитика «Финама» Александра Потавина, объяснение снижения доли евро в международных расчетах может быть найдено в опасениях насчет банковского кризиса в ЕС из-за проблем, возникших у швейцарского Credit Suisse, который поглотила UBS Group.

евро
Фото: Global Look Press/Michael Weber

— На наш взгляд, снижение спроса на расчеты в евро связано с тем, что за последний год Европа оказалась в эпицентре самого сильного энергетического кризиса за последние десятилетия, а также военных событий на Украине и противостояния с РФ, что на время ухудшило ситуацию в местной экономике, — оценил эксперт.

Впрочем, по его словам, есть ожидания, что в ближайшие пару лет ситуация здесь улучшится, а значит, и доверие к евро вырастет, тем более что текущая доля евро в 31,74% остается гораздо выше, чем у ближайших конкурирующих валют.

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Евро против доллара и юаня

Доминирование американской валюты связано прежде всего с более широким охватом внешней торговли США с различными странами по сравнению с еврозоной. А также с превалированием американской валюты в резервах.

— На доллар приходится около 60% международных резервов, 40% всемирной торговли. Евро — вторая по значимости валюта — занимает соответственно 21% и 16%, — отметил финансовый аналитик Марк Гойхман.

курс евро
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Он добавил, что при всех сложностях в американской экономике она остается сильнее европейской. Риски банковского кризиса в США, которые могли бы повлиять на предпочтение евро, затронули всё же неосновные банки. А вот в Европе кризис коснулся очень значимого банка Credit Suisse Group AG.

— Кроме того, доллар традиционно выступает «защитным активом», пользующимся спросом при опасностях политических и экономических катаклизмов. Поэтому даже риски кризисов, торможения экономики в мире препятствуют наращиванию использования не доллара, а скорее евро, — прокомментировал Гойхман.

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Он заметил, что, в случае если опасения рецессии масштабного мирового кризиса минуют, возможно увеличение доли евро в расчетах. Она может подняться к 35–38%, где находилась в 2021–2022 годах.

Что касается юаня, то здесь аналитики расходятся в оценках по поводу его успехов в международной платежной системе.

— Рост доли китайской валюты в платежной системе отражает процесс отхода от западных валют. Стоит ожидать дальнейшего расширения применения юаня, — считает Евгений Калянов.

юани в банке
Фото: Global Look Press/Cfoto

По словам Александра Потавина, заменой долларам США или евро в международных расчетах когда-нибудь мог бы стать китайский юань, однако это не полностью свободно конвертируемая валюта, имеющая свои специфические риски.

— Поэтому даже с учетом того, что китайская экономика стала номером два в мире, на долю юаня приходится лишь 2,29% всех платежей через систему расчетов SWIFT, — заключил собеседник.

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