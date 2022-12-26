Мимо цента: за полгода юань обогнал евро в международных расчетах МСП

Юань обогнал евро в валютных расчетах предпринимателей малого и среднего бизнеса (МСП): 31% против 28%, говорится в исследовании ПСБ (есть у «Известий»). Такую тенденцию подтвердили и в других крупных банках. В кредитных организациях добавили, что в связи с этим запускают новые продукты в «мягких валютах». Популярность юаня среди предпринимателей подтверждает переориентацию бизнеса на новые рынки, в частности на Китай, пояснили опрошенные «Известиями» эксперты.

Нетоксичные валюты

Иностранные валюты в период с мая по октябрь 2022 года использовали лишь 15% предприятий сегмента малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в исследовании ПСБ (в нем приняли участие более 1700 предпринимателей). Остальные бизнесмены проводили расчеты только в рублях.

Среди тех, кто рассчитывался в иностранной валюте, 34% предпочитали доллар, 31% — юань и 28% — евро. Валюты стран СНГ использовали 4% опрошенных представителей бизнеса. Еще 3% предпринимателей применяли дирхам ОАЭ. Лишь 0,5% респондентов рассчитывались криптовалютой в международных платежах.

Мимо цента Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

«Высокая популярность юаня объясняется ростом товарооборота с Азией и меньшими платежными рисками по сравнению с долларом и евро», — говорится в материалах опроса.

Из декабрьского обзора финансовой стабильности Банка России также следует, что на фоне западных санкций доля расчетов в «токсичных» валютах на рынке РФ по итогам II–III кварталов 2022 года снизилась: с 52 до 34% — по долларам и с 35 до 19% — по евро. За отчетный период доля рубля (32,4%) почти достигла доли доллара (34%) в экспортных расчетах России, а доля юаня приблизилась к доле евро, увеличившись за апрель–сентябрь с 0,4 до 14%. В результате доля инструментов с участием юаня в объеме биржевых торгов выросла с 3% в марте до 33% в ноябре.

«Известия» направили запросы в Центробанк и Минэкономразвития.

Тенденцию роста популярности юаня в международных расчетах предпринимателей «Известиям» подтвердили и в других крупных кредитных организациях, в частности в «Тинькофф», Абсолют Банке, «Зените», ВТБ и «Точке».

В 2022 году бизнесмены в 42% случаев отдают предпочтение юаню, уточнили аналитики банка «Точка». В этом году бизнес расплачивался юанями на 506% чаще, чем в 2020-м, и на 294% чаще, чем в 2021-м. В пресс-службе «Тинькофф» рассказали, что в работе с контрагентами из Китая бизнес переходит на юани. Год назад основной валютой трансграничных операций был доллар, а доля платежей в юанях колебалась в районе 10%.

Мимо цента Фото: Global Look press/Chinafotopress/Xie Zhengyi

— С начала этого года доля расчетов в юанях выросла до 65% и продолжает увеличиваться. В этом году подросло и количество запросов на другие валюты, поэтому осенью «Тинькофф Бизнес» запустил для своих клиентов переводы в армянских драмах, турецких лирах, гонконгских долларах и казахстанских тенге, — сказали в «Тинькофф».

Юань наступает

Услугу для клиентов-юрлиц по открытию расчетных счетов в ряде новых валют, в том числе в белорусских рублях и армянских драмах, также запустил Абсолют Банк, сообщил директор инвестиционно-торгового департамента Сергей Михайлов. В августе банк дал возможность и розничным клиентам заводить счета в юанях или тенге дистанционно — через мобильное приложение и интернет-банк, а также в офисах кредитной организации.

— С казахстанским тенге ранее были единичные сделки, а сейчас проходят объемы, эквивалентные десяткам миллионов долларов в месяц. Перспективными валютами дружественных стран мы считаем юань, тенге, индийские рупии, вьетнамские донги, — сказал финансист.

Мимо цента Фото: РИА Новости/Владислав Воднев

В Абсолют Банке и ВТБ подчеркнули стремительный рост объема расчетов бизнеса в юанях. По данным ВТБ, количество клиентов среднего и малого бизнеса, использующих юани, в III квартале этого года по сравнению со вторым выросло в девять раз, а объем расчетов — в 25. На остальные нацвалюты сегодня приходится 1% в объемах трансграничных расчетов РФ.

В банке «Зенит» в июне–ноябре этого года в структуре расчетов доля «мягких валют» возросла до 56%, заявил руководитель блока МСБ кредитной организации Дмитрий Дьяков. В среднем количество платежей в этих валютах осенью 2022-го выросло в два раза относительно лета. Основная валюта расчетов в «мягких валютах» в банке — юань. Наибольший рост показали расчеты в дирхамах ОАЭ — в 3,1 раза.

В то же время главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк и глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев полагают, что для значительного преобладания в экспортных расчетах юаня потребуется еще год-два. До всеобщей юанизации России пока далеко, согласен основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он пояснил: банки КНР не всегда быстро открывают счета для контрагентов из РФ. Но если текущая обстановка сохранится, в 2023 году доля юаня подрастет до 35–40% в международных расчетах бизнеса, что станет абсолютным рекордом, подчеркнул он.

Мимо цента Фото: Global Look Press/Liu Jianfeng

Другой перспективный аналог долларов и евро для международных перечислений — криптовалюта. О том, что компании из России проводят трансграничные расчеты с ее помощью, говорил «Известиям» еще в начале октября директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Однако регулирование таких сделок еще не заработало в РФ.

Согласно экспертной оценке партнера инвесткомпании Capital Lab Евгения Шатова, нынешняя доля криптовалюты в трансграничных расчетах РФ не превышает 5–10%, но она будет расти. Однако бизнес еще не адаптирован к расчетам в крипте, людям в целом тяжело переходить на подобные инструменты, заявил главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

— Криптовалюта сильно волатильна, а также считается «серым» инструментом, что несет неоправданные риски для бизнеса. Тем не менее по мере легализации крипты ожидаем, что данная категория увеличится многократно, — добавил он.

В пользу роста расчетов криптовалютой говорит то, что в последнее время в правительстве часто поднимается вопрос ее использования, сказал Алексей Тараповский. Сейчас из-за отсутствия законодательства доля криптовалюты варьируется в пределах 1–1,5%. При этом микро- и малый бизнес давно используют крипту при взаимодействии с китайскими контрагентами, в некоторых случаях чтобы держать бизнес в тени.