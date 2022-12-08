Ловись, скидка: банки начали заманивать клиентов новогодними акциями

Банки начали охоту за 13-ми зарплатами и бонусами россиян. Кредитные организации запустили новогодние акции , показал опрос, который «Известия» провели среди крупных игроков рынка. Так, с 1 декабря граждане смогут открыть депозит под 8–9,5% годовых при ключевой 7,5%, а также оформить ипотеку на особых условиях . В этом сезоне акций по сберегательным продуктам оказалось больше, чем по кредитным. Однако предложения финансовых организаций более скромные. По словам экспертов, россиянам следует быть бдительными: зачастую новогодний кредит по якобы низкой ставке может оказаться менее выгодным, чем заем в обычное время .

Резон охоты

В последний месяц 2022-го банки объявили о новогодних акциях для клиентов. Однако мониторинг «Известий» показал, что они менее выгодны, чем год назад . В декабре 2021-го при аналогичном значении ключевой ставки (7,5%) у банков было больше предложений по открытию депозитов и накопительных счетов под 9–10% годовых, оформлению ипотеки и потребкредитов под 4,75% и 5,9% соответственно. Тогда же для держателей дебетовых и кредитных карт разыгрывали технику, стопроцентный кешбэк на оплату услуг ЖКХ в течение всего года. Размеры возвратов и бонусов по программам лояльности варьировались от 10 до 30%, а скидки на товары из гипермаркетов, магазинов одежды, бытовой техники — от 15 до 50%.

В этом году в традиционных праздничных акциях банков превалируют предложения сберегательных инструментов , выяснили «Известия», опросив топ-30 участников рынка. Так, открыть вклад с доходностью выше ключевого показателя ЦБ предлагают три кредитные организации. С 23 ноября запущен новый депозит, ставка по которому составляет 8% годовых при размещении средств на 13 месяцев, сообщили в «Открытии». Среди клиентов, открывших вклад на сумму до 3 млн рублей, будет разыграна максимальная ставка в 10,3%, добавили там. Правда, дополнительное повышение доходности светит лишь каждому 23-му потребителю.

Ловись скидка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Также открыть депозит на полтора года под 8% предлагают в Почта Банке. Вклад можно оформить на сумму от 10 тыс. до 1 млрд рублей, уточнили в организации. В ВТБ поделились, что с начала ноября запустили депозит на три года с доходностью до 9,5%. МКБ рассматривает возможность проведения специальных акций по сберегательным и карточным продуктам, рассказали в банке.

Выгодный кредитный продукт из 30 опрошенных банков готовы предложить лишь в двух . В частности, опцию по ипотеке со льготным периодом запускают в «Зените». Первые три месяца клиенту будет предоставлена отсрочка по платежу основного долга, а по процентам — начисляться по ставке от 4,99% годовых, пояснили там. Предложение действует до 31 декабря и только на собственные ипотечные программы банка.

Абсолют Банк рассматривает возможность проведения акции по ипотеке в новогодние каникулы, сообщили в организации: клиентам в эти дни может быть предоставлена скидка в размере 0,5 п.п. от действующей ставки при совершении сделки в эти же даты.

Выгодные бонусы и вознаграждения держателям карт готовят в четырех банках . Так, в РНКБ рассказали, что с 1 декабря начала работать новая программа лояльности, которая позволяет получать кешбэк за все покупки по дебетовым и кредитным картам до 5%. В Совкомбанке отметили, что с 5 декабря этого года до 8 января следующего запустили акцию для держателей карт рассрочки. Все участники получат на полтора года рассрочку на любые покупки заемными средствами по «пластику» у более чем 250 тыс. партнеров. А клиенты, совершившие несколько покупок на общую сумму 10 тыс. рублей, могут попытать удачу в розыгрыше десяти призов по 100 тыс. рублей, добавили в банке.

Ловись скидка Фото: Getty Images/Elena Esich

В ВТБ рассказали, что специальные предновогодние предложения в рамках программы лояльности включают в себя скидки до 50% от более чем 50 партнеров и крупных ритейлеров. Акция продлится с 7 по 31 декабря, добавили в банке. Запустить повышенный кешбэк в рамках программ вознаграждения планируют и в МКБ.

Больше осознанности

Банки стремятся привлечь клиентов посредством таких новогодних акций , отметил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Тем более что последний месяц каждого года характеризуется всплеском выплат гражданам в виде бонусов и премий , напомнил он. Как правило, для клиентов банков предлагаемые условия в предпраздничный период более выгодные, чем в обычные дни, считает эксперт.

По словам эксперта маркетплейса «Сравни» Максима Глазкова, банки принимают решение о запуске специальных вкладов, исходя из своих финансовых показателей. Если у них возникнет потребность в деньгах, то они предложат высокую доходность и дадут продукту новогоднее название для привлечения внимания , уверен он.

— Недостаток денег у банков может быть связан с сентябрьскими событиями . Тогда после объявления частичной мобилизации кто-то уехал за границу, а кто-то снимал крупные суммы с банковских счетов. Сейчас ситуация стабилизировалась, и люди могут вернуть деньги обратно. За них и будут бороться банки с помощью зимних спецпредложений , — подчеркнул Максим Глазков, добавив, что новогодних вкладов с высокой доходностью в этом году будет больше, чем в прошлом.

Ловись скидка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

По факту банки ежегодно предлагают стандартный набор продуктов — от сниженных ставок по кредитам, которые, к слову, могут оказаться совсем не такими, как в рекламных проспектах, до высоких процентов по вкладам и депозитам, считает финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. По его мнению, гражданам стоит быть внимательнее с процентами по кредитам, так как не факт, что предлагаемый заем от 10% годовых может быть одобрен. Здесь ключевое слово — «от», то есть ставка может быть и 15%, и 20% . Так что не нужно бросаться получать кредит в первом же попавшемся банке, рекомендует эксперт.