 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом заявил о намерении укрепить систему ПВО Украины
Общество
Попова заявила о готовности системы здравоохранения к приему пациентов с гриппом
Мир
Bloomberg узнало о планах Британии объявить о новых санкциях против России
Мир
Кличко призвал жителей Киева готовиться к «апокалипсису»
Мир
Парламент Перу объявил импичмент президенту Кастильо
Мир
МО РФ заявило о планах сирийских боевиков атаковать дронами авиабазу Хмеймим
Происшествия
Склад с серой загорелся после обстрела украинскими боевиками завода «Стирол» в ДНР
Мир
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
Мир
Медведев увидел в попытке госпереворота в Германии болезнь модели управления
Мир
Путин пообещал разобраться в причинах хранения Молдавией части газа на Украине
Мир
Еврокомиссия анонсировала девятый пакет санкций против РФ
Мир
На лидера турецкой партии напал неизвестный с ножом
/

Ловись, скидка: банки начали заманивать клиентов новогодними акциями

Почему эти предложения на самом деле не всегда выгодные
Фото: Getty Images/Dzurag
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банки начали охоту за 13-ми зарплатами и бонусами россиян. Кредитные организации запустили новогодние акции, показал опрос, который «Известия» провели среди крупных игроков рынка. Так, с 1 декабря граждане смогут открыть депозит под 8–9,5% годовых при ключевой 7,5%, а также оформить ипотеку на особых условиях. В этом сезоне акций по сберегательным продуктам оказалось больше, чем по кредитным. Однако предложения финансовых организаций более скромные. По словам экспертов, россиянам следует быть бдительными: зачастую новогодний кредит по якобы низкой ставке может оказаться менее выгодным, чем заем в обычное время.

Резон охоты

Вечное сияние чистого золота: россияне активно инвестируют в драгметалл
Как долго сохранится высокий спрос на защитный актив и что будет с ценами

В последний месяц 2022-го банки объявили о новогодних акциях для клиентов. Однако мониторинг «Известий» показал, что они менее выгодны, чем год назад. В декабре 2021-го при аналогичном значении ключевой ставки (7,5%) у банков было больше предложений по открытию депозитов и накопительных счетов под 9–10% годовых, оформлению ипотеки и потребкредитов под 4,75% и 5,9% соответственно. Тогда же для держателей дебетовых и кредитных карт разыгрывали технику, стопроцентный кешбэк на оплату услуг ЖКХ в течение всего года. Размеры возвратов и бонусов по программам лояльности варьировались от 10 до 30%, а скидки на товары из гипермаркетов, магазинов одежды, бытовой техники — от 15 до 50%.

В этом году в традиционных праздничных акциях банков превалируют предложения сберегательных инструментов, выяснили «Известия», опросив топ-30 участников рынка. Так, открыть вклад с доходностью выше ключевого показателя ЦБ предлагают три кредитные организации. С 23 ноября запущен новый депозит, ставка по которому составляет 8% годовых при размещении средств на 13 месяцев, сообщили в «Открытии». Среди клиентов, открывших вклад на сумму до 3 млн рублей, будет разыграна максимальная ставка в 10,3%, добавили там. Правда, дополнительное повышение доходности светит лишь каждому 23-му потребителю.

Ловись скидка
банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Также открыть депозит на полтора года под 8% предлагают в Почта Банке. Вклад можно оформить на сумму от 10 тыс. до 1 млрд рублей, уточнили в организации. В ВТБ поделились, что с начала ноября запустили депозит на три года с доходностью до 9,5%. МКБ рассматривает возможность проведения специальных акций по сберегательным и карточным продуктам, рассказали в банке.

Повышай и властвуй: ипотека в ноябре снова подорожала
Кому из заемщиков придется заплатить лишний миллион на процентах

Выгодный кредитный продукт из 30 опрошенных банков готовы предложить лишь в двух. В частности, опцию по ипотеке со льготным периодом запускают в «Зените». Первые три месяца клиенту будет предоставлена отсрочка по платежу основного долга, а по процентам — начисляться по ставке от 4,99% годовых, пояснили там. Предложение действует до 31 декабря и только на собственные ипотечные программы банка.

Абсолют Банк рассматривает возможность проведения акции по ипотеке в новогодние каникулы, сообщили в организации: клиентам в эти дни может быть предоставлена скидка в размере 0,5 п.п. от действующей ставки при совершении сделки в эти же даты.

Выгодные бонусы и вознаграждения держателям карт готовят в четырех банках. Так, в РНКБ рассказали, что с 1 декабря начала работать новая программа лояльности, которая позволяет получать кешбэк за все покупки по дебетовым и кредитным картам до 5%. В Совкомбанке отметили, что с 5 декабря этого года до 8 января следующего запустили акцию для держателей карт рассрочки. Все участники получат на полтора года рассрочку на любые покупки заемными средствами по «пластику» у более чем 250 тыс. партнеров. А клиенты, совершившие несколько покупок на общую сумму 10 тыс. рублей, могут попытать удачу в розыгрыше десяти призов по 100 тыс. рублей, добавили в банке.

Ловись скидка
рубль
Фото: Getty Images/Elena Esich

В ВТБ рассказали, что специальные предновогодние предложения в рамках программы лояльности включают в себя скидки до 50% от более чем 50 партнеров и крупных ритейлеров. Акция продлится с 7 по 31 декабря, добавили в банке. Запустить повышенный кешбэк в рамках программ вознаграждения планируют и в МКБ.

Стакан наполовину пуст: почему центробанки бессильны перед инфляцией
Интерес к американским долговым обязательствам снизился, что может парализовать монетарную политику

Больше осознанности

Банки стремятся привлечь клиентов посредством таких новогодних акций, отметил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Тем более что последний месяц каждого года характеризуется всплеском выплат гражданам в виде бонусов и премий, напомнил он. Как правило, для клиентов банков предлагаемые условия в предпраздничный период более выгодные, чем в обычные дни, считает эксперт.

По словам эксперта маркетплейса «Сравни» Максима Глазкова, банки принимают решение о запуске специальных вкладов, исходя из своих финансовых показателей. Если у них возникнет потребность в деньгах, то они предложат высокую доходность и дадут продукту новогоднее название для привлечения внимания, уверен он.

Недостаток денег у банков может быть связан с сентябрьскими событиями. Тогда после объявления частичной мобилизации кто-то уехал за границу, а кто-то снимал крупные суммы с банковских счетов. Сейчас ситуация стабилизировалась, и люди могут вернуть деньги обратно. За них и будут бороться банки с помощью зимних спецпредложений, — подчеркнул Максим Глазков, добавив, что новогодних вкладов с высокой доходностью в этом году будет больше, чем в прошлом.

Ловись скидка
банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Вкладно вышло: банки массово повысили ставки по долгосрочным депозитам
Пора ли их открывать или стоит подождать

По факту банки ежегодно предлагают стандартный набор продуктов — от сниженных ставок по кредитам, которые, к слову, могут оказаться совсем не такими, как в рекламных проспектах, до высоких процентов по вкладам и депозитам, считает финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. По его мнению, гражданам стоит быть внимательнее с процентами по кредитам, так как не факт, что предлагаемый заем от 10% годовых может быть одобрен. Здесь ключевое слово — «от», то есть ставка может быть и 15%, и 20%. Так что не нужно бросаться получать кредит в первом же попавшемся банке, рекомендует эксперт.

К концу года, перед праздниками, традиционно следует ожидать роста использования кредитных карт и совершения покупок по различным акционным товарам и услугам, допустил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Однако в текущих условиях россияне пересмотрели стратегию потребления по сравнению с прошлым годом и стараются совершать меньше спонтанных необоснованных покупок, заключил он.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022