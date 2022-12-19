Пост с криптой: в России могут легализовать деятельность майнеров

Законопроект о регулировании майнинга , который предполагает его легализацию, декларацию дохода от него и уплату налогов, Госдума может принять в первом чтении на этой неделе. Об этом «Известиям» сообщил глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В ЦБ заявили о концептуальной поддержке инициативы. Однако эксперты считают, что быстро урегулировать сферу, которая долгое время находилась в серой зоне, не получится. Тем не менее обеление криптоотрасли позволит не только пополнить бюджет, но и создать дополнительные рабочие места.

Чтобы платить налоги

Как выяснили «Известия», Госдума на этой неделе может принять в первом чтении поправки к законопроекту «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» . Документом предполагается введение в правовое поле России механизма, который будет регулировать деятельность по майнингу криптовалюты и ее продажу.

— Наш комитет законопроект уже рассмотрел. Хотя не все согласующие органы дали свои официальные ответы. Но мы очень рассчитываем на этой неделе принять в первом чтении, а в январе уже доработаем ко второму и третьему чтению, — сказал «Известиям» Анатолий Аксаков, отметив, что законопроект, в частности, получил поддержку Минфина.

По его словам, майнинг как бизнес давно существует в России, но до сих пор никак не регулируется, хотя им занимается большое количество граждан.

Пост с криптой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Крупные майнеры, которые посвятили этому свою жизнь, сейчас обращаются к нам с просьбой ввести их деятельность в правовое пространство, чтобы они нормально работали, платили налоги и не испытывали страха перед проверяющими их структурами, в том числе силовыми. Поэтому очевидно, что закон очень нужен, — пояснил Анатолий Аксаков.

Справка «Известий» Закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» был принят в 2020 году. Несмотря на то что он содержит основные понятия и дает их определение, документ не сильно помог с точки зрения создания легальных условий использования криптовалюты. Большинство его норм посвящены цифровым финансовым активам, под которыми понимаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам. Кроме того, он запрещает оборот цифровой валюты на территории России, а также владение ею чиновниками.

Зампред комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов добавил, что документ, который вносит поправки в закон о ЦФА, не принимался в силу долгих согласований с Банком России .

— Сначала была очень жесткая позиция ЦБ, который не поддерживал законопроект, и более лояльная Минфина. После длительных переговоров происходило сближение данных позиций. В итоге мы достигли компромисса, поэтому законопроект готов к рассмотрению. Надеюсь, что до Нового года он будет принят в первом чтении, — подчеркнул парламентарий.

По его словам, после принятия законопроекта майнинг, по сути, станет легальным , а цифровые активы сможет законно иметь любой гражданин страны.

Пост с криптой Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Законопроект был внесен в Госдуму представителями всех фракций в ноябре. Согласно пояснительной записке, ЦБ РФ и правительство наделяются полномочиями по установлению требований к деятельности физических и юридических лиц, которые занимаются майнингом. Документом также устанавливается, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, «подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры», за исключением сделок в рамках экспериментального правового режима.

Нужен эксперимент

В пресс-службе Центробанка «Известиям» сообщили, что одобрили документ, однако есть ряд предложений, которые должны быть учтены. «Банк России концептуально поддерживает законопроект. Он предусматривает ограничения на совершение сделок с криптовалютой, полученной в результате майнинга. При этом полагаем, что криптовалюта, полученная в результате майнинга, может быть продана исключительно с использованием иностранной информационной инфраструктуры и только нерезидентам », — сообщили в ЦБ.



Однако в ЦБ допустили возможность снятия таких ограничений в рамках экспериментально-правовых режимов при условии совершения сделок с криптовалютой через уполномоченную организацию . «В целом мы придерживаемся позиции о недопустимости оборота цифровой валюты на территории Российской Федерации», — подытожили в пресс-службе.

В пресс-службе Минэнерго «Известиям» сообщили, что в их ведомство законопроект на отзыв не поступал, при этом министерство выступает за законодательное регулирование майнинга. Также «Известия» направили запрос в Минфин.

Член Международной федерации технических аналитиков криптокорпорации «Майн» Виктор Першиков согласен с тем, что закон о регулировании майнинга нужен, однако его необходимо доработать в части определения статуса криптовалют.

Пост с криптой Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

— Инициатива полезная. Мы имеем хорошие примеры стран, которые пошли по пути регулирования и обеления криптоотрасли, например, Казахстан. В итоге бюджет получает от этого неплохие взносы, это хорошо и в плане создания новых рабочих мест, — отметил эксперт.

По его словам, Россия сегодня занимает третье-четвертое место по объему добычи криптовалюты. Поэтому без законодательного регулирования отрасли она и дальше будет оставаться в серой зоне. Доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов считает, что возможности контроля государства за сферой майнинга будут зависеть от того, как далеко зайдет законодательное регулирование этой деятельности.

— Предмет новый. Поэтому это будет путь проб и ошибок. Вряд ли получится это сделать с первого раза, — пояснил эксперт.