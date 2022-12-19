Пост с криптой: в России могут легализовать деятельность майнеров
Законопроект о регулировании майнинга, который предполагает его легализацию, декларацию дохода от него и уплату налогов, Госдума может принять в первом чтении на этой неделе. Об этом «Известиям» сообщил глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В ЦБ заявили о концептуальной поддержке инициативы. Однако эксперты считают, что быстро урегулировать сферу, которая долгое время находилась в серой зоне, не получится. Тем не менее обеление криптоотрасли позволит не только пополнить бюджет, но и создать дополнительные рабочие места.
Чтобы платить налоги
Как выяснили «Известия», Госдума на этой неделе может принять в первом чтении поправки к законопроекту «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документом предполагается введение в правовое поле России механизма, который будет регулировать деятельность по майнингу криптовалюты и ее продажу.
— Наш комитет законопроект уже рассмотрел. Хотя не все согласующие органы дали свои официальные ответы. Но мы очень рассчитываем на этой неделе принять в первом чтении, а в январе уже доработаем ко второму и третьему чтению, — сказал «Известиям» Анатолий Аксаков, отметив, что законопроект, в частности, получил поддержку Минфина.
По его словам, майнинг как бизнес давно существует в России, но до сих пор никак не регулируется, хотя им занимается большое количество граждан.
— Крупные майнеры, которые посвятили этому свою жизнь, сейчас обращаются к нам с просьбой ввести их деятельность в правовое пространство, чтобы они нормально работали, платили налоги и не испытывали страха перед проверяющими их структурами, в том числе силовыми. Поэтому очевидно, что закон очень нужен, — пояснил Анатолий Аксаков.
Зампред комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов добавил, что документ, который вносит поправки в закон о ЦФА, не принимался в силу долгих согласований с Банком России.
— Сначала была очень жесткая позиция ЦБ, который не поддерживал законопроект, и более лояльная Минфина. После длительных переговоров происходило сближение данных позиций. В итоге мы достигли компромисса, поэтому законопроект готов к рассмотрению. Надеюсь, что до Нового года он будет принят в первом чтении, — подчеркнул парламентарий.
По его словам, после принятия законопроекта майнинг, по сути, станет легальным, а цифровые активы сможет законно иметь любой гражданин страны.
Законопроект был внесен в Госдуму представителями всех фракций в ноябре. Согласно пояснительной записке, ЦБ РФ и правительство наделяются полномочиями по установлению требований к деятельности физических и юридических лиц, которые занимаются майнингом. Документом также устанавливается, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, «подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры», за исключением сделок в рамках экспериментального правового режима.
Нужен эксперимент
В пресс-службе Центробанка «Известиям» сообщили, что одобрили документ, однако есть ряд предложений, которые должны быть учтены. «Банк России концептуально поддерживает законопроект. Он предусматривает ограничения на совершение сделок с криптовалютой, полученной в результате майнинга. При этом полагаем, что криптовалюта, полученная в результате майнинга, может быть продана исключительно с использованием иностранной информационной инфраструктуры и только нерезидентам», — сообщили в ЦБ.
Однако в ЦБ допустили возможность снятия таких ограничений в рамках экспериментально-правовых режимов при условии совершения сделок с криптовалютой через уполномоченную организацию. «В целом мы придерживаемся позиции о недопустимости оборота цифровой валюты на территории Российской Федерации», — подытожили в пресс-службе.
В пресс-службе Минэнерго «Известиям» сообщили, что в их ведомство законопроект на отзыв не поступал, при этом министерство выступает за законодательное регулирование майнинга. Также «Известия» направили запрос в Минфин.
Член Международной федерации технических аналитиков криптокорпорации «Майн» Виктор Першиков согласен с тем, что закон о регулировании майнинга нужен, однако его необходимо доработать в части определения статуса криптовалют.
— Инициатива полезная. Мы имеем хорошие примеры стран, которые пошли по пути регулирования и обеления криптоотрасли, например, Казахстан. В итоге бюджет получает от этого неплохие взносы, это хорошо и в плане создания новых рабочих мест, — отметил эксперт.
По его словам, Россия сегодня занимает третье-четвертое место по объему добычи криптовалюты. Поэтому без законодательного регулирования отрасли она и дальше будет оставаться в серой зоне. Доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов считает, что возможности контроля государства за сферой майнинга будут зависеть от того, как далеко зайдет законодательное регулирование этой деятельности.
— Предмет новый. Поэтому это будет путь проб и ошибок. Вряд ли получится это сделать с первого раза, — пояснил эксперт.
Впрочем, если власти приложат усилия, то в обозримой перспективе можно будет добиться существенных сдвигов, полагает он. Он напомнил, что скрыть майнинг в больших объемах невозможно из-за большого энергопотребления. В Китае его, например, обнаруживают обычным тепловизором, пояснил Сергей Хестанов. В России тоже начали выявлять незаконных майнеров в жилых домах, рассказывали «Известиям» в Минэнерго. При этом Сергей Хестанов видит пользу в легализации этой деятельности: в России во многих регионах есть профицит электроэнергии, для них майнинговые фермы могли бы послужить хорошим способом ее использовать.