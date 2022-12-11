Становление суда: в России начали выявлять незаконных майнеров в жилых домах

В России начали выявлять незаконных майнеров в жилых домах . Это научились делать по объему энергопотребления и изменению профиля нагрузки, рассказал «Известиям» замглавы Минэнерго Павел Сниккарс. Он добавил: добыча криптовалют еще не отрегулирована, однако в суде можно доказать, что жильцы используют электроэнергию не для бытовых нужд . Уже известно как минимум 10 кейсов, когда энергосбытовые компании смогли взыскать с майнеров разницу в стоимости электроэнергии для населения и бизнеса, рассказали юристы.

Придет оплата

В России начали привлекать к ответственности за добычу криптовалют в жилых домах по льготным тарифам для населения. Незаконных майнеров научились выявлять по росту объема энергопотребления и изменению профиля нагрузки , рассказал «Известиям» замглавы Минэнерго Павел Сниккарс. Он отметил: это стали делать иркутские энергетики по оценкам нагрузки на подстанциях.

Становление суда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Довольно сложно доказать, что добытчики крипты в жилых домах используют электроэнергию для предпринимательской деятельности, к тому же майнинг еще не отрегулирован, но в суде доказывают, что жильцы используют электричество не для бытовых нужд. Когда возникают подозрения, в квартиру направляют инспектора, который проверяет энергоустановки. После этого жильцам либо выставят новый счет по цене электричества для бизнеса, либо доказывают этот факт через суд , объяснил Павел Сниккарс.

В судебной практике такие дела уже есть, рассказали юристы. Известно как минимум о десяти случаях успешного взыскания с майнеров разницы в стоимости электроэнергии для населения и бизнеса , поделилась руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева. Она уточнила: остро эта проблема встала перед Иркутскэнергосбытом в 2021 году, когда эта область превратилась в «столицу» майнинга в РФ . Там действительно много примеров использования инфраструктуры жилых домов для добычи криптовалют.

Становление суда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Для признания факта предпринимательской деятельности достаточно установить несоответствие объема потребления электроэнергии со среднемесячной нормой. Потребляете много энергии, значит, вы майнер , подытожил управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. По его словам, далее энергосбыт в одностороннем порядке меняет тариф и пересчитывает сумму задолженности. Неоплата долга ведет к отключению электроэнергии. При этом суд, как правило, встает на сторону энергетических компаний , положительной практики по оспариванию задолженности гражданами на сегодня нет, заключил юрист.

Подозрения вызовет ситуация, при которой жилец, например, потребляет более 30–40% от расхода многоквартирного дома , а также вопросы возникнут из-за резкого роста потребления электроэнергии, отметила Екатерина Авдеева. Кроме того, сотрудники энергосбытовых компаний могут проверить электроустановки потребителя, и, если они обнаружат оборудование для майнинга, — зафиксировать это и предъявить в суде. Однако ни одна из сторон такого спора пока не доходила до Верховного суда РФ, который мог бы сформировать обобщенное регулирование до принятия законодательства.

Становление суда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Сейчас распространены случаи, когда майнеры устанавливают оборудование в жилых домах, что может вызывать перегрузки в электросетях и аварии. Другой частый вид нарушений — неучтенное использование электроэнергии, когда присоединение к электросети происходит вовсе без разрешения , рассказал партнер юридической компании Milton Legal Сергей Шакиров. По его словам, в этом случае грозит не только штраф, но и уголовная ответственность по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Практика таких дел в России уже сформирована.

Законопроект о майнинге был внесен в Госдуму 17 ноября. Он предполагает легализацию майнинга, декларацию дохода от него и уплату налогов. Банк России концептуально поддерживает законопроект, однако в целом придерживается позиции о недопустимости оборота цифровой валюты в РФ, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Крупнейшие энергосбытовые компании не ответили на вопрос «Известий» о том, сколько они зафиксировали случаев незаконного майнинга по льготным тарифам для граждан. В Минфине также не ответили, как планируется решать эту проблему.

В пересчете на майнинг

Выручка российских добытчиков криптовалюты в 2022 году достигнет порядка 60–80 млрд рублей , оценил аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. Общий объем потребляемой на майнинг мощности составляет около 1,7 ГВт, и 50–60% объема приходится на промышленный сегмент , отметил директор BitRiver по взаимодействию с государственными органами Олег Огиенко. Он добавил: понятие «незаконный майнинг» сейчас как таковое отсутствует, так как эта сфера деятельности еще не введена в правовое поле и не урегулирована.

Становление суда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Однако при использовании электроэнергии в коммерческих целях потребители обязаны оплачивать электричество по расценкам для предприятий, а не по сниженной стоимости для населения. Электропотребление в жилом секторе учитывается по льготным тарифам, разницу между ними и полной стоимостью доплачивает бизнес и организации бюджетной системы , объяснил заместитель директора ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерий Дзюбенко.

Промышленные дата-центры для майнинга покупают электроэнергию по ценам для бизнеса, отметил Олег Огиенко. Когда же большое потребление для добычи криптовалют учитывается по тарифам для населения, предприятиям приходится переплачивать. Решить проблему можно за счет тарифного регулирования, а также регистрации оборудования для добычи криптовалют , чтобы эта деятельность была подконтрольна органам власти, считает эксперт.

Становление суда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Другой вариант — установить льготные тарифы на электроэнергию для населения в пределах социально необходимого объема и рыночную цену при потреблении сверх этого уровня , считает PR-директор криптовалютной биржи Garantex Евгения Бурова. Она отметила: в регионах, где стоимость электричества для домохозяйств субсидируется, тарифы для бизнеса и населения могут различаться в три-четыре раза.

В большинстве квартир и частных домов есть предел потребления в 10 киловатт, что ограничивает «парк» оборудования для майнинга двумя-тремя устройствами, а ежемесячную выручку за вычетом расходов на электричество — 30–40 тыс. рублей. Поэтому наиболее громкие дела о незаконном майнинге связаны с кражей электричества из сетей за счет незаконного подключения, рассказала Евгения Бурова.