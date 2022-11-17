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Счет на вычет: как сэкономить на услугах ЖКХ

Коммунальные платежи вырастут на 9% уже в декабре
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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С 1 декабря в России вырастут тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии. Хотя повышение будет ниже уровня инфляции — около 9%, оно может повлиять на и так рекордный долг россиян перед ЖКУ. «Известия» изучили, как сэкономить на оплате тарифов, а чего лучше не делать.

Рост тарифов на услуги ЖКУ по регионам

В 2022 году тарифы на коммунальные услуги повышают дважды: в июле и в декабре. Вторая индексация пройдет на полгода раньше, чем планировалось. Зато следующее повышение в Минэкономразвития обещают только через полтора года — в июле 2024 года.

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Перенос сроков в Минэке объяснили необходимостью развивать инфраструктуру ЖКХ по всей стране и сохранить качество предоставляемых услуг. С учетом этих средств планируют обновлять теплотрассы, водопроводы, продолжать газификацию страны.

В этот раз индексация составит 9% для всех регионов, тогда как обычно для каждого региона действуют собственные предельные индексы. Например, в июле в Свердловской области коммуналка подорожала всего на 2,9%, а в Чечне — на 6,5%. Декабрьская индексация затронет оплату отопления, горячей и холодной воды, электроэнергии, газа и вывоза мусора. По расчетам чиновников, в среднем семья из трех человек в 2023 году будет платить на 324 рубля больше, а с июля 2024 года — еще на 248 рублей больше. Индексация в 2025 году предварительно добавит к счетам 221 рубль в месяц.

Счет на вычет
калькулятор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Как сэкономить на услугах ЖКУ

Рост тарифов не остановить, но немного снизить оплату за ЖКУ нам под силу. Правда, в некоторых случаях для этого потребуются комплексные решения и затраты на старте — но они окупятся.

Откажитесь от ненужных услуг
Первое, что стоит проверить — есть ли в квитанции услуги, которыми вы не пользуетесь. Единственное, от чего нельзя отказаться, — это отопление, водопровод, канализация, содержание и ремонт дома. Всё остальное можно отключить. Кстати, если вас не было дома больше пяти дней и это можно подтвердить документами, вы вправе просить коммунальщиков о перерасчете.

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Оптимизируйте затраты на тепло
Также эксперты рекомендуют по возможности снизить затраты на тепло. По словам вице-президента «Национального жилищного конгресса» Александра Гурылева, больше всего затрат уходит на обогрев квартиры. Сократить их на 10–20% помогут современные батареи с функцией контроля и приборы по автоматическому контролю тепла (АИТП). Автоматика будет регулировать температуру в помещении в зависимости от погоды за окном и своевременно менять мощность обогрева, пояснил Гурылев. Также он напомнил о необходимости утеплять жилье и ставить современные окна.

Установите многотарифные счетчики
Следующим пунктом станет установка счетчиков на воду и электричество, а также выбор оптимальных тарифов. Учет воды, газа и электроэнергии помогает сэкономить до 30% стоимости ЖКХ за год при средней цене на приборы в 5–7 тыс. рублей. По закону с 2020 года счетчики на электроэнергию меняют бесплатно — за счет поставщика. Отложенный старт бытовых приборов поможет тратить электричество, минуя дорогие пиковые часы (с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00). За счетчики на воду придется заплатить, но эффект от покупки вы заметите сразу: по нормативам на одного человека в месяц полагается 5 куб. м горячей и 7 куб. м холодной воды. В реальности обычно мы тратим намного меньше.

Счет на вычет
кран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Используйте насадки для кранов
Специалисты «СберУслуг» среди прочего рекомендуют использовать насадки для воды — аэраторы, благодаря которым расход незаметно сократится. Такие насадки можно купить практически в любом строительном магазине или заказать онлайн.

Экономьте системно
К системным изменениям, которые потребуют вложений, эксперты также относят ремонт сантехники от подтеканий или покупку новой, установку энергосберегающих ламп и датчиков движения, а также приобретение энергоэффективной техники класса «А» и теплоизоляцию дома. Вложения окупятся достаточно быстро даже с учетом возросших цен.

Уходя из дома, выключайте свет и все электроприборы из сети. Оставленные в розетке зарядки и другая техника используют электричество даже в спящем режиме. А еще они могут стать причиной пожара.

Снизить можно даже затраты на капремонт за пределами квартиры, если заменить лампы на светодиодные в подвалах и на чердаках и оборудовать их датчиками движения.

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Оформите льготы или субсидии
Наконец, стоит изучить, положены ли вам льготы на коммуналку. По данным экспертов, субсидии оформляют всего 40% от тех, кто имеет на них право. Многих отпугивает схема оформления и необходимость собирать документы. Как ранее писали «Известия», сейчас в регионах установлены предельные пороги на оплату коммунальных услуг. Почти в 60 субъектах гражданам полагаются субсидии, если их траты на ЖКУ превышают 22% от доходов. По данным Минэкономразвития, в начале года субсидии получали 3,4 млн семей, на эти цели было направлено 75 млрд рублей.

Используйте карту с кешбэком или платите без комиссии
Хотя банки в 2022 году сократили предложения карт с кешбэком за услуги ЖКУ, найти их всё еще можно. Среди тех, кто начисляет проценты, — Совкомбанк, УБРиР и Альфа-банк. Возврат составляет от 1% до 4%. Без комиссии оплатить коммуналку можно на «Госуслугах» или при использовании карт «Мир».

Счет на вычет
долг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Долги граждан за услуги ЖКХ постоянно растут. Как писали «Известия», по итогам I квартала 2022 года они достигли рекордных 804,5 млрд рублей. Это системная проблема, отметил депутат ГД от фракции «Новые люди» Владимир Плякин.

Для решения проблемы депутаты предлагают снять запрет на субсидирование оплаты ЖКУ для должников. Чтобы получить помощь, льготнику нужно будет заключить соглашение о погашении задолженности с управляющей или ресурсоснабжающей компанией. Если же, получив помощь, льготник не начнет платить по квитанциям, субсидию предлагают направлять напрямую предприятиям ЖКХ.

Мера должна помочь в борьбе с накоплением задолженности за коммуналку, полагают депутаты. Улучшение финансового положения предприятий, в свою очередь, может повысить качество предоставления таких услуг в стране.

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