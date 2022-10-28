Деньги из воздуха: пять способов заработать, которые мы не замечаем

Расходы россиян за последний год заметно выросли на фоне инфляции. По прогнозам экономистов, в 2023 году рост цен сохранится на таком же высоком уровне. «Известия» разбирались — когда россияне могут обратиться за материальной помощью к государству и о каких «неочевидных» способах сэкономить стоит знать.

Кому положены пособия от государства

Начнем со льгот и пособий, которые предоставляет государство. Оформить выплаты можно и на портале «Госуслуги» , и в соцфондах, а также на сайтах региональных органов власти. Чаще всего доплаты от государства бывают либо разовыми, либо устанавливаются на определенный период. Больше всего выплат положено многодетным и малообеспеченным гражданам.

Узнать, на какие пособия и льготы вы имеете право, вы также можете на «Госуслугах». Понадобится дать согласие на информирование о льготах и выплатах. «Госуслуги» сообщат о них сразу после наступления события, которое дает право на господдержку. Например, после рождения ребенка, при оформлении инвалидности или по достижении пенсионного возраста.

Деньги из воздуха Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На детей в России предусмотрено множество как разовых, так и регулярных выплат. Они зависят от финансового положения семьи, количества детей и возраста родителей. Например, бывают единоразовые выплаты к 1 сентября или Дню семьи. Сумма пособия зависит от региона. А минимальный размер пособия по беременности и родам в 2022 году составил 70 324 рубля.

Предусмотрена помощь от государства безработным и временно нетрудоспособным гражданам. Максимальное пособие по безработице сейчас составляет 12 130 рублей, а больничные рассчитываются из суммы от 456 до 2572 рублей в день.

Многодетные семьи могут воспользоваться государственной субсидией на погашение ипотеки. Она достигает 450 тыс. рублей. Во многих регионах предусмотрены выплаты для семей, проживших в браке 50 лет. Сумма варьируется от 10 тыс. до 30 тыс. рублей и выплачивается только по заявлению «золотых» юбиляров.

За что можно получить налоговый вычет: квартира, дача, учеба, лечение

Несмотря на то что о налоговых вычетах слышали почти все, в действительности россияне пользуются ими реже, чем могли бы. Сегодня получение налогового вычета не требует много времени. Вернуть деньги можно не только при покупке жилья, но и за обучение, лечение, страхование жизни и даже за негосударственную пенсию. Главное условие — чтобы вы платили налоги.

Документы подаются либо через работодателя, либо напрямую на сайте налоговой и через «Госуслуги». Нужно предоставить декларацию о доходах и приложить документы, подтверждающие расходы, а также справку 2-НДФЛ с работы. Срок рассмотрения документов сократили с трех месяцев до 12 дней.

Деньги из воздуха Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Самый большой налоговый вычет — до 260 тыс. рублей — можно получить при покупке или строительстве жилья. Кроме того, вычет полагается и при ремонте жилья, в том числе в кредит. С заемными средствами потолок вычета возрастает, и получить можно уже до 390 тыс. рублей — такие суммы обычно возвращают в течение нескольких лет.

Кроме того, налоговый вычет до 104 тыс. рублей можно получить за индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в банке, крупные суммы возвращают за дорогостоящее лечение (ЭКО, эндопротезирование, трансплантация) и за меценатство. Стандартный возврат до 15 600 рублей положен при страховании жизни, участии в негосударственных пенсионных программах, образовании (в том числе все популярные онлайн-курсы), лечении и ДМС.

Как рассказал «Известиям» зампредседателя комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов, в России предлагают ввести новый социальный налоговый вычет для работающих пенсионеров.

Сколько можно сэкономить на коммунальных платежах

Остановить рост тарифов невозможно, а вот оптимизировать сумму в квитанциях нам под силу. Первая рекомендация — отказаться от услуг, которыми вы не пользуетесь . Это могут быть телефон, ТВ-антенна или радиоточка, отказ от которых сэкономит до 3 тыс. в год. Единственные коммунальные услуги, от которых нельзя отказаться, — это отопление, водопровод, канализация, содержание и ремонт дома.

Кстати, если вас не было дома больше пяти полных дней и есть документы, подтверждающие эту информацию, то можно попросить коммунальщиков о перерасчете.

Деньги из воздуха Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Во-вторых, задумайтесь об установке многотарифных счетчиков и энергоэффективной технике класса «А», если вы еще этого не сделали. По закону с 2020 года счетчики на электроэнергию меняют бесплатно — за счет поставщика. Отложенный старт бытовых приборов поможет тратить электричество, минуя дорогие пиковые часы (с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00). За счетчики на воду придется заплатить, но эффект от покупки вы заметите сразу: по нормативам на одного человека в месяц полагается 5 куб. м горячей и 7 куб. м холодной воды. В реальности обычно мы тратим намного меньше.

Некоторые способы могут потребовать дополнительных вложений, например ремонт или замена сантехники от подтеканий, установка энергосберегающих ламп или покупка современной экономичной техники, но такие действия быстро окупятся за счет снижения платежей по ЖКХ.

Как заработать на ненужных вещах

Как ни странно, разовый источник дополнительного дохода может оказаться у вас под рукой — дома. Дизайнеры не устают говорить о том, как важно регулярно избавляться от ненужных вещей и время от времени повторять «расхламление».

Ненужные вам, но ценные для кого-то вещи можно продать на популярных сайтах объявлений: «Авито», «Юле» и других. Самое главное здесь — установить адекватную цену и быть готовым к диалогу с покупателем. Особенным спросом пользуются товары тех компаний, которые на время или навсегда ушли с российского рынка.

Также популярностью у россиян стали пользоваться свопы — мероприятия, на которых можно обменять ставшие ненужными предметы, услуги или даже еду на то, что в хозяйстве действительно может пригодиться. Обмен позволяет, как это принято теперь говорить, продлевать жизнь вещам и избегать лишних покупок.

Деньги из воздуха Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Дополнительный доход благодаря хобби или подработке

Пожалуй, наименее очевидный, хотя и довольно эффективный способ — превратить хобби в дополнительный заработок или найти подработку.

Потребность в подработке заметно выросла в период антиковидных ограничений и остается одним из трендов рынка занятости в настоящее время. Вакансии для людей пенсионного и предпенсионного возраста часто встречаются на производстве, в ЖКХ, в сфере охраны и безопасности и других областях. При выборе подработки можно обращать внимание на ее близость к дому, на свободный или сменный график с сокращенным днем, — рассказал «Известиям» управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель.

По словам кандидата экономических наук, юриста Валентины Митрофановой, на рынке труда в России сейчас много вакансий и запросов, не требующих особой квалификации, а подработку можно найти без получения новых знаний. Фиксируется рост вакансий курьера по доставке продуктов. Она указала также на дефицит кадров в сфере розничной торговли. «Никакой переквалификации, обучения никакого не требуется, то есть на месте проводится инструктаж, и, по сути, человек встает к прилавку», — объяснила экономист.