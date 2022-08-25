И дать, и взять: Центробанк предложил схему возврата украденных денег

Центробанк предложил обязать кредитные организации в течение 30 дней возвращать деньги, переведенные клиентами на счета мошенников . Если же они похищенную сумму вывели за рубеж, срок возврата увеличится до двух месяцев. Как это решение повлияет на российский банковский сектор и граждан — в материале «Известий».

В верном направлении

О новой законодательной инициативе сообщил глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в интервью «РИА Новости». В качестве одной из мер предлагается в течение 30 дней возвращать пострадавшим деньги, отправленные мошенникам. Если выяснится, что средства ушли на зарубежные счета, — срок возврата увеличится до двух месяцев.

В законопроекте прописаны важные оговорки: вернут только деньги, отправленные на счета мошенников, о которых известно Центробанку. Для этого регулятор будет собирать соответствующую базу. Ранее для снижения числа случаев добровольной и недобровольной передачи денег мошенникам предлагалось ввести «период охлаждения» — время, когда трансакцию можно отменить.

Механизмы работы мошеннической базы пока неясны. В частности, непонятно, как именно будет собираться информация, что будут раскрывать банковским учреждениям и как банки смогут проверять получателей платежей, полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Тем не менее начинание правильное. Если список мошеннических переводов будет централизованным, это поможет бороться с такими операциями. А при правильной реализации банки в принципе не будут отправлять средства людям из списка ЦБ РФ, — пояснил аналитик.

По мнению эксперта, сейчас участились случаи сложных мошеннических схем.

— Речь не о кражах данных карт или просьбах перевести средства на счет другого человека, а об использовании наивности граждан. Когда им предлагают в «целях защиты средств» снять их наличными и передать «сотруднику». Такие мошеннические истории не получится закрыть данными нововведениями , — сетует собеседник «Известий».

По его информации, ЦБ РФ видит жалобы граждан на мошеннические операции и трудности банков по их выявлению.

— На данный момент банки обязаны хранить банковскую тайну и не могут обмениваться друг с другом списками подозрительных лиц. Банки не имеют права признавать граждан мошенниками. Все переводы в адрес мошенников, на которые жалуются граждане, совершаются с соблюдением всех банковских процедур и с механизмами двойного подтверждения операций. Так что инициатива ЦБ РФ возглавить процесс борьбы с мошенническими операциями выглядит правильной , — заключает Артем Тузов.

Довольно простоты

Схемы мошенничеств усложняются с каждым годом: из-за них страдают и бизнес, и граждане , комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Мошенники — крайне высокоадаптивная каста преступников. «Службы безопасности» банка уже выглядят как реликт, но продолжают существовать из-за того, что один-два поверивших человека из нескольких сотен окупят расходы на обзвон с лихвой. Ежедневно «прибыль» превышает несколько миллионов рублей. С повышением рисков быть пойманными, скорее всего, эта схема претерпит изменения. С одной стороны, вырастет число передач физических денег, отследить которые Центробанк не в силах. С другой — вырастет разнообразие киберпреступлений. Например, с использованием вредоносного ПО, — поясняет она.

По мнению эксперта, также вырастет число мошенничеств с использованием других, более продвинутых средств платежей.

И дать, и взять Фото: Global Look press/Nikolay Gyngazov

— Помимо карт, граждане хранят деньги на электронных кошельках, онлайн-счетах в банках, на счетах в валюте торговых площадок, в криптовалюте . Эта сфера зарегулирована не так хорошо, и у Центробанка ограничены возможности, особенно в отношении зарубежных кошельков, — отмечает она.

Также мошенники опасны тем, что крайне оперативно реагируют на повестку дня.

— Известно, что после блокировки счетов россиян за рубежом и введения санкций в отношении россиян платежными системами Visa и MasterCard граждане стали искать альтернативу — например, открывать карты Visa за рубежом, чтобы иметь возможность оплачивать покупки и сервисы. Немедленно подсуетились мошенники, которые предлагали открыть карту, например, в Казахстане. После «авансового платежа» такие «сервисы» переставали выходить на связь. Такое ситуативное мошенничество опасно тем, что сложно поддается оперативному оповещению людей. Прежде чем выйдет официальное сообщение, попадутся несколько тысяч человек, — резюмирует Юлия Макаренко.

Нагрузка на банки

В последнее время всё чаще россияне сталкиваются со случаями финансового мошенничества с участием методов социальной инженерии , говорит аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

— Предложенная мера должна позволить в какой-то степени защитить граждан от мошеннических схем, поскольку часть из них перестанет работать. Скорее всего, это будет так. Банк перед осуществлением перевода должен будет проверять номер счета получателя по базе мошеннических счетов. Такая работа потребует донастройки IT-систем банков, что, вероятно, будет сопровождаться какими-то дополнительными расходами. Кроме того, дополнительная проверка может несколько удлинить срок осуществления переводов, — уточняет он.

В целом эксперт считает эту меру оправданной в нынешних условиях.

Витало в воздухе

Принятие инициативы будет очень своевременным, так как темпы роста финансового мошенничества принимают угрожающие масштабы, полагает доцент кафедры экономической безопасности факультета национальной безопасности ИПиНБ РАНХиГС Павел Грибов.

— Инициатива интересна не только идеей возврата денег, переведенных мошенникам, но прежде всего созданием интегрированной системы МВД и ЦБ РФ по отслеживанию и борьбе с мошенничеством, а также комплексом мер по приостановке подозрительных операций по счетам, занесенным в базу ЦБ РФ, — уточнил экономист.

Эксперт полагает, что это важный шаг для создания новой модели полноценной системы по борьбе с финансовым мошенничеством.

— Для банковской сферы эти меры также дадут положительный эффект, если будет соблюдена очередность действий: сначала — кооперация на уровне баз данных действий МВД и ЦБ РФ, затем — отработка действий по выявлению мошенников и остановке их действий. Следующий этап — возможность приостановки на два дня переводов средств, поступающих на счет, находящийся в соответствующей базе ЦБ РФ. И на заключительном этапе — ответственность банков за возврат средств, переведенных на счета мошенников, в течение 30 дней, — разъясняет Павел Грибов.