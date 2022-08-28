Карманный маневр: на что школьники тратят по 5 тыс. рублей в месяц

Россияне не скупятся на карманные деньги для детей. Родители считают, что приучаться к планированию семейного бюджета следует с малых лет, причем на практике. Когда и как несовершеннолетних надо знакомить с деньгами, чем удобны наличные и безналичные средства — в материале «Известий».

Недетские расходы

Подавляющее большинство родителей выдают детям деньги на карманные расходы. Об этом говорят результаты опроса, проведенного СДЭК и СК «Росгосстрах Жизнь». Лишь 12% мам и пап предпочитают делать все покупки сами, не балуя отпрысков собственными деньгами . Больше половины таких взрослых считают, что их дети еще слишком малы для самостоятельных трат, а каждый пятый боится, что ребенок будет покупать вредные или бесполезные товары. Каждый шестой родитель опасается, что сверстники или старшие ребята отберут у несовершеннолетнего деньги во дворе или в школе.

За всеми расходами своего чада следят только 10% опрошенных мам и пап. В исследовании говорится, что почти две трети опрошенных (65%) выделяют своим детям в среднем не более 5 тыс. рублей в месяц. Каждый десятый — до 10 тыс. рублей. Некоторые взрослые не считают, сколько денег перепадает ребенку.

Карманный маневр Фото: ТАСС/Георгий Копытин

По данным опроса, 46% сторонников карманных расходов выделяют детям фиксированную сумму регулярно, четко в оговоренный с ребенком период.

Дети мечтают купить самостоятельно или получить от родителей телефоны и аксессуары для них, игровые приставки, одежду, игровые ноутбуки, подписки на различные сервисы, велосипеды, электросамокаты, «умные» часы и наборы для хобби.

Отложенный платеж

Дмитровчанка Татьяна Виноградова считает, что вопрос с карманными деньгами зависит от конкретного ребенка. Кому-то можно доверить оплату мелких товаров с начальной школы, а другие не созреют и к выпускным классам.

— Старшему сыну с семи лет перепадали наличные от дедушки. Конечно, сначала он тратил деньги и на ерунду, но к 13 годам уже стал оценивать, что можно израсходовать, а какую сумму отложить на серьезную покупку. Младшей сейчас 15 лет. Она не проявляла особого интереса к деньгам лет до 10. Потом я стала выдавать ей «на мороженое». Теперь даю рублей 200–300, когда она вечером встречается с друзьями. Мы называем это «тариф гуляльный». Ей пока хватает, — рассказывает Виноградова.

По словам дмитровчанки, с самостоятельными покупками девочка уже знакома. Например, когда нужно, то на деньги из семейного бюджета покупает себе школьно-письменные принадлежности. Татьяна уверена, что дочь не потратит лишнего. Если подросток хочет купить себе обновку, пока мама на работе, то примеряет наряд и присылает фото матери. Совместно они принимают решение — стоит ли тратиться на конкретную вещь. В случае положительного решения Татьяна переводит дочери нужную сумму на карту.

Карманный маневр Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Мать двоих детей, москвичка Елизавета Макеева уверена, что спешить с приобщением детей к деньгам не стоит раньше совершеннолетия. Особых поводов для самостоятельных расходов она не видит, поскольку школьные обеды оплачиваются, а необходимые вещи покупаются родителями.

— Старший сын начал получать от нас карманные деньги только с 18 лет, когда в прошлом году поступил в институт. Теперь в месяц выдаем ему 5–7 тыс рублей. Он может профукать их за несколько дней на кафе или поездки за город с друзьями, но в таком случае не получит ничего до следующей выплаты. Не думаю, что такая беспечность как-то связана с тем, что в детстве у него не было карманных денег. Это просто черта характера, — комментирует Макеева.

По словам москвички, младший сын (он перешел в седьмой класс) пока не просит деньги, да и в самостоятельных тратах тоже нет необходимости. Попытки расплачиваться самостоятельно наличными в магазине для него порой заканчивались неудачно — например, он мог оставить продавцу сдачу, считая, что это допустимо.

— Однако когда мы почти всей семьей болели ковидом, то в магазин за покупками и в аптеку за лекарствами бегал именно младший. Я доверяла ему карту, и он прекрасно справлялся с поручениями, — говорит Елизавета Макеева.

Карманный маневр Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Тем не менее выдавать школьнику карманные деньги на постоянной основе она как и прежде не планирует, полагая, что свободные средства будут беспечно потрачены на газировку и чипсы.

Когда деньги зло

Многие родители из числа тех, кто не спешит приучать детей к самостоятельным расходам, оправдываются тем, что не хотят раньше времени вводить детей в «грязный мир денег». Врач-психиатр, психотерапевт клиники МЕДСИ Кристина Вирт считает, что сами по себе деньги не несут опасности для детей.

— Так как финансовая грамотность является одним из важнейших навыков, которым должен владеть современный человек, надо научить детей обращаться с деньгами. Можно начать это делать, когда у детей появляется интерес к деньгам. Это происходит в старшем дошкольном – младшем школьном возрасте , — комментирует Кристина Вирт.

По мнению врача-психиатра, уже со старшим дошкольником можно обсуждать, как родители зарабатывают деньги, на что тратят, ему можно предложить заплатить в магазине или в кафе.

— Школьнику можно выделить карманные деньги. Их количество зависит от возможностей вашей семьи. Выделенную сумму следует выдавать через определенный промежуток времени. Сумма и частота выдачи обговариваются совместно. Также нужно договориться о том, на что тратить деньги категорически нельзя (алкоголь, сигареты, наркотики и то, что вы сами сочтете нужным запретить). Остальное — на усмотрение ребенка, — разъясняет Вирт.

карманный маневр Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Эксперт подчеркивает, что если несовершеннолетний потратил всю сумму за один день, то не следует выдавать ему дополнительные деньги. Это научит ребенка быть экономнее. Увеличение суммы можно обсудить на «семейном совете».

По данным опроса, некоторые родители используют деньги как инструмент для поощрения хороших поступков, достижений или полезных дел. Дополнительное вознаграждение выдается за хорошие оценки, за помощь по дому и даже за совместные поездки на дачу.

— Не следует платить деньги за помощь в уборке: вы живете вместе в квартире, следовательно, каждый вносит посильную помощь. Также не стоит платить за оценки: суть учебы — получение знаний, а не зарабатывание денег , — подчеркивает Кристина Вирт.

Эксперт по управлению личными и семейными финансами Наталья Тимошкина тоже не советует поощрять учеников деньгами за оценки. Но считает, что можно разрешить школьнику оставлять сдачу после похода в магазин. Конечно, если речь идет о небольших суммах.

Уроки от «Смешариков»

Наталья Тимошкина рекомендует подготовить ребенка к уважительному отношению к деньгам до того, как настанет время давать ему карманные деньги. Эксперт считает, что к пяти годам дети уже должны понимать, как зарабатываются деньги и зачем они нужны. Причем объяснять это лучше в доступной для малышей форме. Наглядным пособием в этом случае могут служить мультфильмы.

Карманный маневр Фото: ТАСС/Артем Коротаев

— Рекомендую к просмотру мультфильмы: «Три кота. Поход в магазин», «Смешарики» (серии «Благородное дело», «Золотое яблоко», «На всякий случай», «Черный день» и др.). Хорошо подойдут «Уроки тетушки Совы: азбука денег», а также «Фиксики» (серии «Деньги», «Как делают деньги», «История вещей — деньги») , — подсказывает Тимошкина.

Финансовый консультант советует сходить с ребенком в «Город профессий», «Кидбург» и другие центры, где можно увидеть, что существуют разные профессии, и понять, что за выполнение определенной работы люди получают вознаграждение в виде денег.

Эксперты считают, что давать детям карманные деньги можно с шести лет. Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», отмечает, что как раз с этого возраста ребенок начинает проявлять интерес к самостоятельному выполнению взрослых обязанностей, таким, например, как покупки в магазинах. Но прежде чем вручить ребенку монеты, нужно понять, умеет ли он хорошо считать (желательно в уме), понимает ли смысл денег и готов ли к ответственности за свои покупки.

С шести лет, по мнению Тимошкиной, можно уже формировать и навык накопления денег через индивидуальную копилку. Вместе с ним можно выбрать вещь, о которой он мечтает, выписать ее цену. На альбомном листе надо нарисовать вектор для достижения цели, разбив его на небольшие части, равные сумме карманных денег, и средствам, подаренным на праздники. В конце надо зафиксировать дату, к которой нужная сумма будет собрана.

Наталья Тимошкина рекомендует купить прозрачную копилку, чтобы ребенок видел, как она наполняется. Кстати, многие родители берут для таких целей обычные стеклянные банки, которые используются для домашних заготовок.

Карманный маневр Фото: Getty Images/Sally Anscombe

— Когда сумма будет собрана, вместе купите желаемое и обязательно похвалите и порадуйте ребенка чем-нибудь незначительным (мороженым, тортом, походом в кафе и т.д.), чтобы у него зафиксировалось в голове, что копить — это удовольствие, — говорит эксперт.

Карта или наличные

По мнению директора по продукту онлайн-школы IT-профессий Rebotica Бориса Овсепяна, когда ребенок становится старше, у него, как и у взрослого, появляется потребность в своих деньгах. И если отказывать школьнику в этом, то можно даже серьезно испортить отношения. Но карманные расходы должны не баловать ребенка, а стать инструментом воспитания правильного отношения к деньгам.

— Выделяя школьнику определенную сумму денег, нужно обозначить, что он сам управляет своими расходами. А если он хочет накопить на что-то существенное, то для этого нужно ограничить себя в мелких тратах,— говорит Овсепян.

Эксперты и родители сходятся в том, что размер суммы, которую следует выдавать ребенку, зависит от дохода семьи.

— Спросите школьника, что он планирует покупать на карманные деньги, сколько выдают его одноклассникам. Однако начинать следует с маленьких сумм, чтобы научить ребенка правильно обращаться с деньгами и не допустить крупной бесполезной или даже вредной импульсивной покупки. Смиритесь с тем, что необдуманных трат не избежать, но из этого маленький финансист извлечет полезный опыт , — рассуждает Юлия Санина.

Вопрос о том, какие деньги лучше — наличные или безнал, родители предпочитают решать дифференцированно. Они уверены, что детям следует научиться обращаться с любым видом финансов. В этом с ними согласны эксперты.

Карманный маневр Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Наличные, по мнению Саниной, лучше демонстрируют количество денег и способствуют бережному отношению к ним. Когда человек видит, что банкнот в кошельке становится меньше, — он будет тратить их более осознанно. Кроме того, наличные деньги развивают умение считать и математическое мышление, требуют более ответственного отношения, потому что их легче потерять. Зато с помощью карты взрослым удобнее контролировать расходы, потому что уведомления помогут узнать, что и когда покупает школьник. Считается, что пластиковый носитель удобнее использовать для накоплений, а наличные — для ежедневных трат.

Наталья Тимошкина рекомендует родителям открыть ребенку именную карту с 13 лет. Перечислять на нее карманные деньги лучше сразу на месяц. Кстати, получить свою собственную банковскую карту без согласия родителей по закону подросток может с 14 лет.

Транжирство по наследству

Запрещать детям покупать вредные продукты или ненужные игрушки, по мнению специалистов, бесполезно. Лучше, что называется, достучаться до сознания отпрысков. Например, обсудить с ними предстоящие крупные расходы, поделиться своим опытом, рассказать, почему та или иная покупка может навредить, а также договориться о лимитированных тратах на такие нужды.

Юлия Санина рекомендует совместно поразмышлять и разделить возможные расходы на две группы: мелкие траты (пирожок в школьном буфете, красивая ручка, блокнот и др.) и крупные, которые выходят за рамки его ежемесячного бюджета. Таким образом, можно предложить школьнику одну часть своего бюджета тратить на ежедневные мелкие нужды, а вторую убрать в копилку или на отдельную карту. А вот контролировать траты ребенка нужно деликатно, чтобы это не превратилось в тотальную слежку и не подорвало доверие между родителем и ребенком. Согласование каждой булочки, которую школьник покупает к обеду, эксперты считают лишним.

— Ребенок должен научиться самостоятельно планировать свои расходы на обеды и развлечения. В процесс не следует вмешиваться, надо наблюдать со стороны. Первые попытки потратить деньги могут привести к ошибкам, но только так ребенок получит необходимый опыт и научится сопоставлять свои желания и возможности, — говорит Наталья Тимошкина.

Карманный маневр Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Поскольку дети во всем ориентируются на поведение родителей, пример взрослых обязательно сыграет решающую роль и в денежных вопросах.

— Если ребенок видит, что в семье нет финансовой подушки, мама и папа не откладывают сбережения, а сиюминутные траты на различные «хотелки», которые не несут никакой практической пользы, считаются нормой, то, вполне возможно, что именно эту модель он и возьмет за основу своих отношений с финансами , — предостерегает Юлия Санина.

Наталья Тимошкина считает необходимым включать детей в обсуждение семейного бюджета, спрашивать их мнение при принятии решения о крупных покупках для дома.

— С 15 лет можно рассказать подростку о принципах инвестирования с помощью настольных игр «Биржа», «Монополия», «Менеджер», «Деньги», «Игра в жизнь» и др. С 17 лет откройте школьнику брокерский демосчет и совместно сформируйте ему виртуальный портфель. Обсуждайте с ним новости, объясняя, как это может отразиться на ценных бумагах той или иной компании , — продолжает финансовый консультант.

Эксперты рекомендуют поддерживать ребенка в попытках самостоятельно заработать деньги.

Карманный маневр Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

— Полезный опыт в юном возрасте — имитация заработка. Ее используют в школах программирования. Подросток может там выполнить некий несложный заказ и получить за это гонорар. Опыт полезен тем, что школьники начинают осознавать, что родителям деньги достаются непросто так, а детей они ограничивают в карманных расходах вовсе не из вредности , — подчеркивает Борис Овсепян.