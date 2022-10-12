Юрист напомнила о праве на имущественный вычет при покупке недвижимости

Россияне один раз в жизни могут получить от государства возврат налогов на сумму в 650 тыс. рублей. Об этом напомнила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

«Налоговый имущественный вычет предусмотрен при покупке или строительстве недвижимости, продаже недвижимости, а также при погашении ипотеки», — отметила юрист в беседе с агентством «Прайм».

Спиридонова уточнила, что этот налоговый вычет можно получить в течение календарного года через работодателя или в отделении налоговой. По ее словам, для этого нужно обратиться к работодателю с письменным заявлением (при подтверждении права на вычет налоговым органом), а в налоговый орган — с налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ. При этом неиспользованный остаток вычета может быть перенесен.

Как отметила юрист, право на налоговый вычет возникает, начиная с года, в котором было зарегистрировано право собственности в ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости).

Максимально при покупке жилья можно вернуть 260 тыс. рублей (это 13% от 2 млн рублей, максимальной стоимости жилья для возврата налога). Также можно отдельно оформить вычет за проценты по ипотеке, в этом случае максимум составляет 390 тыс. рублей.

По словам Спиридоновой, при продаже объекта недвижимости уменьшить сумму НДФЛ можно на 130 тыс. рублей.

Имущественный налоговый вычет — это сумма, которую можно вычесть из налогооблагаемых доходов. Тогда НДФЛ придется заплатить не со всего заработка, а только с разницы между доходом и вычетом. А если налог уже уплачен, то можно его вернуть из бюджета. Так государство частично компенсирует расходы граждан на приобретение жилья.

Ранее, 10 октября, партнер компании «Метриум» Надежда Коркка рассказала «Известиям», что наиболее доступным инструментом для покупки квартиры остается ипотека. По ее словам, средняя стоимость жилья в массовом сегменте в столице в сентябре этого года находилась на уровне 12,9 млн рублей, и откладывать такую сумму в зависимости от дохода россияне могут очень долго.

26 сентября гендиректор компании «Территория недвижимости FQF» Ирина Нигматуллина рассказала «Известиям», что цены на жилую недвижимость могут немного снижаться еще 1–1,5 года.

В июне «Известия» выяснили, что в Госдуму будет внесен законопроект, по которому самозанятые смогут оформить имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости.