У самозанятых может появиться новый налоговый вычет

В Госдуму в ближайшее время будет направлен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Новыми нормами предлагается предоставить право получения имущественного налогового вычета самозанятым гражданам, то есть лицам, которые получают доход не от работодателя, а также не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Документ имеется в распоряжении «Известий».

«Причиной разработки законопроекта стали многочисленные обращения от самозанятых граждан. Их становится всё больше и больше в России, так как эксперимент по действию такого льготного режима налогообложения оказался очень удачным. Но если сравнивать самозанятых с индивидуальными предпринимателями — физлицами, то у них прав сегодня меньше», — пояснил «Известиям» зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов.

По его словам, сегодня у этой категории населения есть запрос на получение имущественного налогового вычета. Его появление позволит популяризировать статус самозанятых, чтобы как можно больше людей выходили из тени, тем более что такая льгота предоставляется всего один раз в жизни, подчеркнул парламентарий.

«Возможность самозанятым воспользоваться имущественным вычетом — крайне важная мера по поддержке работающих граждан. Надо, чтобы работящий человек в России выходил из гаражей, из тени. Работал «вбелую». И задача государства — создать такое условие», — заявил «Известиям» еще один автор инициативы, первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ, член фракции ЛДПР Владимир Кошелев.

Имущественный налоговый вычет — это сумма, которую можно вычесть из налогооблагаемых доходов. Тогда НДФЛ придется заплатить не со всего заработка, а только с разницы между доходом и вычетом. А если налог уже уплачен, то можно его вернуть из бюджета. Так государство частично компенсирует расходы граждан на приобретение жилья.

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Возврат в будущее: самозанятым предлагают дать льготу при покупке жилья