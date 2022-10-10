Эксперты назвали наиболее удобный вариант покупки квартиры в Москве

Покупка недвижимости в Москве требует значительных финансовых затрат, рассказала «Известиям» управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

По ее словам, средняя стоимость квартиры в массовом сегменте в столице в сентябре этого года находилась на уровне 12,9 млн рублей, и откладывать такую сумму в зависимости от дохода россияне могут очень долго.

«По нашим данным, в конце 2021 года коэффициент доступности массовых новостроек составлял семь лет и девять месяцев при средней стоимости квартир на тот момент в 12,4 млн. Полагаю, что сейчас этот срок превышает восемь лет», — сказала она.

Коркка отметила, что наиболее доступным инструментом для покупки квартиры остается ипотека.

«Для начала нужны средства на первоначальный взнос, который в среднем находится на отметке 20%. Если у вас есть возможность продать старую недвижимость и жить в другом месте, то сумма от реализации квартиры с большой вероятностью покроет первоначальный взнос», — уточнила она.

В случае, если человек решил откладывать деньги, ему следует пересмотреть бюджет и отказаться от ненужных трат.

«Чтобы копить быстрее, стоит внести имеющиеся средства на депозит и со временем пополнять свой банковский счет. Складывать деньги «под подушку» не нужно, поскольку с повышением инфляции они будут медленно обеспечиваться», — подчеркнула она.

Когда сумма первоначального взноса будет накоплена, можно будет приступить к оформлению ипотеки. Эксперт посоветовала изучить специальные предложения от застройщиков и льготные программы с господдержкой.

«Также вы сможете быстрее и выгоднее приобрести жилье, если выберете квартиру на начальном этапе строительства. В таком случае недвижимость будет стоить на 20-25% ниже, чем в доме, который девелопер планирует сдать в ближайшее время», — заключила она.

В то же время гендиректор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин выразил мнение, что полностью накопить на квартиру в Москве нереально при получении средней рыночной зарплаты.

«Цены меняются, как правило, в сторону увеличения, и рост доходов, если он в принципе есть, за ними не успевает. Можно накопить на первоначальный взнос и воспользоваться другими выгодными условиями покупки, например, взять льготную ипотеку или оформить кредит по субсидированной ставке», — отметил он.

При этом он считает, что накопить первоначальный взнос не так уж и сложно.

«Достаточно грамотно вести семейный бюджет, и за полтора-два года вы достигнете своей цели», — подчеркнул он.

Необходимо откладывать не менее 30% ежемесячного дохода. Для этого нужно правильно распределить расходы по оставшейся сумме и в идеале добавлять «в копилку» то, что было неизрасходованным, добавил Перлин.

Коммерческий директор «КОРТРОС-Москва» Дмитрий Железнов подчеркнул, что не существует универсального совета по покупке жилья, потому что у всех клиентов разные стартовые условия для сделки. При этом самый быстрый вариант — продажа старой недвижимости и покупка новой на вырученные средства.

«Даже если вы владеете средней квартирой в регионах России по цене примерно 3-3,5 млн рублей, вы уже можете рассчитывать на ипотеку на однокомнатную квартиру площадью около 45 кв. м стоимостью около 10-13 млн рублей. Правда, такой кредит лучше брать вдвоем, скажем, с партнером или при поддержке ближайших родственников», — сказал он.

Говоря о том, как стоит откладывать средства, Железнов рассказал, что хранить в рублях сбережения на будущую покупку рискованно с экономической точки зрения — цены на недвижимость могут расти намного быстрее инфляции.

«В Москве только за последние два года цены выросли на 30-40%, то есть сбережения потенциальных покупателей фактически обесценились. Соответственно лучший вариант — это покупка более или менее доступного жилья в Московской области. Квартиры здесь гораздо доступнее, но также растут в цене», — сказал он.

Кроме того, по его словам, можно рассмотреть покупку квартиры в рассрочку, а также изучить программы ипотеки от застройщиков без первоначального взноса.

В конце сентября руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко рассказала «Известиям», что в столице увеличилось количество продавцов, делающих скидки на вторичное жилье. Средний размер скидок достиг примерно 5%.