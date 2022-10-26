Эксперт спрогнозировал уровень инфляции в России в 2023 году

В следующем году инфляция в России может снизиться, рассказал «Известиям» 26 октября специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Эксперт напомнил, что, по прогнозам Центробанка, на конец 2022 года рост инфляции составит 11–13%, а в 2023 году снизится до 5–7% и даже может уйти ниже целевых 4%. Способствовать такой динамике будет подстройка цен по всем товарам и услугам к структурной перестройке российской экономики, добавил он. Прогнозы Министерства экономического развития РФ практически совпадают с заявлениями регулятора.

«Весь летний период в России на протяжении 11 недель была дефляция. Но с наступлением осени стал проявляться незначительный рост инфляции. Стоимость продовольственных товаров за неделю выросла на 0,08%, этот скромный рост вызван ускорением сезонного удорожания плодоовощной продукции. Остальные продукты питания снижаются в цене вторую неделю. В целом, по данным Росстата, с начала года потребительские цены увеличились на 10,55%», — отметил Островский.

По его словам, к концу 2022 года инфляция может ускориться и превысить прогнозные значения.

Он также уточнил, что на протяжении текущего года крепкий рубль вносил значимый вклад в формирование цен. Однако ближе к завершению года расходы бюджета вырастут, также прогнозируется ослабление рубля из-за начала действия потолка цен на российскую нефть. Кроме того, в декабре произойдет повышенная индексация тарифов ЖКХ на 9%, что в свою очередь может добавить к годовой инфляции около 1%, рассказал Островский. Он подчеркнул, что в конечном итоге инфляция на конец года может составить порядка 17–19%».

«В следующем году инфляция действительно может снизиться. Тарифы ЖКХ не будут трогать до июля 2024 года. Продовольственная инфляция стабилизируется и в конечном итоге начнет снижаться за счет перехода на продукцию отечественных производителей», — сказал эксперт.

По его прогнозам, цены на импортные товары, которые выросли после введения антироссийских санкций и ухода некоторых иностранных компаний из РФ, останутся на прежнем уровне или немного снизятся. Кроме того, рынок будет заполнен более дешевыми товарами и услугами из дружественных стран.

«По мере ускорения программ по импортозамещению и смены потребительских привычек населения инфляция начнет стабилизироваться и замедляться. Годовая инфляция в 2023 году может составить 12–13%», — заключил Островский.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев 11 октября сообщил «Известиям», что годовые темпы инфляции в России почти вдвое ниже, чем в ряде стран Восточной Европы, но немного выше, чем в США или еврозоне. По его словам, главное отличие ситуации в том, что в РФ инфляция замедляется, а в большинстве стран наблюдается ускорение роста потребительских цен.

Президент РФ Владимир Путин 6 октября подчеркнул, что в России улучшается ситуация с инфляцией.