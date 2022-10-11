Аналитик спрогнозировал снижение инфляции в России

Годовые темпы инфляции в России почти вдвое ниже, чем в ряде стран Восточной Европы, но немного выше, чем в США или еврозоне, рассказал «Известиям» 11 октября начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

По его словам, главное отличие ситуации в том, что в РФ инфляция замедляется, а в большинстве стран наблюдается ускорение роста потребительских цен. О снижении инфляции в России говорят и прогнозы. Так к концу года, по оценке эксперта, она достигнет уровня 13,2%, что ближе к нижней границе прогноза регулятора в 12-15%.

Евстифеев отметил, что замедление годовых темпов инфляции позитивно скажется на риторике Центробанка, так как будет означать отсутствие необходимости в повышении размера ключевой ставки.

«Что касается следующего года, то в бюджет заложена инфляция в районе 5,5%. Цифра выглядит реалистичной, но более вероятно, что потребительские цены вырастут на 6-8%. Сейчас достаточно много неопределенностей, связанных как с геополитикой, так и с внутренней трансформацией экономики», — сказал аналитик.

Также эксперт отметил влияние мировой инфляции на рубль. По его мнению, в условиях мер контроля за движением капитала оно очень ограниченно.

Президент РФ Владимир Путин 6 октября подчеркнул, что в России улучшается ситуация с инфляцией. По итогам последней недели сентября, она опустилась до 13,5%. В то же время в Нидерландах этот показатель составлял 17,1%, в Латвии — 22,4%, в Литве — 22,5%, а в Эстонии — 24,2%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 сентября заявил, что динамика ВВП и инвестиций превосходят ожидания, уровень безработицы остается низким, а инфляция плавно снижается. Он обратил внимание на оживление внутреннего и прежде всего потребительского спроса в стране.