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Как повысятся тарифы ЖКХ в 2022-2023 годах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Ежегодно Минэкономразвития индексирует цены на коммунальные услуги. Очередное повышение ждет россиян уже с 1 декабря 2022 года. Стоит ли ждать очередного увеличения расходов на ЖКХ в 2023-м — читайте в материале «Известий».

Повышение тарифов ЖКХ в 2023 году

С 2020 года тарифы ЖКХ индексируют раз в год 1 июля, ориентируясь на годовую инфляцию. Тем не менее в 2022 году власти приняли решение повторно проиндексировать коммунальные платежи, не дожидаясь лета следующего года. Такое решение было обусловлено необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ, обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.

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Теперь повышение запланировано на 1 декабря. Индексация запланирована на уровне 9% в среднем по России.

После этого повышения тарифов не стоит ожидать еще 1,5 года — до 1 июля 2024-го.

Декабрьские изменения коснутся тарифов на холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, отопление, водоотведение и обращение с ТКО.

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С действующими тарифами можно ознакомиться на сайте регионального профильного комитета. Показатели индексации в рамках региона не должны превышать установленных Минэкономразвития. На сегодняшний день предельные региональные индексы повышения тарифов еще не утверждены.

Различается плата за электроснабжение и в зависимости от того, в каких домах проживают граждане — с газовыми плитами или электроплитами. Не стоит забывать и о расходе электроэнергии отопительными установками.

В сентябре замглавы Минстроя Алексей Ересько напомнил россиянам, что у ряда категорий граждан есть право на компенсации и субсидии на оплату коммунальных услуг. Кроме того, на помощь государства могут рассчитывать люди, которые тратят на ЖКУ больше максимально допустимой доли. От региона к региону она может различаться, но в среднем по России составляет 22% от семейного бюджета.

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