Наличное время: объем живых денег у россиян второй раз за 20 лет превысил 15 трлн

На фоне частичной мобилизации объем наличных в обращении на 1 октября достиг максимального значения с марта 2022 года и превысил 15,1 трлн рублей , следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». По сравнению с прошлым месяцем показатель вырос на 930 млрд. Население склонно обналичивать деньги на фоне повышенной экономической неопределенности , объяснили в регуляторе. Там добавили, что со временем средства возвращаются на счета в банки, как после аналогичной ситуации в феврале-марте. Тогда объем «живых» денег в обращении стал рекордным за всю историю подсчетов и достиг 15,8 трлн. Другой причиной роста наличных в сентябре стал отъезд части россиян и стремление вывезти с собой деньги , указали эксперты.

«Страховка» россиян

По итогам сентября 2022 года объем наличных в обращении второй раз за всю историю подсчетов превысил 15 трлн рублей , следует из данных Банка России. На фоне введения частичной мобилизации показатель вырос на 930 млрд по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 15,1 трлн . Ранее рекордный объем наличных в обращении ЦБ зафиксировал по итогам февраля нынешнего года после начала спецоперации на Украине, тогда он составил 15,8 трлн рублей .

В конце сентября спрос населения на наличные вырос сверх обычной для этого периода динамики, подтвердили в регуляторе. Это связано с тем, что граждане склонны увеличивать спрос на «живые» деньги в условиях повышенной экономической неопределенности . Часть этих средств затем хранится в виде наличных, часть — используется в текущих расходах вместо безналичных платежей, и со временем деньги возвращаются на счета в банки, как это произошло после подобной ситуации в феврале-марте, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Наличное время Фото: TASS/Nicolas Landemard

Там добавили: такая тенденция вызвана стремлением россиян подстраховаться от возросшей неопределенности и иметь дополнительный запас денег в наличной форме. Причем это не приводит к росту инфляции, так как увеличения денежной массы не произошло .

Другая причина роста объема наличных в обороте в сентябре 2022-го — это отъезд части россиян , рассказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Как правило, отъезд происходил в спешке, и наиболее простым решением для многих было снять наличные. Такой вариант казался оптимальным, так как большая часть уезжающих отправилась в страны, где карты российской платежной системы работают нестабильно .

Желание граждан хранить больше «живых» денег на фоне обострения геополитической и экономической ситуации также понятно, оно вызвано негативным опытом финансовых сложностей от «сгоревших» советских вкладов до фактической «заморозки» валюты и ценных бумаг на счетах в последние месяцы, сообщил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. Он добавил: частичная мобилизация в представлении россиян усилила финансовые риски. Граждане опасаются банковского кризиса, возможных сложностей с картами, технических сбоев в банках и других проблем. Потребители предпочитают иметь запас налички на несколько месяцев, даже учитывая риски инфляции.

На фоне начала спецоперации и ужесточения санкций против России за период с 24 февраля до 5 марта граждане обналичили почти 2,9 трлн, следует из данных ЦБ. Уже 28 февраля Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых. За счет этого объем наличных в обращении по итогам марта уменьшился почти на триллион, до 14,8 трлн рублей.

Наличное время Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В последний раз регулятор понизил ключевую 16 сентября до 7,5%. Размер максимальной процентной ставки по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках последовательно уменьшался в том месяце, в третьей декаде показатель составил 6,5%. Однако уже в октябре банки начали поднимать ставки.

Всплеск пройден

Значительный рост спроса на наличные в сентябре этого года по сравнению с августом зафиксировали в банке «Зенит» . При этом в октябре повышения уже не наблюдалось, рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Некоторое увеличение спроса на «живые» деньги в сентябре 2022-го также отметили в банке «Открытие» . По словам представителей его пресс-службы, повышение в том числе связано с окончанием сроков действия договоров шести- и трехмесячных вкладов. В начале октября спрос сократился и сейчас находится на уровне летних месяцев этого года.

Значительных изменений спроса на наличные не заметили в крымском РНКБ, Росбанке и Почта Банке.

События февраля считались маловероятными, поэтому реакция на них оказалась ажиотажной, при этом в сентябре население реагировало уже менее активно , и наличные изымались из банковской системы для реализации конкретных задач, пояснил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. При этом даже в феврале-марте банковская система показала свою устойчивость, поэтому текущая ситуация не должна оказать существенного давления .

Наличное время Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В целом рост наличных в обращении негативно влияет на экономику , рассказал Марк Гойхман. По его словам, из-за этого повышаются расходы государства, банков на выпуск и обслуживание денежной массы, замедляется денежный оборот, что может потребовать дополнительной эмиссии, способствующей инфляции. Кроме того, снижается «прозрачность» платежей и финансового оборота, усиливается возможность «теневой экономики», злоупотреблений и коррупции.

Банки увеличили объем средств в кассах и банкоматах на случай резкого повышения спроса населения на наличные, отметил старший директор, руководитель Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Однако ситуация, спровоцировавшая спрос на «живые» деньги, меняется, поэтому можно ожидать восстановления нормальных показателей в ближайшие месяцы .

В Минэкономразвития оперативно не ответили на вопрос «Известий», есть ли риски увеличения инфляции из-за повышения объема наличных в обращении.