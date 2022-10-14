Какая розница: в РФ предложили обязать онлайн-магазины принимать наличные

Онлайн-ритейлеров и сервисы в Сети могут обязать принимать наличные. Общественники попросили Роспотребнадзор уточнить закон «О защите прав потребителей». По мнению правозащитников, в нем есть противоречие, которое в ряде случаев позволяет требовать от покупателей именно безналичную оплату. Об этом сказано в письме «Общественной потребительской инициативы» в федеральную службу. «Известия» ознакомились с документом. Юристы согласны, что в действующем законодательстве нет неопределенности в вопросе о том, обязаны ли продавцы принимать оплату наличными. Представители онлайн-розницы заметили: не всегда такой способ необходим, например, достаточно сложно представить, что пользователь захочет оплатить покупку фильма в Сети наличными. С другой стороны, некоторые маркетплейсы уже и так предоставляют возможность рассчитаться наличными.

Право на выбор

Онлайн-ритейлеры (магазины и агрегаторы), которые отказывают покупателям в оплате наличными, дискриминируют своих клиентов , уверены в «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ). Организация получает жалобы людей, которые попали в такую ситуацию. Действующее регулирование содержит противоречие — именно оно позволяет бизнесу принимать только безналичную оплату , уверены правозащитники. Об этом сказано в их письме в Роспотребнадзор. «Известия» ознакомились с документом. ОПИ просит службу пояснить нормы законодательства и скорректировать их.

Какая розница Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

С 1 сентября вступили в силу поправки в ст. 16 закона «О защите прав потребителей». Новая норма запрещает продавцам ограничивать право покупателя в выборе формы оплаты . То есть люди сами должны решать , как они готовы рассчитаться за товары и услуги — наличными или картой. Ст. 16.1 документа уточняет этот порядок. Согласно ей, продавец обязан принимать «живые» деньги и безналичную оплату только в случае, если компания решила использовать наличные в работе . Получается, что в противном случае «живые» средства можно не принимать. Эта коллизия и стала причиной споров, сказал «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов.

У общественников возник вопрос, насколько правомерна практика агрегаторов и интернет-магазинов, например AliExpress, Wildberries и Ozon, которые отказываются принимать наличные . В некоторых случаях компании не доставляют товары без предоплаты по безналичному расчету.

«Практика дискриминации отдельных групп потребителей, лишающихся возможности приобретать товары, представляется не вполне правомерной», — подчеркнула ОПИ в письме в Роспотребнадзор.

Классика жанра

В Роспотребнадзоре «Известиям» сказали, что служба пока не получала жалоб на агрегаторы и продавцов из-за способа оплаты покупок . Если в перспективе они поступят, то ведомство их рассмотрит. Пока же в службе считают, что действующие нормы нужно толковать буквально. А это значит, что компании, которые не используют в своей деятельности наличные расчеты, могут не предоставлять потребителям выбор в способе оплаты. Впрочем, в Роспотребнадзоре сказали, что предметно рассмотрят инициативу ОПИ.

Онлайн-ритейлеры уверены, что не ущемляют права потребителей.

— Безналичная оплата — удобный и общепринятый способ в электронной коммерции. Согласно закону «О защите прав потребителей», агрегаторы, к которым относят маркетплейсы, не обязаны использовать наличные в качестве способа оплаты. Это остается лишь опцией на выбор владельца агрегатора, — сказали «Известиям» в пресс-службе Ozon.

Хотя, к примеру, «Яндекс Маркет» принимает наличные, отметили в компании. Магазины, работающие с маркетплейсом, предлагают различные формы оплаты своих товаров, заметили там.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов сказал «Известиям», что онлайн-розница стремительно развивается — законодательство не успевает меняться так быстро. И если сейчас следовать букве закона, то нарушителями окажется если не весь рынок, то огромная его часть.

— Требование наличной оплаты воспринимается уже как анахронизм. Представьте, что вы, например, покупаете подписку на кино: всё оформляете онлайн, не вставая с дивана, но для оплаты услуги идете искать кассу — внести наличные , — пояснил эксперт.

В АКИТ напомнили: доля безналичных платежей увеличивается уже который год. Сейчас в стационарной рознице около 70% покупок оплачивают картами. В электронной коммерции этот показатель выше — 85%, у некоторых компаний доходит и до 100%.

Юристы же подержали общественников . Соучредитель компании a.t.Legal Николай Титов согласен, что в действующем законодательстве нет неопределенности насчет возможности потребителей рассчитываться за купленные товары наличными.

Какая розница Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Ст. 16.1 закона «О защите прав потребителей» уточнила: на продавце лежит обязанность принимать оплату «живыми» деньгами. Причем разделений продавцов на офлайн- и онлайн-ритейлеров нет, это требование является универсальным, — пояснил эксперт. — Кроме того, Гражданский кодекс предписал, что люди могут проводить расчеты наличными без ограничения суммы. Следовательно, это право потребителя, реализация которого должна быть гарантирована продавцами.

Некоторые нормы закона «О защите прав потребителей» носят несколько путаный характер, уверен заместитель председателя московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Шугаев. Агрегатор по сути — посредник в онлайн-продаже товара и получении за него денег. Поэтому у него есть право не принимать наличные. Продавцы же как были обязаны, так и обязаны сейчас обеспечить покупателю возможность расплатиться любым удобным для него способом, пояснил юрист.