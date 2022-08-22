Не торгуясь: за контрафакт интернет-магазины предложили блокировать без суда

Роскомнадзор предлагают наделить правом внесудебной блокировки интернет-магазинов при продаже нелегальной продукции. Как выяснили «Известия», такую инициативу рассматривает общественный совет при Роспотребнадзоре. Речь идет о внесении изменений в закон «О защите прав потребителей», а также в КоАП. Президент «Опоры России» Александр Калинин, признав проблему с контрафактом, всё же считает, что новые нормы должны обязательно обсуждаться и с бизнесом. Эксперты согласились, что в интернете продается не всегда качественный товар, однако призвали действовать осторожно.

Нарушения растут

По информации «Известий», в России хотят ужесточить интернет-торговлю, которую ведут агрегаторы. Поправки в законодательство начала готовить специально созданная рабочая группа при общественном совете Роспотребнадзора, протокол заседания которого имеется в распоряжении «Известий». Как объясняется в документе, причиной необходимости менять законодательство стал рост нарушений, совершаемых агрегаторами.

Согласно тексту, в числе предложений, которые планируется закрепить в законодательстве: предоставление права надзорным органам внесудебной блокировки интернет-площадок, если они ведут торговлю нелегальной продукцией. Кроме того, есть идея установить обязанность агрегатора контролировать товары и продавцов, которым они предоставляют интернет-площадки. В случае невыполнения требований должна быть предусмотрена административная ответственность.

Также в обязанностях агрегатора предлагается законодательно прописать, что он должен незамедлительно реагировать на обращения надзорных органов. Например, удалять продукцию, продажа которой запрещена. Если он этого не выполнит, то за это также должна появиться административная ответственность.

Не торгуясь Фото: Global Look Press/dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Если же речь идет о продаже контрафакта, то наказание должно быть установлено как в отношении агрегатора, так и продавца, который разместил там свою продукцию.

— Уход из России многих брендов, развитие параллельного импорта приводит к тому, что на интернет-площадки попадает всё больше и больше сомнительной продукции с точки зрения ее подлинности, безопасности, — пояснил «Известиям» причины разработки законодательных поправок руководитель рабочей группы, зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

По его словам, сами интернет-компании пока не предпринимают никаких усилий, чтобы эту ситуацию исправлять. Хотя могли бы это сделать, если бы использовали систему маркировки товаров.

— Чтобы найти запрещенную продукцию в продаже в интернете, требуется две-три минуты. Всё потому, что сегодня агрегаторы просто размещают информацию и больше ни за что не отвечают, хотя тем самым они создают условия для нарушений, — подчеркнул Олег Павлов.

Не торгуясь Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Он уточнил, что новые нормы будут оформлены в законопроекты уже в сентябре. Речь идет о внесении изменений в закон «О защите прав потребителей», а также в КоАП.

— Если говорить о внесудебной блокировке, то она коснется не полностью агрегатора, а лишь тех интернет-магазинов, которые ведут на этих площадках торговлю нелегальным товаром, — уточнил он.

Сформировать доверие

Как пояснили «Известиям» в Роспотребнадзоре, рынок интернет-торговли в России стремительно развивается, сделок становится всё больше, однако механизмов контроля за качеством продаваемых товаров недостаточно. Это касается как интернет-магазинов, так и агрегаторов, у которых сегодня отсутствует ответственность за качество и безопасность продаваемой продукции и, как следствие, — обязанность проверять ее легальность.

— У потребителя должно быть доверие к субъекту, с которым он взаимодействует. Это основа здорового рынка, комфорта и безопасности граждан, — отметили в службе. — В офлайне доверие формируется, например, на основе визуального наблюдения: мы видим, что за магазин перед нам, вывеску с реквизитами, помещение, персонал, ассортимент продукции. В интернете покупатель всегда видит только красивую картинку и не знает, какие могут появиться подводные камни, например, в виде обмана, мошенничества или продажи контрафактной продукции.

Там уточнили, что в последнее время в Роспотребнадзор поступает множество жалоб от граждан, купивших такой некачественный товар в интернете, и с каждым годом обращений становится больше. Именно поэтому возникла необходимость создания рабочей группы, которая бы занялась разработкой поправок в законодательство, регулирующих обязанности агрегаторов и вводящих ответственность за продажу некачественного товара.

Контролировать, но осторожно

«Известия» направили запрос в АКИТ на предмет поддержки этих предложений, а также обратились в агрегаторы (Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «СберМегаМаркет») с просьбой оценить поправки.

Президент «Опоры России» Александр Калинин считает, что новые ужесточения бизнес не поддержит, однако признал, что с контрафактом надо бороться.

— Думаю, что эта тема должна обязательно обсуждаться с самим бизнесом. Ведь, с одной стороны, у нас и так уже очень много контролеров, а с другой — есть контрафактная продукция, которая нарушает права легальных предпринимателей. Эта проблема существует, но как ее решать, надо обсуждать, — подчеркнул он.

Роспотребнадзор согласен, что механизмы реализации таких инициатив в любом случае подразумевают, помимо широкого общественного обсуждения, еще и многочисленные экспертизы и согласования, в том числе активный диалог с бизнес-сообществом по поиску приемлемых и эффективных решений, уточнили в пресс-службе.

Не торгуясь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Адвокат, старший преподаватель РАНХиГС, учредитель общественной организации «Потребитель прав» Андрей Некрасов считает, что тема защиты прав потребителей в интернете как никогда актуальна.

— Конечно, тут есть своя специфика. Поэтому хорошо, если будет охвачен и этот пласт работы, ведь покупок в интернете совершается очень много. Главное, чтобы не было злоупотреблений, — пояснил «Известиям» эксперт.

Интернет-эксперт Владимир Зыков считает, что агрегаторы не смогут выполнить предлагаемые требования.

— Притом что в России сегодня разрешен параллельный импорт, эти предложения выглядят нелогичными. Хотя, конечно, у Роспотребнадзора есть претензии к агрегаторам. Если вспомним, то этим летом Wildberries был назван чуть ли не главной площадкой по сбыту контрафакта в России, — напомнил он «Известиям».

По его словам, то, что предлагается, — сильно усложнит работу агрегаторов и продавцов, при этом безопасней этот сервис не сделает. Например, можно купить лицензию на один легальный товар и продать по ней партию нелегальных, считает эксперт.

Не торгуясь Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

— У модераторов, администраторов нет ни знаний, ни полномочий проверить подлинность документации и товара, чтобы определить контрафакт. Это даже не все специалисты могут, — считает Владимир Зыков.

При этом он также признал, что повышать качество контроля за продажами необходимо. По его мнению, это должны делать сами агрегаторы — более удобными и реализуемыми для них способами.