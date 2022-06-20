В открытом доступе: на Wildberries нашли рецептурные препараты

Прокуратура проверит популярный маркетплейс Wildberries из-за размещения там рецептурных лекарств. Дистанционно продавать такие препараты категорически запрещено: это создает риски для жизни и здоровья потребителей. Почему такое происходит и кто должен за это ответить, разбирались «Известия».

В открытой продаже

Подмосковная прокуратура проверит маркетплейс Wildberries из-за размещения на нем рецептурных лекарств. Об этом сообщил председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олег Павлов.

Павлов обратился в прокуратуру после публикации «Фармацевтического вестника» о возможности покупки на Wildberries рецептурного препарата «Арепливир» от коронавируса. Таблетки были куплены продавцом у изготовителя, после чего упаковки перемаркировали и выставили в открытую продажу.

В открытом доступе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Указанное на потребительской упаковке название препарата и нанесенное там же средство идентификации (код Data Matrix и сопутствующие сведения) скрывались под посторонними стикерами. После отклейки стикера и сканирования кода маркировки выяснилось, что, по данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (системы «Честный знак»), лекарство числится проданным еще задолго до его реализации потребителю », — говорится в запросе общественника.

В своем письме активист отметил, что в действиях ритейлера усматривается состав сразу четырех административных статей: незаконная продажа рецептурных препаратов, сокрытие названия лекарственного средства и его идентификатора, а также внесение в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения недостоверных данных (статьи 14.2 и 6.34 КоАП РФ).

«Совершенные правонарушения имеют высокую степень общественной опасности, поскольку подвергают риску жизни и здоровье потребителей. Учитывая значительную популярность Wildberries среди российских граждан, есть основания полагать, что допущенные нарушения носят не единичный, а массовый характер», — подытожил Павлов в своем письме в прокуратуру.

В открытом доступе Фото: Wildberries

Несколько дней спустя на новость об открытой продаже рецептурных лекарств отреагировал и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ, попросив проверить информацию и принять меры в случае ее подтверждения.

Аптечные нарушения

Как объясняет «Известиям» председатель ОПИ Олег Павлов, контроль в сфере лекарств осуществляют территориальные органы Росздравнадзора — их усилиями (например, проведением рейдов) удается пресекать многие нарушения. Однако, учитывая общее количество аптек, сил для полноценного охвата отрасли надзорным органам «явно недостаточно».

— Надо понимать, что аптеки заинтересованы прежде всего в получении максимальной прибыли. Поэтому провизоры часто закрывают глаза на отсутствие у покупателя рецепта. Согласно нашему исследованию, такие нарушения фиксируются более чем у 80% аптек, — говорит общественник. — Маркетплейсы также заинтересованы в получении максимальных доходов. Кроме того, они до сих пор не наладили надлежащий контроль за ассортиментом и продавцами, что фактически позволяет продавать что угодно и кому угодно.

В открытом доступе Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Основные возможности по исправлению ситуации эксперт видит в усилении автоматической фильтрации и интеграции фильтров агрегаторов с существующими системами маркировки и прослеживаемости, которые позволяют сразу определить, может ли конкретный препарат находиться в продаже и вправе ли его реализовывать данный продавец.

— В противном случае покупка рецептурных препаратов без рецепта будет приводить к распространению самолечения — а это опасное явление, которое ведет за собой множество рисков для здоровья граждан, — заключает Павлов.

След пандемии

В свою очередь, терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Нэя Георгиева в разговоре с «Известиями» напоминает о том, что во время пандемии, когда людям был ограничен выход на улицу, некоторые аптечные сети оформили договор на торговлю безрецептурными лекарствами через Wildberries. Тогда же на маркетплейсе можно было купить ряд препаратов для лечения коронавируса, которые многие торговые сети продают без рецепта в неограниченном количестве.

— Данные препараты на Wildberries отнесли к категории БАДов, и поставщиками были частные лица, не аптечные сети. После обнародования этой информации в интернете препараты пропали из продажи на маркетплейсе. Это говорит о том, что, скорее всего, продавцами были недобросовестные перекупщики, которые решили сделать бизнес на здоровье людей. Ведь данные препараты бесплатно разносились врачами на дом пациентам с минимальными проявлениями ОРВИ, — рассказывает врач.

В открытом доступе Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Как отмечает Георгиева, продажа рецептурных препаратов в Сети в России запрещена по закону. Даже службы доставки непосредственно из аптек либо потребуют рецепт, либо позволят оформить только самовывоз.

— Поэтому, если вы сталкиваетесь с продажей рецептурных препаратов онлайн, тем более на маркетплейсах или площадках размещения объявлений, — со стопроцентной вероятностью это недобросовестный «перекуп», которому безразлично ваше здоровье, — утверждает собеседница «Известий».

По ее словам, на Wildberries больше нет в продаже лекарственных препаратов. Единственное, что сегодня можно найти в разделе «Здоровье», — это расходные материалы (бинты, антисептики, маски, подгузники) и БАДы в таблетках и в форме мазей или гелей. Но, несмотря на это, россиянам всё же стоит быть осторожнее и внимательнее к своему здоровью: в случае болезни лучше не заниматься самолечением, а пойти к врачу, чтобы тот поставил диагноз и назначил самый подходящий препарат.

Сегодня из всех зарегистрированных в России лекарств примерно 70% рецептурных, говорит старший преподаватель кафедры «Фармакология» Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) Андрей Кондрахин. На упаковке и в инструкции по применению всегда указывается, является ли препарат рецептурным.

— Такие лекарства не могут быть в открытом доступе, поскольку что действующее вещество для больного прописывается врачом, — объясняет собеседник «Известий». — Дозировки могут быть разные, но для конкретного пациента нужна конкретная дозировка и конкретное действующее вещество.

В открытом доступе Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

По словам Кондрахина, учетные рецептурные препараты — это, например, психотропные и наркотические лекарственные средства. Они всегда идут под номерами и при продаже регистрируются в журналах фармацевтов и провизоров.

— Пациенты не могут получать их просто так: неправильное назначение таких лекарств может привести к негативным последствиям и ухудшить состояние здоровья, — предупреждает эксперт.

Призовут к ответу

Эксперт по фармацевтической безопасности Александр Носенко отмечает, что легально в Сети можно продавать лишь безрецептурные лекарства, причем право на это имеют только те организации, у которых есть соответствующие разрешения от Росздравнадзора.

— Под продажей понимается получение товара и его оплата. Размещать в интернет-магазинах информацию о рецептурных препаратах — законно, но вот доставлять их нельзя. Покупатель должен забирать их из аптеки самовывозом, — объясняет Носенко.

С юридической точки зрения торгует не маркетплейс, а продавец, заключивший договор с площадкой. И именно продавцу предстоит отвечать в том случае, если он при помощи маркетплейса попытается продать в Сети рецептурные препараты. За такую торговлю, с одной стороны, предусмотрена ответственность по ч. 2 и 4 ст. 14.1 «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» КоАП РФ.

В открытом доступе Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Она наступает в том случае, если у организации нет разрешения на дистанционную торговлю, но она при этом продает любые лекарственные препараты. В этом случае юридическое лицо могут оштрафовать на сумму от 100 до 200 тыс. рублей или приостановить его деятельность на срок до 90 суток.

Если же специальное разрешение у организации есть, но она в нарушение закона осуществляет доставку рецептурных лекарственных препаратов, то ответственность в этом случае наступает по статье 14.4.2 («Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств») КоАП РФ. Максимальное наказание по ней для юридических лиц — это 30 тыс. рублей.

Впрочем, тут могут быть и другие, уже уголовные составы — за торговлю фальсификатом, контрафактом и причинение вреда здоровью.

Взяли в работу

Между тем в Росздравнадзоре «Известиям» сообщили, что ведомство уже провело рабочее совещание с представителями крупнейших торговых площадок. Его руководство предостерегло Ozon, Wildberries, Магнит, Delivery Club, «Авито» и «ВКонтакте» от продажи рецептурных медикаментов и призвало принять меры по отношению к поставщикам, нарушающим закон.

В открытом доступе Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Поводом для встречи с представителями онлайн-площадок стали многочленные нарушения требований закона о продаже лекарств через интернет: только за 10 дней Росздравнадзор совместно с Роскомнадзором заблокировали 89 ресурсов. На них предлагались товары без фармлицензии, рецептурные препараты или лекарства, не зарегистрированные в России.