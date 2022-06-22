«Рынок нелегальных биодобавок растет стремительно»

С ростом популярности биодобавок на рынке e-commerce всё чаще встречается опасная продукция, в том числе содержащая лекарственные средства, а также товары, которые фактически не являются БАДами. Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин рассказал «Известиям» о подводных камнях дистанционной торговли.

— Учитывая сокращение потребительского рынка, можно ли говорить, что защита прав граждан — такой же актуальный вопрос, как и 10 лет назад, когда вы возглавили НСЗПП?

— Этот вопрос актуален как никогда. На фоне роста цен люди пытаются экономить или покупать то, что, по их мнению, более выгодно. И этим постоянно пользуются недобросовестные предприниматели, заманивая потребителя агрессивной рекламой, скидками и другими уловками. Мы в НСЗПП уверены, что защита прав потребителей — общая и комплексная задача. Бизнес должен вести свои дела честно, власти — создавать условия для недопуска опасных товаров на рынок, а сами потребители должны быть осведомлены о своих правах и требовать их защиты.

— Можно ли выделить наиболее проблемный на сегодняшний день сегмент?

— К сожалению, резко возросло количество случаев недобросовестных действий со стороны ведущих онлайн-площадок , в том числе и отечественных. Сегодня масштаб онлайн-торговли столь значим, что она фактически начинает замещать традиционный ритейл, и тут мы сталкиваемся с большим количеством нарушений.

— С чем связаны эти нарушения?

— В интернете можно купить что угодно, если поискать. Особенно ярко это выражается в области торговли лекарственными препаратами. Также мы выявляем многочисленные нарушения в онлайн-торговле биологически активными добавками (БАД). Важно помнить: принимать БАДы, которые не прошли государственную сертификацию, может быть опасно. К сожалению, горе-продавцы забывают предупредить о содержимом того или иного препарата, описывая, к примеру, позитивные действия одного из его компонентов. В этом случае потребитель не знает, что покупает, как это отразится на его здоровье. Права нарушены, общественное здоровье под угрозой. В ряде БАДов можно вообще найти запрещенные вещества. Об этом говорят неутешительные результаты проведенного НСЗПП исследования.

— Расскажите поподробнее об исследовании, что и как вы изучали?

— В последнее время в СМИ обсуждается проблема лекарственных препаратов, которые находят в биодобавках. Это нарушает российские законы и бьет по правам потребителя. К примеру, человек покупает БАД в категории «мужское здоровье». Как оказалось, это не всегда натуральный продукт, иногда это самое настоящее лекарство.

НСЗПП провел масштабную контрольную закупку образцов такой продукции в категории БАД на Wildberries, OZON, в магазине «Всегда здоров» и других торговых площадках. Мы отбирали только те БАДы, на страничке которых не было явно указано наличие у препарата свидетельства о государственной регистрации. Продажа таких средств — сама по себе нарушение, продавец может продавать только зарегистрированные препараты. Но мы хотели изучить их состав.

Совместно с лабораторией Роспотребнадзора мы провели независимую экспертизу. Товары проверялись на предмет незаявленных субстанций, в том числе лекарственных средств. Из 22 образцов «мужских» БАДов, которые мы передали в лабораторию, в 21 обнаружен сильденафил. Это рецептурное лекарственное средство, по закону и техническим регламентам оно не может содержаться в биодобавке. Не содержал опасных компонентов лишь один образец из выборки.

— Что же это значит для потребителя?

— Это весьма пугающе. Сопроводительных документов не дают, состав не пишут. Но пострадать могут не только покупатели-мужчины. Также мы проверили категорию «похудение». В некоторых образцах был обнаружен сибутрамин, производная амфетамина. Это очень сильное средство. Уже много лет оно входит в правительственный перечень сильнодействующих препаратов, его оборот строго контролируется. В феврале этого года в Новосибирске случился скандал, там таможенники задержали девушку за получение на почте посылки с БАДом с содержанием сибутрамина и завели уголовное дело за контрабанду психотропных веществ. Девушке повезло: в ее заказе оказалась подделка. К сожалению, незнание законов не освобождает от ответственности, за покупку сибутрамина без рецепта покупатель может понести серьезную ответственность.

— Как такое вообще возможно? Неужели компании не проверяют то, что продают?

— Корнем проблемы являются слабый входной контроль и вседозволенность. Сегодня власти не могут привлечь нарушителей к ответу без длительного судебного процесса, причем иногда в рамках действующих мер заблокировать ресурс невозможно.

Для легальной продажи БАДов в аптеках и специализированных отделах магазинов, к примеру, необходимо пройти экспертизу и получить свидетельство о госрегистрации в Роспотребнадзоре на каждый препарат. Он также должен быть внесен в федеральный реестр разрешенных БАДов. В случае с интернет-площадками мы наблюдаем вопиющую ситуацию, когда в свободной продаже находятся небезопасные препараты с содержанием рецептурных веществ, без свидетельства о государственной регистрации и без необходимой сопроводительной информации. Опасные товары может приобрести любой пользователь, который не информирован о серьезных побочных эффектах. А ведь их покупают и несовершеннолетние, и люди старшего возраста, у которых и так здоровье не железное.

Нарушения массовые, их фиксируем не только мы. Вот буквально на днях наши коллеги из «Общественной потребительской инициативы» обратились в прокуратуру по факту продажи рецептурных лекарств на Wildberries. Также к этой проблеме подключился председатель комитета Госдумы по инфополитике Александр Хинштейн, направивший запрос в Генеральную прокуратуру РФ. Что немаловажно, по данным «Общественной потребительской инициативы» настоящее рецептурное лекарство «Арепливир» продавалось в категории «БАД». Такое нельзя продавать открыто и бесконтрольно, так же как и упомянутый выше сильденафил и другие препараты.

— Какие меры необходимо принять, чтобы стабилизировать ситуацию с дистанционной торговлей БАДами и пресечь нелегальный оборот?

— Надо ужесточить ответственность онлайн-ритейла, который работает по другим правилам, нежели традиционные магазины. В категории «БАД к пище» все проблемы начались в 2021 году, когда разрешили их дистанционную продажу, а соответствующее регулирование не ввели. Что интересно, в категории лекарственных средств всё достаточно понятно — продажа незарегистрированных препаратов в интернете запрещена. Если выявляется нарушение, вмешивается Росздравнадзор и блокирует страницу. Это ведомство сейчас блокирует и страницы с незарегистрированными БАДами, в случае если это на самом деле лекарственные средства, а не биодобавки, но по идее это не их сфера ответственности.

Отрасли БАДов нужно отдельное регулирование онлайн-ритейла. И самый простой критерий для понимания, является ли та или иная биодобавка разрешенной или ее прием небезопасен, — свидетельство о государственной регистрации (СоГР). Его выдает Роспотребнадзор для каждого препарата. На рассмотрении в Госдуме уже очень долго находится законопроект, который позволит Роспотребнадзору в качестве одной из мер применять внесудебную блокировку интернет-страниц, на которых продаются БАДы без госрегистрации. Насколько я знаю, текст прошел все необходимые согласования, но его рассмотрение затягивается. Получается, что в сфере оборота лекарственных средств взаимодействие между регулятором и продавцами налажено, Росздравнадзор оперативно реагирует, только за июнь ведомство заблокировало 89 таких ресурсов. А в сфере оборота БАДов творится непонятно что.