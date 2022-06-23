Подконтрольная закупка: общественники просят МВД проверить «СДЭК.Маркет»

Общественники попросили МВД проверить работу компании «СДЭК.Маркет» (действует под вывеской Sdek.Shopping) . С начала мая сервис предлагает купить за рубежом вещи от иностранных брендов, которые ушли из страны или приостановили продажи в РФ. СДЭК принимает оплату, но продукцию не доставляет, ссылаясь на сложности с логистикой, указано в обращении «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ). В организации предположили, что это может быть попыткой присвоить деньги — ведь о транспортных проблемах было известно еще в марте, до запуска сервиса. В Sdek.Shopping подтвердили, что столкнулись со сложностями с доставкой, но заверили, что в ближайшее время покупатели получат заказы.

Торговый сбой

В начале мая в России начала работать торговая интернет-площадка Sdek.Shopping . Компания предлагает купить недоступные в РФ товары или вещи иностранных брендов по ценам ниже средних по стране . Закупки сервис производил самостоятельно на зарубежных маркетплейсах, сказано на сайте площадки. В компании подчеркивали, что продукцию бесплатно доставят в Россию с соблюдением сроков и заявленных условий. При этом оформление заказов было доступно лишь по предоплате.

По подсчетам ОПИ, с начала мая люди оформили на площадке более 30 тыс. заказов на общую сумму cвыше 1,3 млрд рублей .

«Несмотря на то что с момента оформления заказов прошел месяц, обещанные товары покупателям до сих пор не передали, денежные средства компания также не возвращает », — уточнила организация в письме начальнику Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрею Курносенко (документ есть у «Известий»).

Подконтрольная закупка Фото: СДЭК

К моменту запуска сервиса уже было известно о существенных сложностях в логистике , напомнил «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов. Более того, многие западные ритейлеры остановили работу в РФ в том числе по этой причине, указал он. Но это не помешало новому отечественному сервису запустить работу, а потом ссылаться на перебои из-за нарушения поставок и сложностей в банковском секторе, возмутился специалист.

— Попытки представителей компании сослаться на проблемы с логистикой и платежные ограничения являются несостоятельными , — добавил эксперт. — Компания начала свою деятельность после введения санкций и сопутствующих ограничений, она не могла не знать, что они не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы .

Олег Павлов уверен: в действиях «СДЭК.Маркета» могут быть признаки преступления — речь может идти о присвоении, хищении чужого имущества . Ответственность за такие нарушения предусматривает ст. 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата») — до двух лет лишения свободы . В ОПИ попросили МВД проверить информацию из жалоб потребителей (они приложены к обращению на 13 листах) и оценить, являются ли преступными действия сервиса Sdek.Shopping , который развивает юрлицо ООО «СДЭК.Маркет».

Справка «Известий» «СДЭК.Маркет» — дочерняя структура компании «СДЭК». Служба доставки начала работать в Новосибирске в 2000 году, спустя 22 года она функционирует в 27 странах и совершает 300 тыс. отправлений в день. ООО «СДЭК. Маркет» — логистический оператор, который доставляет покупки, сделанные в США, Европе и Азии. Он начал работу в начале мая. Сегодня оборот компании, по подсчетам общественников, составляет 1,3 млрд рублей.

Подконтрольная закупка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Известия» направили запрос в МВД.

Неверные расчеты

СДЭК разрабатывал концепцию сервиса в конце 2021 года , сказал «Известиям» управляющий директор площадки Sdek.Shopping Дмитрий Пивоваров. Предполагалось, что клиент оформляет заказ, а логистику и таможенное оформление компания берет на себя.

С учетом нынешних реалий привлекательность сервиса обеспечивает еще и возможность оплатить товары с помощью карт российских банков , отметил эксперт. По его данным, за первый месяц работы 2,5 тыс. людей сделали заказы, из них более половины уже куплены в зарубежных интернет-магазинах . Их доставят покупателям в ближайшее время, первую партию уже отвезли адресатам, добавил Дмитрий Пивоваров.

— Запуск любого нового продукта сопряжен с определенными сложностями. Ситуация в мире не позволила нам использовать изначально разработанные схемы выкупа и доставки товаров , — заметил Дмитрий Пивоваров.

Подконтрольная закупка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Среди проблем он назвал доставку товаров, платежные ограничения (помимо блокировки карт российских банков) и другие. Компания вынуждена менять транспортные маршруты раз в несколько дней . Плюс к этому ждать, пока средства за товары в долларах поступят на счет иностранного продавца . Подобные платежи могут задерживать по 30 дней , сказал Дмитрий Пивоваров.

Справка «Известий» Видимая часть Скрытая часть

На рынке есть и еще один игрок в этой области — «Яндекс Маркет» . Сервис самостоятельно закупает товары у зарубежных производителей в рамках прямого импорта , сказали «Известиям» в пресс-службе компании. Эта продукция появляется на сайте маркетплейса только тогда, когда находится на складах компании в России . Такой подход позволяет сохранить привычное качество сервиса, уточнили в «Яндекс Маркете»: пользователям не нужно долго ждать доставки из-за рубежа. Ассортимента иностранных продавцов, которые сами ввозят продукцию в страну, на маркетплейсе нет.

Вопрос квалификации

Нормы статьи 160 УК РФ, которые связаны с хищением, подразумевают наличие прямого умысла на обращение в свою пользу чужого имущества , сказал «Известиям» член совета Союза потребителей РФ Алексей Койтов. Для этого нужно установить, что соответствующие лица изначально или в процессе оказания услуг задумывали именно такое развитие ситуации.

— А вот с точки зрения прав и законных интересов потребителей речь идет как минимум об авантюре: в этой ситуации высокий риск сбоя доставки . Именно на это ссылается абсолютное большинство «ушедших» компаний, а не на собственное решение прекратить поставки, — добавил эксперт.

Подконтрольная закупка Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

Как сказал «Известиям» адвокат юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Олег Логинов, в этом случае в действиях сотрудников компании может быть состав преступления по ст. 159 УК РФ — «Мошенничество». То есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребление доверием, уточнил он. Эту статью можно использовать, если будет установлено, что компания не могла исполнить условия договора, а деньги пошли на другие цели, сказал юрист.