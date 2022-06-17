Малая доля: почему голландский владелец торопится продать «Авито»

На текущей неделе Bloomberg сообщило, что VK и «структура, связанная с бизнесменом Владимиром Потаниным», интересуются покупкой доски объявлений «Авито». Онлайн-площадка принадлежит нидерландской Prosus, которая в мае объявила, что начинает искать покупателя на актив в связи с уходом с российского рынка. Возможно, голландцев подтолкнул к такому решению законопроект о регулировании работы классифайдов — по нему иностранная компания не может владеть более чем 20% бизнеса в России. Но у VK уже есть своя доска объявлений, а Потанин не интересовался интернет-сервисами. Кому и зачем нужна «Авито» и что будет с платформой — в материале «Известий».

Кого заинтересовала покупка «Авито»

Договоренности о сделке по «Авито» пока нет. Крупнейшая в России доска объявлений (классифайд) — часть нидерландской OLX Group, которая управляет десятками онлайн-площадок более чем в 30 странах мира. Она в свою очередь принадлежит группе Prosus, а через нее — южноафриканской медиакомпании Naspers.

Prosus объявила о поиске покупателя на «Авито» еще в мае, о чем тоже писал Bloomberg. За два месяца до этого компания решила юридически отделиться от российского актива, чтобы затем выйти из бизнеса в России. Одновременно она рассчитывают продать и принадлежащую ей долю 25,7% в холдинге VK, отмечает агентство.

Фактически эти акции принадлежат Naspers (Prosus — его европейское подразделение), которая специализируется на издательском деле, электронных СМИ и интернет-технологиях. В Африке она владеет несколькими крупными компаниями, в других регионах — долями в различных IT-предприятиях. В России, кроме «Авито» и доли в VK, других активов у Naspers нет.

Фото: commons.wikimedia.irg/Discott Офис компании Naspers

По данным Bloomberg, покупкой «Авито» интересуются VK и «структура, связанная с Владимиром Потаниным», но компании пока публично не комментировали эти сведения.

VK уже развивает свой сервис объявлений — «Юлу». Ее аудитория приближается к аудитории «Авито», говорят в компании: средняя цифра выросла на 27% и в первом квартале 2022 года достигла 42 млн человек. У самого популярного в России сервиса объявлений в 2021 году в среднем было 50 млн активных пользователей̆.

В 2021 году, после объединения с разделом объявлений в VK, выручка классифайда составила 3,8 млрд рублей, в 2020-м — 3 млрд. На безубыточность по «Юле» VK планировал выйти в 2022 году.

— Нельзя сравнивать «Авито» и «Юлу», — сказал «Известиям» серийный предприниматель в IT-сфере, создатель автоклассифайда 24AUTO.RU Артем Потехин. — Понятно, что владелец «Авито» уходит из России и пытается продать кому-то свой актив, а VK сейчас основной бенефициар. (...) «Авито» — это огромная аудитория и активность, выручка тоже впечатляющая. Купить такой лакомый кусок, еще и, допустим, с дисконтом, — большая удача для компаний, которые находятся в России.

Малая доля Фото: пресс-служба ВКонтакте

Арам Саргсян, инвестор, ментор, экс-вице-президент по стратегии Yandex Go добавил в беседе с «Известиями», что «для инвестирования в развитие [«Юлы»] нужны десятки миллионов долларов и много времени.

— Приобретение «Авито» и вливание «Юлы» в него выглядит органичным шагом. Более того, у VK и «Авито» может случиться мощный синергетический эффект: расширение рекламных возможностей для обеих сторон, возможность использования данных VK для кредитного скоринга в «Авито», интеграция механик соцсети в процесс покупок (включая отзывы и т.д.), добавление VK ID и VK Pay в сделки на площадке и в целом добавление рассрочки и других финансовых продуктов. Эти и другие действия позволят обеим компаниям расширить аудиторию и нарастить оборот, — пояснил он изданию.

У VK уже намечаются крупные приобретения: в апреле компания договорилась с «Яндексом» о покупке сервисов «Дзен» и «Новости». В 2020–2021 годах больших пополнений у компании не было, но она продолжала наращивать долю в активах — например, в образовательных проектах GeekBrains и «Учи.ру» и в сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат».

Малая доля Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Последние заметные покупки «Интерроса» Владимира Потанина — приобретение Росбанка и 35% TCS Group («Тинькофф»). Классифайдами предприниматель не интересовался: активы «Интерроса» сосредоточены в сферах металлургии, горнодобычи, медиа, недвижимости, спорта, туризма, транспорта и логистики. Bloomberg впрочем не уточняет, о какой именно «структуре, связанной с Потаниным» идет речь. Однако в мае предприниматель сообщал, что планирует увеличить инвестиции в российские высокотехнологичные компании. «Считаем, что хай-тек, наряду с сырьевым бизнесом, туризмом и финансовыми технологиями, — это то, куда должен двигаться «Интеррос», — сказал бизнесмен.

Как в России намерены регулировать классифайды

Возможно, ускориться с продажей российского актива Prosus подталкивает новый законопроект, который регулирует работу онлайн-классифайдов. Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» подготовил и внес в парламент депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Антон Горелкин. Согласно документу, основным владельцем таких ресурсов должны быть российское юрлицо или российский гражданин, а долю иностранного участия следует ограничить 20%.

Горелкин в своем Telegram-канале прямо указал на «Авито» как на показательный пример. «Сейчас деятельность классифайдов находится в «серой зоне»: в законодательстве не прописаны обязанности владельцев этих сервисов, хотя по количеству пользователей некоторые из них превышают аудиторию многих соцсетей, СМИ и других информационных ресурсов. Следовательно, классифайды аккумулируют огромный объем данных граждан России — и особые опасения вызывает тот факт, что владельцы многих крупных площадок онлайн-объявлений находятся за рубежом: например, известный всем сервис «Авито» принадлежит компании Prosus из Нидерландов», — написал он.

В «Авито» считают, что смысла в поправках нет: иностранный владелец и так объявил о продаже российского актива. «Недавно прозвучавшие планы компании ставят под сомнение актуальность самого предложения и целесообразность подготовки и вынесения на рассмотрение законодателей подобных актов. На повестке Госдумы, на наш взгляд, стоят более важные для экономики страны законопроекты», — отметили в «Авито».

Малая доля Фото: Авито

Сама онлайн-платформа о смене владельца пока не беспокоится и подчеркивает, что «будет функционировать как самостоятельный бизнес в России, управляемый российским менеджментом». Компания активно развивает разные направления площадки. К примеру, в конце 2021-го она выкупила 100% компании MaxPoster, которая разрабатывает IT-решения для автоматизированного управления продажами автомобилей. В 2020-м приобрела 25% в рекрутинговом сервисе GigAnt, который вошел в вертикаль «Авито Работа». Классифайд хотел приобрести и сервис недвижимости «Циан», но ФАС отклонила сделку. С 2016-го по 2021-й годовая выручка «Авито» выросла на 62,42% — с 11,65 млрд рублей до 31 млрд.

Кроме «Юлы», у компании не так много конкурентов на российском рынке, если учитывать его широкую специфику и разнообразие сервисов. В сфере покупки и аренды жилья с «Авито» соперничают «Циан» и «Яндекс Недвижимость», в автомобильном направлении — «Авто.ру», в поиске работы и кадров — HeadHunter. Но российская доска объявлений остается одной из лучших в мире: в 2021 году она заняла первое место в рейтинге сайтов объявлений по данным Similar Web. С другой стороны, пользователи часто жалуются на мошенников: истории об обмане на платформе постоянно публикуются в соцсетях и на имиджбордах.