Прямой эфир
Мир
Илон Маск передумал входить в совет директоров Twitter
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Ступине выросло до семи
Армия
Украинские националисты заминировали подступы к порту Мариуполя
Общество
В Сахалинской области задержали группу крабовых браконьеров
Общество
Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за покупку алкоголя детям
Мир
В ДНР заявили об освобождении 80% порта в Мариуполе
Мир
В Турции заявили о возможности приобретения российских Су-57
Мир
ВСУ сдали российским военным новые танки в Харьковской области
Политика
Депутат Госдумы предложил запретить госслужащим выезд за границу
Армия
Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 под Харьковом
Армия
ВС РФ уничтожили поставленную Киеву из Европы технику дивизиона С-300
Сюжет:

«Интеррос» купит Росбанк у Societe Generale

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французская группа Societe Generale объявила о прекращении деятельности в России и продаже своей доли в Росбанке российской компании «Интеррос». Об этом сообщается в заявлении Societe Generale, опубликованном 11 апреля.

«Упростить работу»: МВД может получить доступ к базам данных банков и операторов связи
По мнению экспертов, это повысит эффективность раскрытия преступлений

«Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России и объявляет о подписании соглашения о продаже всей своей доли в Росбанке и его страховых дочерних компаниях в России компании «Интеррос Капитал», предыдущему акционеру Росбанка. Благодаря этому соглашению, достигнутому после нескольких недель интенсивной работы, финансовая группа эффективно и упорядоченно выведет свои активы из России, обеспечив при этом продолжение деятельности для своих сотрудников и клиентов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Росбанка отметили, что они продолжают работать в штатном режиме.

«Росбанк и группу «Интеррос», которая была учредителем Росбанка в 1990-х годах, связывают давние партнерские отношения. По условиям сделки между Societe Generale и группой «Интеррос» «Интеррос» обеспечит преемственность управленческой команды Росбанка во главе с председателем правления Ильей Поляковым. Росбанк сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale в России и продолжит следовать высоким международным стандартам корпоративного управления и управления рисками в своей работе», — отмечается в заявлении.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022