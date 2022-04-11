«Интеррос» купит Росбанк у Societe Generale

Французская группа Societe Generale объявила о прекращении деятельности в России и продаже своей доли в Росбанке российской компании «Интеррос». Об этом сообщается в заявлении Societe Generale, опубликованном 11 апреля.

«Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России и объявляет о подписании соглашения о продаже всей своей доли в Росбанке и его страховых дочерних компаниях в России компании «Интеррос Капитал», предыдущему акционеру Росбанка. Благодаря этому соглашению, достигнутому после нескольких недель интенсивной работы, финансовая группа эффективно и упорядоченно выведет свои активы из России, обеспечив при этом продолжение деятельности для своих сотрудников и клиентов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Росбанка отметили, что они продолжают работать в штатном режиме.

«Росбанк и группу «Интеррос», которая была учредителем Росбанка в 1990-х годах, связывают давние партнерские отношения. По условиям сделки между Societe Generale и группой «Интеррос» «Интеррос» обеспечит преемственность управленческой команды Росбанка во главе с председателем правления Ильей Поляковым. Росбанк сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale в России и продолжит следовать высоким международным стандартам корпоративного управления и управления рисками в своей работе», — отмечается в заявлении.