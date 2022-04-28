«Интеррос» приобретет 35% акций группы «Тинькофф»

Российская инвестиционная компания «Интеррос» станет владельцем 35% акций группы «Тинькофф» (TCS Group).

«Группа «Интеррос» приобретает 35% акций TCS Group Holding — головной структуры российской группы «Тинькофф», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании «Интеррос» в четверг, 28 апреля.

Сделка получила согласование Центрального банка России.

22 апреля Тинькофф Банк объявил о планах провести ребрендинг в 2022 году. В рамках ребрендинга также планируется сменить название организации.