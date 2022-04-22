Тинькофф банк объявил о планах провести ребрендинг в 2022 году

Тинькофф банк решил провести ребрендинг, отказавшись от старого бренда уже в этом году. Об этом 22 апреля сообщает Telegram-канал организации.

В публикации подчеркивается, что руководство банка уже давно готовилось к таким нововведениям.

«Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 млн своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд Тинькофф для истории», — передает пресс-служба.

В рамках ребрендинга также планируется сменить название организации.