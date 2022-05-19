Прямой эфир
Мир
Катар выразил надежду на урегулирование между Россией и Украиной мирным путем
Мир
Финляндия выразила надежду на поддержку заявки на вступление в НАТО
Мир
Bloomberg узнало о возможности приостановки соглашения о торговле Лондона и ЕС
Наука
В России придумали новый способ очищения воды от радиоактивных веществ для АЭС
Мир
Байден заявил о соответствии Швеции и Финляндии критериям членства в НАТО
Армия
Рогозин рассказал о разрушительной силе межконтинентальной ракеты «Сармат»
Мир
В КНР указали на невозможность добиться мира на Украине путем поставок оружия
Интернет
Роскомнадзор предложил ввести уголовное наказание за торговлю данными
Мир
Начальники Генштабов РФ и США обсудили ситуацию на Украине
Спорт
Тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» дисквалифицирован на два года
Мир
Конгресс США одобрил выделение Украине помощи на $40 млрд

Группа «Интеррос» увеличит инвестиции в хай-тек

0
Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа «Интеррос» собирается нарастить инвестиции в российские высокотехнологичные компании, заявил глава холдинга Владимир Потанин в интервью «Интерфаксу».

Залезут в голову: как в России хотят создать нейроморфные компьютеры
Ученые глубже изучат человеческий мозг с помощью «умных материалов»

«Считаем, что хай-тек, наряду с сырьевым бизнесом, туризмом и финансовыми технологиями, — это то, куда должен двигаться «Интеррос», — сказал предприниматель.

Потанин рассматривает в качестве перспективных в сфере высоких технологий такие направления: изучение возможностей мозга, создание сенсоров, разработки нейроморфных компьютеров, а также возобновляемые источники энергии, включая производство «зеленого» водорода.

При этом компания готова инвестировать и в стартапы, и в состоявшихся участников рынка, отметил Потанин. По его словам, на подобные сделки «Интеррос» может выделить не только средства созданного в прошлом году и ориентированного на hi-tech проекта фонда с капиталом $1 млрд, но и более значительные ресурсы.

«Интеррос» уже приобрел пакеты акций «Яндекса», HeadHunter, Ivi, IT-разработчика «Рексфот» и эквайринговой компании UCS. Кроме того, холдинг владеет долей в TCS Group, контролирующей Тинькофф Банк, который Потанин считает высокотехнологичной финтех-платформой с перспективой расширения своего присутствия не только на российском, но и на зарубежных рынках.

Глава «Интерроса» опроверг утверждения Олега Тинькова о том, что тот продал долю в TCS Group «за копейки». «Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги», — сказал Потанин.

Свои инвестиции в хай-тек «Интеррос» осуществляет за счет доли в дивидендах «Норильского никеля». Сформированный в основном за их счет капитал «сейчас весь пошел в дело», отметил предприниматель. «Как говорится, не зря копили. Новые дивиденды, которые сейчас предстоят к выплате по соглашению между основными акционерами «Норильского никеля», тоже пойдут в эту сферу, а также в туристические проекты», — добавил Потанин.

Переориентация на российские инвестиции стала возможной благодаря реструктуризации «Интерроса»: в конце 2021 года его зарубежные структуры были переведены на остров Русский. «Конечно, никто не мог предвидеть, что ситуация будет развиваться столь сложным образом, каким она развивается сейчас, но стратегия на деофшоризацию и редомициляцию нашего бизнеса сослужила сейчас очень хорошую службу», — подчеркнул Потанин.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022