Группа «Интеррос» увеличит инвестиции в хай-тек

Группа «Интеррос» собирается нарастить инвестиции в российские высокотехнологичные компании, заявил глава холдинга Владимир Потанин в интервью «Интерфаксу».

«Считаем, что хай-тек, наряду с сырьевым бизнесом, туризмом и финансовыми технологиями, — это то, куда должен двигаться «Интеррос», — сказал предприниматель.

Потанин рассматривает в качестве перспективных в сфере высоких технологий такие направления: изучение возможностей мозга, создание сенсоров, разработки нейроморфных компьютеров, а также возобновляемые источники энергии, включая производство «зеленого» водорода.

При этом компания готова инвестировать и в стартапы, и в состоявшихся участников рынка, отметил Потанин. По его словам, на подобные сделки «Интеррос» может выделить не только средства созданного в прошлом году и ориентированного на hi-tech проекта фонда с капиталом $1 млрд, но и более значительные ресурсы.

«Интеррос» уже приобрел пакеты акций «Яндекса», HeadHunter, Ivi, IT-разработчика «Рексфот» и эквайринговой компании UCS. Кроме того, холдинг владеет долей в TCS Group, контролирующей Тинькофф Банк, который Потанин считает высокотехнологичной финтех-платформой с перспективой расширения своего присутствия не только на российском, но и на зарубежных рынках.

Глава «Интерроса» опроверг утверждения Олега Тинькова о том, что тот продал долю в TCS Group «за копейки». «Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги», — сказал Потанин.

Свои инвестиции в хай-тек «Интеррос» осуществляет за счет доли в дивидендах «Норильского никеля». Сформированный в основном за их счет капитал «сейчас весь пошел в дело», отметил предприниматель. «Как говорится, не зря копили. Новые дивиденды, которые сейчас предстоят к выплате по соглашению между основными акционерами «Норильского никеля», тоже пойдут в эту сферу, а также в туристические проекты», — добавил Потанин.

Переориентация на российские инвестиции стала возможной благодаря реструктуризации «Интерроса»: в конце 2021 года его зарубежные структуры были переведены на остров Русский. «Конечно, никто не мог предвидеть, что ситуация будет развиваться столь сложным образом, каким она развивается сейчас, но стратегия на деофшоризацию и редомициляцию нашего бизнеса сослужила сейчас очень хорошую службу», — подчеркнул Потанин.