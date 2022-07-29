Купить еды в мешке: как вместо бизнеса «под ключ» получить пустышку

Способ обмана предпринимателей с помощью продажи липовых интернет-магазинов известен не один год. Но желающие заработать пошли дальше — они стали предлагать доверчивым бизнесменам организацию дела «под ключ»: то есть не просто переоформление юридического лица, а в комплекте с якобы уже имеющимися поставщиками, персоналом, бухгалтерским учетом и даже курьерами. Две такие «продажи» — на 2,9 и 3,4 млн рублей — на днях стали эпизодами уголовного дела. Следователи разбираются, как клиенты «студии готового бизнеса» расстались со своими деньгами, но торговцами кормом для животных и спортивной обуви так и не стали.

Ни еды, ни спорта

«Пару месяц назад для меня был создан специальный сайт для бизнеса. Мы занимаемся производством бумажной упаковки, и число заказов сразу увеличилось в 1,5 раза!», — хвастается в видеоролике улыбчивая блондинка.

«Мы хотели быстрой прибыли, а не отбивать деньги годами. Мы обратились к ребятам. Мы окупили свой бизнес буквально за полгода», — вторит ей столь же довольная шатенка.

Такими благодарными отзывами полон сайт и YouTube-канал (правда, со скромными шестью подписчиками) компании «Лэйбл Хоум Инк». Но действительно ли так довольны ее клиенты теперь будет разбираться следствие — 27 июля правоохранительные органы возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщил «Известиям» информированный источник. По предварительным данным, обвиняемыми по делу могут проходить 28-летний гендиректор «Лэйбл Хоум Инк» Иван Белкин и его подчиненный Алексей Прохоров.

На своем сайте компания уверяет, что создает бизнес «под ключ». Указанный там же прайс — от 79 тыс. до почти 5 млн рублей. За это клиент якобы получает уже готовый интернет-магазин, наполненный товарами, проверенных поставщиков, бухгалтеров. «Лэйбл Хоум Инк» работает с 2012 года и осчастливила более 2 тыс. человек, утверждается на сайте компании.

Купить еды в мешке Фото: Global Look Press/ZB/Jan Woitas

Правда, находящаяся в открытом доступе бухгалтерская отчетность компании «спорит» с этими утверждениями. Оказывается, ООО «Лэйбл Хоум Инк» было зарегистрировано лишь в 2019 году с уставным капиталом в 60 тысяч рублей, за три года его оборот составил 8,3 млн рублей, а убытки за последний год составили 336 тыс. рублей.

За это же время компания стала ответчиком по 6 судебным искам.

По данным следствия, руководство «Лэйбл Хоум Инк» может быть связано с еще одной компанией подобного профиля — «Бизнес-бюро». На сайте сообщается, что она помогает людям купить или продать свое дело. В подборке, например, предлагается приобрести магазин цветов за 1 млн рублей, студию стрижки и маникюра за 370 тыс. или стоматологическую клинику за 3,5 млн.

«Оформляя сделку, вы можете быть уверены, что приобретаете проверенный бизнес», — уверяет с фотографии генеральный директор Богдан Пастушко, облаченный в смокинг и галстук-бабочку.

Возможно, именно эти слова и подкупили предпринимательницу Марину Ландуччи. В конце апреля 2021 она обратилась в «Бизнес-бюро» и заключила договор с Алексеем Прохоровым. По документам за 800 тыс. рублей ей полагался готовый бизнес по продаже кормов для животных и исключительные права на сайт онлайн-магазина.

Женщина также заключила договоры с индивидуальными предпринимателями Архиповым К.О., Никульшиным А.А., Слабодским К.И. и Чукиным Д.Г. Первый, например, должен был предоставить свой персонал для бухгалтерского учета, хранения имущества, размещения рекламы в интернете и других услуг. Остальные трое должны были выступить в роли поставщиков товара.

В итоге, по мнению Марина Ландуччи ни«Бизнес-бюро», ни подрядчики свои обязательства не исполнили. В общей сложности она передала им 2,9 млн рублей.

Купить еды в мешке Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kike Rincan

Похожая история произошла с Александром Салтыковым в феврале 2022 года. Все те же менеджеры и предприниматели обязались продать ему и помочь в запуске бизнес по торговле спортивной одеждой и обувью. Даже после того, как он в общей сложности потратил 3,4 млн рублей, собственного дела у него так и не появилось.

Корреспондент газеты «Известия» дозвонилась до «Бизнес-бюро». Сотрудница, взявшая трубку, пообещала передать просьбу о комментарии руководству и записала номер. На момент публикации материала с изданием никто так и не связался.

«Известия» направили запрос в «Лэйбл Хоум Инк» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ получен не был.

Мошенничество «под ключ»

Иной раз доказать мошенничество крайне сложно , подчеркнул адвокат и бывший следователь СК Максим Калинов.

— Причем, виноваты в этом сами клиенты, которые соглашаются на заключение гражданско-правового договора. Так мошенники уходят от уголовной ответственности — в этом случае потерпевшего, который обратился в полицию, отправят решать вопрос в гражданско-правовом порядке, — рассказал он.

Клиентам необходимо уповать на то, что договор был средством сокрытия мошенничества, и настаивать на возбуждении уголовного дела, пояснил бывший следователь.

— Сегодня мошенничество, связанное с услугами «под ключ» — распространенная практика. Такие истории случаются и в области организации бизнеса, и в сфере интернет-продвижения, и на рынке коммерческой аренды, — уточнил Максим Калинов.

Особенно часто злоумышленников можно встретить среди людей, предлагающих интернет-услуги. Это происходит из-за того, что многие клиенты плохо разбираются в предлагаемом продукте и не сразу раскрывают обман.

Купить еды в мешке Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Неисполнение работ по заключенным контрактам — нарушение, которое можно наблюдать и в государственном секторе закупок, и в коммерческом, рассказал глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

— В открытие бизнеса входят юридические услуги, которые теперь должны быть лицензированными. Эта норма долго обсуждалась, но, наконец, была принята. Думаю, теперь проворачивать подобные схемы станет сложнее, — отметил он.

Часть 4 статьи 159 УК РФ, по которой возбуждено дело, имеет ряд квалифицирующих обстоятельств, сообщила управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова.

— Преступление должно быть совершенно организованной группой, либо в особо крупном размере, либо должно повлечь утрату потерпевшим жилого помещения. Для квалификации по этой части достаточно наличия одного из этих условий, — пояснила она.

Наказание по этой статье не имеет нижней границы, добавила юрист. Виновному могут назначить до 10 лет лишения свободы.

— Помимо этого, суд вправе дополнительно назначить штраф в размере до 1 млн рублей, либо в размере заработной платы осуждённого за период до трех лет, — сказала Мария Спиридонова.

Штраф может быть назначен как дополнительное наказание к лишению свободы, уточнила она.