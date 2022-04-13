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Как бы не атака: власти запустят IT-систему для борьбы с мошенниками

Как она поможет предотвращать киберкражи
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Как бы не атака: власти запустят IT-систему для борьбы с мошенниками
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2022-04-12 11:16:58
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Государство начинает централизованно бороться с мошенниками-фишерами, вымогающими деньги через поддельные сайты, почтовые рассылки, сообщения в SMS и мессенджерах. Отслеживать их активность будет специальная система, конкурс на поставку оборудования для которой объявило Минцифры. Согласно документам закупки, с которыми ознакомились «Известия», алгоритм должен автоматически выявлять мошеннические ресурсы и при необходимости передавать данные о них в полицию. Активность фишеров в России растет, а в условиях экономической нестабильности число атак лишь увеличится, считают эксперты. Поэтому инициатива Минцифры выглядит своевременной, но создать систему, защищающую пользователей от всех видов атак, будет непросто, указали специалисты.

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Минцифры ищет поставщика оборудования для системы мониторинга фишинговых сайтов в интернете, сказано в документации, размещенной на сайте госзакупок. Стартовая цена конкурса — 59 млн рублей, отмечено в ней. Новая система должна собирать и систематизировать данные о фишинговых активностях, используя данные с почтовых серверов и из мобильных приложений, а также «на основе регулярного сканирования трафика в сетях связи общего пользования», указано в техзадании к конкурсу. Там же отмечено, что алгоритму стоит учитывать и сведения от специалистов по информационной безопасности, изучающих вредоносные рассылки.

Как бы не атака
фишинг
Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein

Фишинг приводит к значительным потерям со стороны граждан и государства, сказали «Известиям» в Минцифры. Злоумышленники постоянно совершенствуют методы и инструменты для атак и разработка и внедрение системы — важный и актуальный вопрос, отметили в ведомстве. Там добавили, что обнаруженные данные о фишинговых ресурсах могут направляться в МВД по запросу в установленном законом порядке.

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Россияне всё чаще сталкиваются с фишингом, и всё больше людей становятся жертвами злоумышленников, следует из отчета компании Avast, опубликованного в прошлом году. С попытками украсть деньги через сайты, имитирующие интернет-магазины, сервисы оплаты штрафов и проведения иных платежей, а также с помощью писем и SMS, содержащих ссылки на мошеннические ресурсы, столкнулось 45% респондентов из РФ (в 2020 году этот показатель составлял 41%). 29% участников опроса в ходе фишинговых инцидентов лишись денег, у 15% украли личные данные, части пользователей пришлось менять аккаунты на различных интернет-ресурсах, блокировать банковские карты, следует из результатов опроса, проведенного Avast.

Фишинг и скам (мошенничество, при котором жертва добровольно передает те или иные данные злоумышленникам) остаются одними из самых популярных инструментов у онлайн-мошенников, их цель — выманить данные и деньги пользователей, подтвердила контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова. Столкнуться с киберпреступниками можно на самых разных площадках: в электронной почте, в социальных сетях, в мессенджерах и на сайтах с досками объявлений, перечислила она.

Как в России, так и по всему миру среднее количество задетектированных фишинговых атак растет из года в год. Этому способствует как общемировая нестабильная экономическая ситуация, при которой всегда расцветает мошенничество, так и общая простота использования схемы, — отметил руководитель Центра реагирования на инциденты информационной безопасности CERT-GIB Александр Калинин.

Как бы не атака
кто
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

С ростом количества безработных, а также людей, которые не будут опасаться судебного преследования, будет увеличиваться и число атак, предупредил эксперт.

Впрочем, такую тенденцию подтверждают не все специалисты.

— По нашей статистике, в последние месяцы количество фишинговых доменов сократилось. С февраля злоумышленники регистрируют их в два-три раза меньше, чем раньше, — отметил директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. — Но это не значит, что фишинг больше не актуален — угроза сохраняется, от нее важно защищаться.

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Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что на фоне роста числа атак централизованный контроль за активностью злоумышленников — логичная и своевременная мера.

У мошеннических ресурсов есть определенные маркеры, которые можно проверять в том числе в автоматическом режиме, описала возможный алгоритм работы антифишинговой системы аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова. К таким признакам относятся, к примеру, отсутствие SSL-сертификатов и использование «черной» поисковой оптимизации, чтобы вредоносный сайт был в топе выдачи поисковика, объяснила она.

Однако с развитием защитных решений и ростом уровня цифровой грамотности злоумышленники усложняют разработку контента, скрывают следы и «зашумляют» тексты, искажают страницы, чтобы их сомнительное содержимое было трудно отследить, добавила Ольга Свистунова. К тому же постоянно появляется большое количество новых фишинговых и скам-ресурсов.

Как бы не атака
мошенники
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Reporters

В среднем срок жизни фишинговой страницы не превышает суток-двух, поэтому злоумышленники создают сразу много однотипных сайтов, отметила эксперт. Мошенники также активно используют сегодня фиш-киты — конструкторы, состоящие из готовых шаблонов и скриптов, что позволяет им автоматизировать процесс распространения вредоносного контента и рассылать сотни тысяч писем-ловушек в день, предупредила она.

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— Для эффективного противодействия самым разным видам онлайн-мошенничества важен комплексный подход: не только технические средства защиты, своевременное выявление и блокировка фишинговых сайтов, но и постоянное повышение цифровой грамотности пользователей, — считает Ольга Свистунова.

Стопроцентной защиты от фишинга до сих пор не было реализовано, отметил Александр Калинин. Тем не менее технологии для борьбы с ним есть: в основном они связаны со встраиванием различных сервисов в почтовые клиенты и браузеры пользователей, отметил руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. По словам Александр Калинина, решить проблему «в общем», то есть защитить неопределенный круг лиц от любых атак, будет намного сложнее, чем, допустим, сотрудников одной, пусть и большой, компании.

— Необходимо будет проверять все возможные способы проведения таких атак, например почтовые рассылки, рекламные площадки, социальные сети, мессенджеры, SMS-рассылки и многое другое, — объяснил он.

Проверку также нельзя осуществлять «в общем»: необходимы классификация и дальнейшее подтверждение, что это действительно атака, иначе будет очень много ошибочных срабатываний, добавил эксперт.

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