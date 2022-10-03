За комфорт — плюс: в тарифы ЖКХ хотят включить услугу «умного» дома

В нормативы тарифов за коммуналку предложили включить услугу «умного» дома. Это касается зданий, где подобные системы установлены девелопером на этапе строительства. Такую инициативу в Минстрой, Минпромторг, Минцифры направили Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) совместно с «Единым ресурсом застройщиков» (ЕРЗ.РФ). Сегодня расходы на обслуживание «умных» систем приходится утверждать на собраниях собственников жилья, которые крайне сложно провести. Также на законодательном уровне предлагается утвердить единые стандарты таких технологий. По прогнозам экспертов, платежки могут подорожать на 5–15%.

Учесть в расходах

Сегодня без собраний собственников расходы на обслуживание «умных» систем в домах добавить к плате за коммуналку невозможно, объяснил «Известиям» руководитель аппарата НОЗА Кирилл Холопик.

— Так называемый муниципальный тариф за обслуживание многоквартирного дома не предусматривает расходов на обслуживание «умных» систем, например видеонаблюдения, мобильного приложения жильца, — сказал он.

В нормативы тарифов предложили включить услугу «умного» дома. Это касается зданий, где системы установлены девелопером на этапе строительства. Такую инициативу в Минстрой, Минпромторг, Минцифры направили НОЗА совместно ЕРЗ.РФ, также в авторах Лаборатория цифровизации жилья и АНО «Умный дом». На законодательном уровне предлагается утвердить единые стандарты таких технологий, следует из обращения, с которым ознакомились «Известия».

За комфорт плюс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В ответе, который пришел ЕРЗ.РФ и НОЗА от Минцифры, говорится, что ведомство поддерживает дальнейшую проработку предложений. С копией этого документа «Известия» также ознакомились. Редакция направила запросы в Минцифры, Минстрой и Минпромторг.

Зачастую невозможно собрать кворум для общего собрания, и тогда приходится демонтировать полезные «умные» системы, рассказал Кирилл Холопик. Будет логичным, если закон разрешит автоматически делать надбавку к тарифу для «умных» домов в зависимости от их класса. При этом жильцов нужно информировать о повышенном тарифе на стадии покупки квартиры, считает он.

— Ежемесячное обслуживание минимального пакета «умного» дома класса Е может уложиться в 50 рублей в месяц с квартиры. Но если говорить о классе С, то это уже ближе к 300 рублям в месяц. Более высокие классы А и В могут стоить порядка 3 тыс. рублей в месяц, — подсчитал руководитель спецпроектов ЕРЗ.РФ Александр Король.

Согласно методологии ЕРЗ.РФ, предусмотрено пять классов «умного» дома — A, B, C, D и E, при этом А — наивысший класс, E — начальный. Чем выше класс, тем больше жилой комплекс оснащен функционалом «умных» систем.

При внедрении отдельных сервисов (домофон, шлагбаум во дворе, видеонаблюдение) удорожание платежа может составлять от 5 до 15% в зависимости от количества жильцов, считает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Установка же оборудования, способствующего повышению энергоэффективности объекта, наоборот, может привести к экономии на ЖКХ до 20%, отметил он. Это, например, автоматизированная система контроля и учета электроэнергии или узлы погодного регулирования подачи тепла в дом, добавил эксперт.

За комфорт плюс Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Поскольку системы «умного» дома позволяют в том числе экономить на расходах на свет и отопление, значит, роста стоимости услуг ЖКХ за счет включения новой услуги ожидать не стоит, считает президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

Давно в норме

Поддержание работоспособности установленных систем «умного» дома требует привлечения квалифицированного персонала или профильных компаний, добавил генеральный директор Лаборатории цифровизации жилья Кирилл Захарин. Для этого и необходимо своевременно закладывать соответствующие расходы в тариф на управление и эксплуатацию зданием.

По словам Кирилла Захарина, зачастую для построенных домов управляющую организацию выбирают с участием застройщика. В этот момент и необходимо предусмотреть расходы на эти услуги, а также вести с собственниками жилья разъяснительную работу.

— Цифровизация процессов управления многоквартирного дома и пользовательских сценариев позволит повысить прозрачность отрасли, уровень удовлетворенности пользователей и оптимизировать расходы, — считает он.

Системы «умного» дома давно стали нормой практически во всех сегментах жилья, и внедрение единых стандартов на законодательном уровне — это назревшая необходимость, сказал Александр Ручьев. Именно разработка и утверждение стандартов должны стать первым шагом на пути внедрения этой инициативы, добавил он.

— К этой работе надо привлечь профессиональное сообщество — тех, кто имеет практический опыт разработки, внедрения и управления такими системами. Имея стандарты, можно будет рассчитать тарифы для систем «умного» дома для централизованного их включения в расходы ЖКХ, — считает он.

За комфорт плюс Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

«Умный» дом включает множество направлений, в том числе обеспечивающие безопасность проживания, которые необходимы в многоквартирных домах, сказала эксперт общественного совета при Минстрое, директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

При этом открытым остается вопрос о программном обеспечении, отметила член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. В этом вопросе не обойтись без соответствующего правового регулирования со стороны законодателя. Иначе неизбежно будут споры о правовом режиме такого оборудования и обоснованности платежей, пояснила она.

— Сегодня в законодательстве есть только два вида услуг ЖК для собственников: жилищные и коммунальные. Будет правильно ввести еще третий вид — цифровые, куда перенести все то, что связано с IT-сектором, — считает Павел Склянчук.

По мнению независимого эксперта в сфере ЖКХ Егора Клопенко, сейчас первоочередная задача — снизить стоимость жилья и сделать его более доступным, а не изначально установить более высокие цены на дальнейшее обслуживание дома. Лучше упростить проведение собраний по таким вопросам для собственников и управляющих компаний, согласен гендиректор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев.