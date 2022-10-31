Минстрой увеличит число льготников по оплате ЖКУ

В России собираются увеличить число получателей субсидии на оплату ЖКУ. В частности, планируется уменьшить максимальную долю расходов за коммуналку некоторым категориям граждан, соответствующий проект постановления правительства разработал Минстрой, сообщил «Известиям» замглавы ведомства Алексей Ересько.

Если в субъекте установлен порог в 22% для всех граждан (когда расход на оплату ЖКУ в доходе превышает эту планку, положена субсидия), например, для многодетных семей или одиноких пенсионеров его снизят до 10–18% — в зависимости от решения региона.

«Размеры региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи будут устанавливаться дифференцированно — в зависимости от размера отношения среднедушевого дохода семьи в расчете на одного члена семьи или дохода одиноко проживающего гражданина к установленной величине прожиточного минимума», — рассказал Алексей Ересько.

Он сообщил, что схему уже тестируют в некоторых регионах. Например, в Воронежской области для всех граждан установлен порог в 22%, а для многодетных семей его снизили до 18%. В Мурманской области скорректировали показатель для одиноко проживающих инвалидов и пенсионеров с 22% до 10%. В республике Алтай изменили порог в 22% на 14% для граждан, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в домах с централизованным отоплением, сказал Алексей Ересько.

Как ранее писали «Известия», сейчас в разных регионах установлены свои предельные пороги. Почти в 60 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%.

Вопрос повышения адресности субсидий назрел давно, и предлагаемые меры — первый шаг к этому, отметили в комитете «Деловой России» по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ. Поскольку порог расходов на коммуналку будет снижен для наиболее уязвимых категорий граждан, реализация инициативы будет способствовать улучшению платежной дисциплины в целом, уверены там.

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Счетный номер: Минстрой увеличит число льготников по оплате ЖКУ