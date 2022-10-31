Счетный номер: Минстрой увеличит число льготников по оплате ЖКУ

В России может появиться больше людей, которым доступны льготы по оплате коммунальных услуг. Получение господдержки зависит от того, какая часть семейного или личного бюджета уходит на расчеты по квитанциям. Власти планируют уменьшить максимальную долю расходов на ЖКУ для некоторых категорий граждан, при превышении которой можно получать субсидию. Такой проект постановления правительства разработал Минстрой, сообщили «Известиям» в министерстве. Например, если в субъекте установлен порог в 22% для всех граждан, для многодетных семей или одиноких пенсионеров его снизят до 10–18% — в зависимости от решения властей региона. Также планируется отменить запрет на выплату субсидий части должников, например, потерявшим кормильца, лишившимся работы, потерявшим здоровье.

Расширение возможностей

В России собираются увеличить число получателей субсидии на оплату ЖКУ . В частности, планируется уменьшить максимальную долю расходов за коммуналку некоторым категориям граждан, соответствующий проект постановления правительства разработал Минстрой, сообщил «Известиям» замглавы ведомства Алексей Ересько. То есть если в субъекте установлен порог в 22% для всех граждан (когда расход на оплату ЖКУ в доходе превышает эту планку, положена субсидия), например, для многодетных семей или одиноких пенсионеров его снизят до 10–18% — в зависимости от решения региона , рассказал он.

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— Размеры региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи будут устанавливаться дифференцированно — в зависимости от размера отношения среднедушевого дохода семьи в расчете на одного члена семьи или дохода одиноко проживающего гражданина к установленной величине прожиточного минимума, — рассказал Алексей Ересько.

Он сообщил, что схему уже тестируют в некоторых регионах . Например, в Воронежской области для всех граждан установлен порог в 22%, а для многодетных семей его снизили до 18%. В Мурманской области скорректировали показатель для одиноко проживающих инвалидов и пенсионеров с 22% до 10%. В Республике Алтай изменили порог в 22% на 14% для граждан, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в домах с централизованным отоплением, сказал Алексей Ересько.

Как ранее писали «Известия», сейчас в разных регионах установлены свои предельные пороги. Почти в 60 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%.

— Инициатива подстегнет регионы к более гибкому подходу к выплатам субсидий по ЖКХ отдельным категориям граждан, — сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Вопрос повышения адресности субсидий назрел давно, и предлагаемые меры — первый шаг к этому, отметили в комитете «Деловой России» по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ. Поскольку порог расходов на коммуналку будет снижен для наиболее уязвимых категорий граждан, реализация инициативы будет способствовать улучшению платежной дисциплины в целом, уверены там.

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Но сейчас мера как никогда актуальна, сказал руководитель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Многие граждане находятся в сложной финансовой ситуации: новый подход поможет облегчить бремя выплат за ЖКУ, а также снизить неплатежи для поставщиков услуг, пояснил он.

— Для организаций ЖКХ такие изменения долгожданны: социально незащищенных жителей становится больше и, как следствие, увеличиваются долги за жилищно-коммунальные услуги, — согласна директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Повышение адресности субсидий важно и в связи с масштабными планами государства по модернизации коммунальной инфраструктуры , добавили в «Деловой России». Решение позволит защитить граждан от роста расходов на оплату ЖКУ, если в отдельных муниципалитетах для выполнения модернизации придется поднимать тарифы на коммуналку , объяснили в организации.

Льготы для должников

Также разработанный Минстроем проект предполагает, что субсидию смогут получать и люди с задолженностью за ЖКУ — сейчас они не могут рассчитывать на госпомощь. Но причина неплатежей должна быть уважительной : например, стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата заработной платы в срок, рассказал Алексей Ересько.

— Эта мера позволит разорвать порочный круг, когда задолженность копится из-за долгов . Так в том числе получит поддержку и сама отрасль ЖКХ, поскольку предприятиям будет возвращаться часть долгов , — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

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Неплатежи — действительно большая проблема для компаний, работающих в сфере ЖКХ, отметил член совета московского отделения «Опора России» Станислав Супрунов. По его словам, предприятия вынуждены тратить свои свободные средства для их компенсации, а также на судебные издержки, связанные с взысканием долгов.

Впрочем, по мнению Павла Склянчука, глобально ситуация с задолженностью в сфере ЖКХ всё равно не поменяется, но в отдельных муниципалитетах уровень собираемости платежей за ЖКУ может возрасти на 1–2%. Для борьбы с долгами стоит активнее развивать прямые договоры с поставщиками коммунальных ресурсов , причем заключать их в электронной письменной форме, считает он.