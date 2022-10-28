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Стандарта процедура: в РФ появился ГОСТ поверки счетчиков воды

Почему сотрудники аккредитованных компаний никогда сами не звонят и не ходят по квартирам
Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
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С 1 ноября в России начнет действовать ГОСТ поверки счетчиков воды. Документ предполагает, что выполнять такие работы могут только специалисты из компаний, получивших лицензию. Также впервые закреплены способы самой поверки. Новые правила помогут в борьбе с мошенниками, которые берут деньги и исчезают. Специалисты подчеркнули: список всех добросовестных компаний есть на сайте Росаккредитации, и обычно из-за большой загруженности их сотрудники никому сами не звонят и не ходят по квартирам.

Сами не звонят

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В России с 1 ноября вступают в силу правила поверки счетчиков горячей и холодной воды — ГОСТ Р 8.1012-2022 «Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики воды. Методика поверки», сообщили «Известиям» в пресс-службе Росстандарта. В документе впервые отдельно определили способы для поверки приборов для измерения объемов потребления ресурсов, пояснила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Раньше организации пользовались различными методами, добавила она.

Согласно документу, проводить такие работы могут только аккредитованные компании. Проверить организацию, чтобы убедиться в компетентности ее специалистов, можно в специальном реестре на сайте Росаккредитации, подчеркнули в Росстандарте.

— Это крайне важно знать гражданам, чтобы не стать жертвой мошенников. Специалисты добросовестных компаний, которые работают по ГОСТ и имеют лицензию, никогда не звонят никому сами и не ходят по квартирам из-за сильной загруженности. Если к вам обратился такой сотрудник, можно с очень высокой долей вероятности говорить, что это аферист, — рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Татьяна Разворотнева.

Стандарта процедура
Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ
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Также важно знать, что счетчики горячей и холодной воды практически никогда не проходят поверку одновременно: как правило, они служат разный период, сказала парламентарий. По словам эксперта тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, обычно это четыре года для приборов измерения горячей воды и шесть — для холодной. Если же не сделать поверку вовремя, плата за ЖКХ начисляется по нормативу, который обычно завышен, напомнил он.

Мошенники часто предлагают провести поверку сразу обоих счетчиков и берут за это гораздо большие деньги, чем эта работа стоит на самом деле, сказала Светлана Разворотнева. В среднем услуга стоит около 850–1200 рублей за прибор, отметил Павел Склянчук. Иногда аферисты предлагают провести работу, наоборот, дешевле — за 400–600 рублей, добавил он. Зачастую мошенники обзванивают граждан примерно за 3–6 месяцев до планового срока поверки по слитым в интернет базам жильцов и, представляясь сотрудниками госструктур, запугивают разными санкциями, рассказал эксперт.

Узнать дату реальной поверки можно, позвонив в управляющую компанию или посмотрев на сайте региональных подразделений Росаккредитации. Также она указана в паспорте на прибор, а в некоторых регионах эта информация прописывается в платежках за ЖКУ, — рассказала Светлана Разворотнева.

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Аферисты работают за наличные деньги, в то время как легальные компании принимают оплату после проведения работ и выдают квитанцию об оплате, отметил Павел Склянчук. Нередко мошенники еще и специально бракуют прибор, чтобы предложить заменить его на новый за дополнительную плату, рассказал эксперт.

Кроме того, даже если аферисты и проводят поверку на самом деле, они не заносят данные о ней в единую систему «Аршин», сказала Татьяна Вепрецкая. То есть фактически она становится бесполезной.

«Известия» направили запрос в Росаккредитацию и Минстрой.

Реальность пользы

По большому счету, решающего влияния на качество услуг по поверке счетчиков воды стандарт не окажет, считает заместитель исполнительного директора по технологической политике Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Георгий Самбурский. Новый ГОСТ просто обобщает имеющийся опыт и требования, и его применение необязательно, пояснил он. Впрочем, если какая-то компания заявит, что работает по стандарту, она уже будет обязана соблюдать все указанные в нем правила, отметил юрист Владлен Васильев.

Стандарта процедура
Прибор индивидуального учета водопотребления
Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
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— Всё было бы проще, если бы данную услугу оказывали централизованно. И отвечала бы одна компания за целый дом, выбранная или жильцами, или управляющей организацией, — считает экономист, независимый эксперт в сфере ЖКХ Егор Клопенко.

Сейчас слишком много сторонних организаций работает с домами, и правильнее было бы, чтобы УК сама оказывала эти услуги или проводила конкурс и выбирала единственного поставщика такой услуги, согласен гендиректор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев.

Нужна полноценная интеграция между двумя госсистемами — «Аршин» и ГИС ЖКХ, считает Павел Склянчук. Пока же жильцам приходится предоставлять в управляющие компании акты в бумажном виде после проведения поверки, пояснил он.

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