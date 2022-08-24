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Расправить сети: на модернизацию ЖКХ выделят 750 млрд рублей

Самыми острыми проблемами остаются неоплата услуг и износ коммунальной инфраструктуры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Правительство планирует выделить около 750 млрд рублей на программу модернизации ЖКХ. Решения требуют самые острые проблемы — рост долгов по коммунальным платежам и износ инфраструктуры, в том числе теплосетей. По некоторым оценкам, дефицит средств на модернизацию ЖКХ в реальности составляет порядка 4,6 трлн рублей. О том, во что необходимо вкладывать в первую очередь, — в материале «Известий».

Как модернизация поможет ЖКХ

— Мы сейчас находимся на стадии формирования новой программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства, — рассказал руководитель Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

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Критерии, по его словам, до конца пока еще не утвердили, хотя «начальные материалы уже получены». Президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2022 заявлял о необходимости создать программу комплексной модернизации ЖКХ страны. Он предлагал синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития, капремонта жилого фонда и поставил задачу «кардинально изменить ситуацию».

По оценкам Общественного совета при Минстрое РФ, в настоящее время самые острые проблемы в ЖКХ — неплатежи за ресурсы и ЖКУ, износ коммунальной инфраструктуры (по разным данным, этот показатель превышает 70%), несоответствие сегодняшней коммунальной инфраструктуры новым потребностям. Отдельного внимания заслуживает вопрос износа источников теплоснабжения. Кроме того, есть проблемы, связанные с отсутствием приборов учета и их эксплуатацией. Для более качественной работы сетей надо инвестировать в системы регулирования потребления тепла в зависимости от погоды. Из-за несоответствия нагрузки и износа возникают большие теплопотери и высокая аварийность.

Расправить сети
ЖКХ теплоснабжение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Необходимо и реконструировать, и модернизировать сети, а для этого требуется действительно большие деньги. Те 750 млрд, которые нам обещают в течение пяти лет дать, — это даже не та сумма, которая будет достаточна, — отметила в беседе с «Известиями» руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое России, исполнительный директор Ассоциации «Совет ЖКХ» Ирина Булгакова. — Реальная цена решения проблемы исчисляется триллионами рублей. Однако на выделенные средства можно будет закрыть часть потребностей и привлечь дополнительные деньги за счет рынка.

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Чтобы у бизнеса появилось больше возможностей приходить на рынок ЖКХ, Госдума планирует существенно изменить законодательство о концессиях, об этом «Известиям» рассказали в нижней палате парламента.

— Государство, конечно, несет обязательства и модернизирует инфраструктуру, но было бы правильно, если бы бизнес с его рациональностью тоже активнее приходил на рынок услуг ЖКХ, — говорит председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. — Конечно, мы планируем корректировки законодательства об управлении многоквартирными домами. В частности, будут существенно ужесточены нормы, касающиеся руководящих должностей и учредителей УК. Кроме того, мы будем дисквалифицировать всех недобросовестных игроков. Дадим больше инструментов воздействия на нерадивые фирмы — и правоохранительным органам, и самим жильцам.

Чего не хватает регионам

Недавно правительство решило выделить 150 млрд рублей на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах до конца 2023 года, хотя ранее предполагалось это сделать до конца 2025 года. В 2022 году на эти цели будет выделено 37 млрд рублей, в 2023 году — 113 млрд рублей. Предусмотрено предоставление долгосрочных займов организациям на обновление систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений. Доля средств ФНБ в финансировании проектов ЖКХ составит до 80%.

Расправить сети
человек моет руки
Фото: Global Look press/Ralf-Udo Thiele

Основная проблема — высокий износ сетей тепло- и водоснабжения, канализации — касается практически всех регионов страны, рассказал «Известиям» председатель комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. По его словам, в некоторых местах до сих пор встречаются образцы водоносных асбестовых труб, которым по 90 и более лет.

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— Поэтому можно сколько угодно строить новые эффективные котельные, станции водоочистки с многоступенчатой системой фильтрации, но пока качественные ресурсы дойдут до потребителя, они потеряют свои главные качества — чистоту, температуру, давление, — поясняет Пахомов.

В этом году в стране к зиме заменят 17 тыс. км тепловых, 66 тыс. водопроводных, 22,5 тыс. канализационных сетей. По оценкам фонда «Институт экономики города», потребности в инвестициях для замены изношенных водопроводных сетей в целом по России составляют 3194 млрд рублей, канализационных сетей — 638 млрд рублей.

— В малых городах по сравнению с большими более высокие удельные затраты на поддержание коммунальной инфраструктуры, соответственно выше тарифы на коммунальные ресурсы для потребителей, включая население, — говорит руководитель проекта направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» Игорь Колесников. — Но возможности местных бюджетов на поддержание инфраструктуры существенно меньше, чем в крупных городах, и доходы населения меньше. Поэтому нужна поддержка малых городов, но не в ущерб крупным. В сельских поселениях инфраструктура, там где она есть, может быть лучше, чем в городах, в силу того что она позже построена.

Расправить сети
Сотрудники ЖКХ ведут работы по очистке от мусора ливневой канализации
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Первый вице-президент ЦСР Борис Копейкин указывает, что большая часть инвестиций традиционно осуществлялась и продолжает осуществляться в административных центрах субъектов РФ и крупных городах.

— Какая-то часть объектов ЖКХ может становиться менее востребованной или вовсе ненужной из-за долгосрочных демографических и миграционных процессов, а где-то нужно строить то, чего раньше не было, — из-за роста потребностей, развития технологий или банального отсутствия той же канализации в поселении, — подчеркивает Борис Копейкин. — Так, хотя статистика говорит о постепенном улучшении этого показателя, но на 2020 год более 10% населения страны проживало в жилых помещениях, не оборудованных канализацией. По той же статистике более 4% населения не имели доступа к чистой воде удовлетворительного качества. В большей степени это проблема малых поселений в сельской местности.

Как сделать ЖКХ безопасным

Скорейшая замена сетей и коммуникаций касается, в первую очередь, безопасности жизни россиян. Необходимо добиться стабильности в обеспечении людей горячим и холодным водоснабжением, надежным отоплением зимой, а также нормальной работы канализации. По данным единой системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ, ежемесячно происходит в среднем 6,6 тыс. происшествий.

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Жилой фонд тоже сильно изношен, — подчеркивает исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов. — В самих домах недоремонты огромные. Эта проблема особенно чувствительна в малых населенных пунктах — там не собирается столько денег, сколько требуется для проведения ремонта. Взносы, установленные в большинстве регионов, скорее «социальные», чем экономически обоснованные, и не отражают реальных расходов на необходимый ремонт. Поэтому дома изнашиваются быстрее, чем их восстанавливает капремонт. Это, в свою очередь, грозит появлением нового аварийного фонда в дальнейшем.

По словам Сохранова, для решения этой проблемы необходимы региональные программы субсидирования, которые были бы ориентированы на поддержку капремонта. Взносы, собираемые в региональных фондах капремонта, в большинстве субъектов уже сейчас не покрывают объем запланированных ремонтов. На эти цели могла бы как раз пойти часть от упомянутых 750 млрд, указывает эксперт.

Расправить сети
подъезд жилого дома
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Во многих регионах сейчас идет глубокая реновация систем водоочистки, строятся новые очистные сооружения, — говорит депутат Сергей Пахомов. — На это выделяются в том числе и федеральные средства, всё это в таком системном виде происходит впервые за 30–40 лет. Далее — требуется цифровизация. Кстати, здесь мы тоже готовим законодательные инициативы, обсуждаем их с Минцифры. Нужно переводить отрасль на цифровую инфраструктуру, это позволит жестко учитывать расход коммунальных ресурсов, поможет экономить и предприятиям ЖКХ, и жителям.

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Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое России Ирина Булгакова полагает также, что необходима реорганизации централизованной системы теплоснабжения.

В небольших населенных пунктах нередко требуется ликвидация централизованного теплоснабжения, а если там имеется газ, то более оправданна установка домового поквартирного отопления с соответствующим ремонтом этих домов и правильной в них вентиляции, — говорит Ирина Булгакова. — В городах и населенных пунктах покрупнее — от 100 тыс. человек — будут эффективны другие решения. При одинаковых исходных — большая ТЭЦ и изношенные сети — можно ставить комбинированную выработку, поменять тепловые сети. Такая модернизация приведет к существенному повышению эффективности. В городах от 300 тыс. и миллионниках, сегодня требуется, кроме замены сетей, установка погодного регулирования, программ, которые позволят правильно распределять тепловые потоки, которые идут от ТЭЦ. В этих городах замена сетей должна идти с пересчетом нагрузок, с изменением диаметра сети: где-то их надо увеличить, где-то снизить, то есть оптимизировать.

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