Вмененный подход: в расчет инфляции могут включить расходы на жилье

В расчет индекса потребительских цен (ИПЦ) могут включить стоимость жилищных услуг, таких как страховка и ремонт . Тендер на проведение соответствующего исследования на сайте госзакупок разместил Росстат. Там подтвердили «Известиям», что изучают своевременность добавления нового показателя в индекс потребительских цен. В службе отметили: речь идет о вмененной ренте — стоимости жилищных услуг по содержанию недвижимости ее владельцами . В зависимости от результатов исследования не исключено, что инфляцию с учетом новой составляющей начнут рассчитывать в 2023–2024 годах . Опрошенные «Известиями» эксперты указали, что за счет включения в ИПЦ этого показателя общий темп роста цен может сократиться.

Внимательно изучить

Росстат разместил на сайте госзакупок тендер на разработку подходов к учету в индексе потребительских цен стоимости жилищных услуг . Исполнителем стал РЭУ им. Г.В. Плеханова. Стоимость контракта составила 2,7 млн рублей.

Согласно тендерной документации, с которой ознакомились «Известия», РЭУ должен изучить международный опыт применения в расчете инфляции стоимости жилищных услуг и структуру российского рынка жилья, а также описать алгоритм формирования ИПЦ с учетом стоимости жилищных услуг , произвести экспериментальные расчеты инфляции с учетом нового показателя и другое. Работы необходимо провести до 16 ноября 2022 года.

В Росстате «Известиям» подтвердили, что служба проводит научно-исследовательскую работу по теме «Разработка подходов к учету в ИПЦ стоимости жилищных услуг, производимых владельцами жилых помещений для собственного потребления».

Вмененный подход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

— Это позволит оценить своевременность и актуальность включения в расчет ИПЦ стоимости жилищных услуг по содержанию недвижимости ее владельцами. Речь идет о так называемой вмененной ренте , — заявили в Росстате.

В состав вмененной ренты входят, например, страховка жилья, ремонт и другие услуги, связанные с содержанием квартиры . На их стоимость может влиять множество факторов — от цен на стройматериалы и работу специалистов до размера квартиры и ее стоимости.

По результатам исследования будет рассмотрена возможность учета в инфляции так называемой вмененной арендной платы в 2023–2024 годах, добавили в службе.

По словам ведущего научного сотрудника Центра статистики и науки о данных РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольги Образцовой, включение в расчет индекса потребительских цен жилищных услуг, производимых владельцами жилых помещений для собственного потребления, сделает официальный показатель инфляции более адекватным реальному положению дел в экономике.

— Учитывая, что жилищные услуги относятся к первичным потребностям населения, рост цен в сфере услуг по проживанию в собственном жилище может оказывать самое существенное влияние на благосостояние россиян , — подчеркнула она.

Ольга Образцова напомнила: в 2015 году Росстат завершил работу по включению в расчет ВВП условной жилой ренты. Это привело не только к увеличению ВВП РФ в период 2002–2012 годов на 3–5% (в рублях, в номинальном выражении), но и к изменению его структуры. Например, к уменьшению доли государственных доходов и расходов, то есть к снижению квоты государственного сектора в экономике.

Вмененный подход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Известия» обратились в Минэкономразвития с вопросом, поддерживают ли там включение в расчет инфляции расходов на жилье.

В кризис меньше

Потребительская корзина Росстата, по которой исчисляют месячную инфляцию, насчитывает более 558 товарных позиций , говорится на сайте службы. 292 из них приходятся на непродовольственные товары, 129 — на продовольственные и 137 — на услуги. Набор потребительской корзины меняется раз в 12 месяцев . Например, Росстат уже три года не наблюдает цены на DVD-диски. В 2022-м из списка исключены непопулярные на фоне эпидемиологических ограничений автобусные экскурсии по городам Европы . Их доля расходов в бюджете домохозяйств значительно падает, говорится на сайте. При этом служба начала отслеживать траты населения на отдых в Египте .

Траты на жилье в том или ином виде входят в расчет индекса потребительских цен во многих странах: Германии, Дании, Израиле, Мексике, Нидерландах, Норвегии, США, Швейцарии, Японии и др.

В частности, в Соединенных Штатах помимо услуг ЖКХ еще около 30% от стоимости потребительской корзины занимают два вида арендной платы: фактически арендуемого жилья и вмененной арендной платы собственного жилья, рассказал начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Центра развития НИУ ВШЭ Владимир Бессонов. То есть считается, что собственники жилья арендуют его у самих себя по рыночным ставкам.

По его словам, включение в расчет индекса потребительских цен фактической и вмененной арендной платы в начале кризиса может заметно сокращать общий показатель инфляции, поскольку в таких условиях арендная плата снижается в относительном выражении. Но при выходе из кризиса учет этих двух показателей будет увеличивать оценку инфляции, так как в это время арендная плата обычно растет опережающими темпами.

Вмененный подход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин