Арендная вставка: осенью съемные квартиры могут подорожать на 10–20%

Осенью арендное жилье в России может подорожать на 10–20% . Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Уже сейчас цены начали восстанавливаться после весеннего падения на 8–10%. Доступное предложение сократится с наступлением делового сезона и старта учебы в вузах, что и повлияет на ставки аренды. Кроме того, собственники включают в стоимость индексацию тарифов ЖКХ. Зимой же цены на съемные квартиры могут снова начать снижаться, говорят эксперты.

По осени считают

С началом делового сезона, а также учебы в вузах и колледжах, средняя стоимость арендного жилья в крупных городах России может увеличиться до 10%. Такой прогноз «Известиям» дала директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова. Рост может составить 10–15% , считает генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

— В этом году осенью в Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость аренды вырастет на 10% минимум. А на ликвидные лоты — мини-студии площадью 10–15 кв. м, небольшие квартиры гостиничного типа — и на 20%. Правда, таких лотов немного, и их разбирают быстрее всего, — сказала ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.

Уже сейчас цены начали восстанавливаться после весеннего падения на 8–10% , отметила Ольга Павлинова. Тогда арендные ставки снижались из-за роста конкуренции на рынке , напомнила эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина.

Арендная вставка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Из-за высокой волатильности курса рубля к иностранным валютам, а также роста ключевой ставки, и, как следствие, удорожания ипотеки, часть продавцов со вторичного рынка ушли в сегмент аренды , отложив сделки на период неопределенности, — рассказала она.

Внешнеполитические факторы сильно влияли на спрос, отметила член правления Российской гильдии риелторов Наталия Колесникова. В аренде традиционно присутствуют несколько потоков: туристический, трудовой и миграционный . Весной все эти потоки ослабли , многие люди решили, что в неопределенной ситуации лучше переждать — при небольшом спросе снижение стоимости закономерно , сказала эксперт.

Тогда предложение сильно выросло, например, в городах с населением от 500 тыс. человек, в феврале квартир в аренду было порядка 52 тыс., в марте — 71,6 тыс., а в мае — уже 96,5 тыс., рассказала Виктория Кирюхина.

В июле спрос на долгосрочную аренду стал восстанавливаться — в городах-миллионниках активность потенциальных арендаторов по сравнению с июнем выросла на 20% , сообщила она. По данным «Авито Недвижимости», за последний месяц интерес вырос на 15%. Спрос на долгосрочную аренду продолжит расти, полагает коммерческий директор компании Николай Попов. Осенью ожидается еще большее его увеличение, это стандартная сезонность, характерная для рынка, сказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Постепенному восстановлению рынка аренды и росту цен способствует переток спроса с подорожавших новостроек и вторичного рынка, где всё еще действуют высокие ипотечные ставки, отметили в девелоперской компании Level Group. Если не случится новых потрясений в экономике страны, а также при условии стабильного спроса, ставки аренды осенью могут вырасти, согласны там.

Арендная вставка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Заметнее будет увеличиваться средняя ставка аренды в Москве и Санкт-Петербурге , где она просела значительнее, чем по многим другим крупным городам, считает Виктория Кирюхина.

«Известия» направили запрос в Минстрой.

На круги своя

В первую очередь средняя цена арендного жилья вырастет за счет сдачи самых дешевых квартир , сказала Ольга Павлинова. Люди сначала выберут именно эти предложения, а доступны окажутся более дорогие варианты. Также собственники жилья, как правило, включают в стоимость индексацию тарифов ЖКХ, добавила эксперт.

Росту цен способствует и сокращение предложения .

— Потенциальные продавцы вторички устали ждать подходящего момента и начали мириться с новыми рыночными реалиями. Поэтому они больше не сдают свои квартиры, а пытаются всё же продавать их , иногда делая скидку в 500–600 тыс. рублей, — рассказала Марина Лашкевич.

По информации сервиса «Циан.Аналитика», сейчас доступно уже на 13% меньше съемных квартир, чем месяц назад . Поэтому начали расти и цены на съемное жилье. В начале августа средняя ставка аренды однушек по городам-миллионникам составила 20,3 тыс. рублей в месяц, что на 3,6% выше, чем в начале июля (19,6 тыс.). Двухкомнатные квартиры в среднем подорожали на 3,4% — до 30,7 тыс. рублей в месяц, зафиксировали в сервисе.

Значительнее всего стоимость аренды однокомнатных квартир выросла в Новосибирске (+3,4%), Омске (+2,5%), Уфе (+1,7%), Екатеринбурге (+1,4%) и Санкт-Петербурге (+0,8%), рассказала Ольга Павлинова.

Арендная вставка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Адаптация к колебаниям внешней конъюнктуры, укрепление курса рубля, тренд на снижение ключевой ставки — все эти факторы в совокупности способствуют нормализации экономической ситуации и постепенному восстановлению рынка, — сказали в Level Group.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе рынок аренды будет косвенно зависеть от сроков развития импортозамещения, полагает Марина Лашкевич. В том числе росту спроса на аренду будет способствовать развитие производств, где нужно будет работать офлайн, отметила она.