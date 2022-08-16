Контора спишет: части граждан предложили простить долги за ЖКУ

В России предложили списать долги за ЖКУ семьям, которые утратили кормильца, а также гражданам, потерявшим трудоспособность . Такое обращение в Минстрой направила Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН). «Известия» ознакомились с копией документа. Авторы инициативы считают, что мера должна помочь в борьбе с ростом долгов. Кроме того, АКОН выступила за субсидии на оплату коммуналки для всех малоимущих вне зависимости от наличия у них задолженности — сегодня при просроченных платежах получить помощь нельзя. В предложениях есть рациональное зерно, но важно реализовать их таким образом, чтобы льготами не могли воспользоваться те, кому на самом деле не нужна поддержка, указали эксперты.

Спиши, пропало

Бизнес предложил списать долги за ЖКУ отдельным категориям граждан — семьям, утратившим кормильца, а также потерявшим трудоспособность людям . Соответствующее обращение в Минстрой направила ассоциация АКОН (есть у «Известий»). Редакция направила запрос в Министерство строительства и ЖКХ.

— Списать долги гражданам, потерявшим трудоспособность, или семьям, оставшимся без кормильца, действительно целесообразно. Главное, чтобы все остальные неплательщики понимали, что их долги списывать не планируется , — прокомментировал инициативу эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Контора спишет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По мнению руководителя комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирины Булгаковой, предложенную меру можно поддержать при условии, что списание будет происходить только для малоимущих семей .

— Проблему задолженности населения решать необходимо: она тянет всю сферу ЖКХ на дно, и решить ее без каких-либо кардинальных мер, а также без участия государства уже невозможно, — уверен генеральный директор ПАО ГИТ Валерий Ковалев.

Как ранее писали «Известия», долги россиян за ЖКУ по итогам I квартала 2022 года составили 804,5 млрд рублей. Это новый рекорд: за год они выросли на 7,6%, или на 56,6 млрд рублей.

Также в АКОН выступили за то, чтобы все малоимущие получали субсидии на оплату коммуналки вне зависимости от того, есть ли у них долги за ЖКУ, следует из письма. Сегодня наличие неплатежей — преграда для получения помощи . Чтобы субсидии были потрачены именно на оплату счетов, а не на что-либо другое, бизнес предложил перечислять деньги напрямую управляющим компаниям (УК) и поставщикам ресурсов.

Услуга за услуги

К решению проблемы нужно подходить комплексно, поскольку только помощь отдельным категориям граждан не повлияет на уже накопившуюся задолженность УК перед РСО , сказал Валерий Ковалев.

— Эти долги помножены на пени и штрафы и копились десятки лет. Мы за разумное списание задолженности жителей и пропорциональной ей задолженности УК перед РСО, за полный и обязательный переход жителей на прямые договоры с поставщиками и за субсидирование всех малообеспеченных слоев населения, — сказал он.

Стоит поддержать инициативу предоставления субсидий тем, у кого уже есть задолженность, уверен член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Иначе долги копятся как снежный ком. И в первую очередь необходимо разобраться в причинах, если у людей есть объективные основания, по которым они не могут оплатить коммуналку, их нельзя загонять в долговую яму, подчеркнул парламентарий.

Предоставлять субсидии при наличии задолженности нужно разово , уверена директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Иначе есть риск, что граждане и дальше не будут платить вовремя. Это несправедливо по отношении к добросовестным потребителям, считает она. Просто так постоянно прощать и списывать задолженность нельзя, подчеркнула эксперт.

Контора спишет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Мы предлагаем ввести дополнительные категории лиц для предоставления субсидий на покрытие расходов жилищно-коммунальных услуг. Например, многодетным семьям, имеющим задолженность, или людям, которые не могут найти работу, — сказала Татьяна Вепрецкая.

Идея софинансирования расходов на ЖКХ правильная и своевременная, считает экономист Андрей Бархота. Доля расходов на коммуналку в семейном бюджете растет; кроме того, важно поддержать граждан в условиях санкций и социально-экономических шоков .

— Но побочным эффектом от реализации инициативы могут стать социальные метаморфозы, когда относительно более благополучная прослойка населения будет стремиться к софинансированию, подобно тому, как сегодня банки стремятся зарегистрироваться как IT-компании для получения соответствующих льгот, — предостерег эксперт.

Поскольку сегодня малообеспеченные граждане, у которых есть долги за ресурсы, не могут получать субсидии, зачастую они, накопив долги, они подают на банкротство, отметила председатель правления ЖСК «Мурманск 85-7» Юлиана Дудко.

Однако платежи за коммуналку граждан, признанных банкротами, в дальнейшем никто не отменяет, заметил Павел Склянчук. Закон запрещает банкротам брать кредит, но на ЖКУ это не распространяется, и люди заново оказываются в долговой яме. Поэтому нужен период «охлаждения» — то есть не выставлять платежки какой-то определенный период, чтобы человек смог поправить финансовое положение, считает он.