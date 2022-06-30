Пятилетку за полгода: власти хотят «заморозить» тарифы ЖКУ

Тарифы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) предложили устанавливать на новый срок — не менее чем на пять лет. Законопроект, внесенный ФАС, предполагает, что корректировать тарифы чаще можно будет в исключительных случаях — перечень причин установит правительство. Кроме того, рассчитывать стоимость коммунальных услуг будут четырьмя методами. Аналитики рассказали «Известиям» о плюсах и минусах инициативы, а также о том, станет ли расчет тарифов более понятным и прозрачным для отрасли и граждан.

На пять лет

Тарифы на коммунальные услуги предложили устанавливать на пять лет — законопроект разработала Федеральная антимонопольная служба. Согласно документу, ставки на год вперед будут определяться до 20 декабря. Сейчас тарифы на коммунальные услуги индексируют каждые шесть месяцев.

Пятилетку за полгода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

На сегодняшний день тарифы ЖКУ устанавливают органы местного самоуправления на основании независимой экспертизы обоснованности затрат. Законопроект предполагает рассчитывать стоимость коммунальных услуг четырьмя методами. Это единый метод сравнительного анализа (эталонных расходов) на ЖКХ, метод экономически обоснованных расходов, метод индексации, а также метод доходности инвестиционного капитала. При этом в документе предусмотрено, что потребители смогут рассчитать и определить правильность тарифа.

Добавит прозрачности

Предполагается, что новые методы сделают расчет за кубы и киловатты прозрачнее. Как говорится в пояснительной записке ФАС, регулятор фиксирует большое количество жалоб из-за разногласий между гражданами, управляющими компаниями и коммунальщиками. Нововведение должно снизить их число и сделать расчет тарифов более прозрачным.

Вместе с тем, как пояснили «Известиям» игроки рынка и юристы, инициатива направлена скорее на поставщиков коммунальных услуг, нежели на рядовых потребителей.

«Предложение зафиксировать минимальный срок установления тарифа на пять лет направлен на повышение экономической стабильности в отрасли и возможности планировать долгосрочные инвестиции в реконструкцию инфраструктуры», — указывает член правления и финансовый директор ГК «Росводоканал» Андрей Коваленко. По его словам, разработка эталонных тарифов в водоснабжении и водоотведении добавит процессу дополнительной прозрачности и стабильности.

Пятилетку за полгода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

С точки зрения потребителей и динамики роста тарифов ничего не меняется — тарифы будут расти в рамках устанавливаемого для региона индекса платы граждан, а в случае реализации масштабных инвестиционных программ — выше инфляции на период от трех до пяти лет.

«Это не значит, что будет установлен один тариф на пять лет. Нет. Тарифы будут дифференцироваться и так же расти. Однако сейчас поставщики ресурса вынуждены каждый год ждать новый тариф и не могут прогнозировать свою деятельность в долгосрочной перспективе. Предлагается же сразу на пять лет вперед расписать как будет расти тариф. И у компании будет как минимум пять стабильных лет, где всё будет прогнозируемо», — объясняет руководитель практики в сфере коммунального хозяйства, энергетики и управления недвижимостью московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Сергеев.

Контроль завышения

Таким образом, инициатива будет полезной с точки зрения прозрачности формирования тарифов и более жесткого контроля в части их завышения.

«Сегодня в России сложилась достаточно обширная судебная практика, когда обоснованность тарифов на ЖКУ оспаривается, например, прокуратурой. Кроме того, единый тариф на пять лет удобен будет и населению, прекратится регулярное и традиционное повышение цен на услуги коммунальщиков», — отмечает директор по продукту «Мой дом онлайн» Алексей Шильников.

Пятилетку за полгода Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

С другой стороны, сложно предположить, на каком уровне будет сформирован долгосрочный тариф. Хватит ли денег для корректной работы коммунальных структур. Либо, напротив, не завысят ли его настолько, что сократится собираемость платежей с населения. «Тут важно грамотно соблюсти баланс, чтобы и в минус не уйти и чтобы люди платили адекватные деньги», — подчеркивает эксперт.

Нужна демонополизация

По мнению Ильи Сотонина, основателя онлайн-платформы для автоматизации УК и ТСЖ Doma.ai, предложение скорее носит популистский характер. « Непонятно, как будут повышаться тарифы раз в пять лет — разовое увеличение чека, например, в полтора раза может неприятно удивить. Сегодня сложно планировать на такой долгий срок. Невозможно предугадать, что будет с себестоимостью ЖКУ через пять лет », — замечает он. По его мнению, больше эффекта дала бы демонополизация рынка.

«Сейчас у жителей есть один поставщик воды, один поставщик тепла и один поставщик света в доме. И потребители платят по его тарифу — альтернативы нет. А вот если бы были другие поставщики ресурсов, которые поставляли бы электричество, условно, в два раза дешевле, то жители дома, несомненно, решили бы переключиться на него», — считает эксперт.

Пятилетку за полгода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин