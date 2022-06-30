Возьмите эталон: в РФ хотят унифицировать тарифы УК на содержание домов

Управляющие компании (УК) в России могут лишиться права самостоятельно назначать цены на свои услуги по содержанию и ремонту домов — их хотят унифицировать, и для этого нужно разработать специальную методику. Такая рекомендация Минстрою и Минэкономразвития содержится в проекте решения по итогам совещания Совета по вопросам стройки и ЖКХ при Совете Федерации РФ (есть у «Известий»). Инициативу поддерживают в Госдуме. Сегодня тарифы устанавливают сами УК, зачастую ориентируясь на расценки, сформированные муниципалитетами для бесхозных домов. Такие цены нередко занижены. Если тариф станет экономически обоснованным, то стоимость может вырасти на 20% , говорят эксперты. В то же время мера позволит бороться и с завышенными расценками, считают специалисты.

Единый подход

В России могут разработать методику по формированию стоимости работ и услуг управляющих компаний (УК) по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов . Рекомендация об этом Минстрою и Минэку содержится в проекте решения по итогам совещания Совета по вопросам стройки и ЖКХ при Совете Федерации РФ. Для этого необходимо будет внести изменения в нормативно-правовые акты. С копией документа ознакомились «Известия».

Также в числе рекомендаций: запрет на предпринимательскую деятельность по управлению домами главам обанкротившихся УК, предоставление жилищным организациям льготных кредитов на покупку инновационного оборудования и специальной коммунальной техники, открытие в учебных заведениях профильных направлений подготовки кадров для УК и другие меры. «Известия» направили запросы в Минстрой и Минэк.

Возьмите эталон Фото: РИА Новости/Константин Родиков

— Вопрос разработки методики по формированию цен на содержание домов актуален . До 80% государственно-жилищных инспекций (ГЖИ) в России выступают за такую меру. Цены должны устанавливаться исходя из реальной стоимости строительных материалов, оборудования, рабочей силы и так далее , — сказала «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Государство прописало перечень обязательных жилищных услуг, но их стоимость имеет природу договорных отношений , сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. На практике УК зачастую выносят на общее собрание те цены, которые используют муниципалитеты. Местные власти устанавливают расценки для УК, которые работают с домами, оставшимися без управления . Как правило, это ветхие объекты, за которые не хотят браться коммерческие организации, пояснил он.

— Для ветхих домов устанавливают убыточные ставки, исходя из социальных соображений. Если планируется довести тарифы до экономически обоснованных, то они могут стать выше на 10–20%, и эти расходы нельзя перекладывать на плечи граждан , — полагает Павел Склянчук.

Возьмите эталон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В то же время мера позволит бороться и с завышенными ценами на такие услуги — недовольные собственники просто поменяют УК , добавил Павел Склянчук. По мнению Светланы Разворотневой, следует создать технологию расчета стоимости для трех видов тарифов, которые смогут выбрать собственники жилья: эконом, комфорт и премиум.

— В первый следует включить только самые необходимые работы по содержанию дома — подготовку к зиме, обслуживание газового оборудования, лифтов и прочего. В комфорт добавить мытье полов, полив клумб, уход за придомовой территорией и так далее. А в премиум — услуги по повышению энергоэффективности дома, — считает депутат.

А вот строку «за текущий ремонт» следует вынести в платежках отдельно и полностью согласовывать с собственниками все планирующиеся работы, добавила Светлана Разворотнева.

Прозрачные правила

Главная цель меры — даже не в унификации цен, а в выработке прозрачной процедуры формирования стоимости услуг , сказала директор НП «Национальный жилищный конгресс», эксперт общественного совета при Минстрое Татьяна Вепрецкая. Методические рекомендации по установке цен, разработанные Минстроем в 2018 году, не уточняют, как именно формируется стоимость работ и услуг, подчеркнула она.

По мнению зампредседателя комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрия Гордеева, утверждение обязательной методики формирования стоимости работ и услуг УК — серьезный отход от концептуального положения Жилищного кодекса РФ о том, что размер такой платы должен быть рыночной договорной величиной .

— Ее согласовывают с управляющей организацией собственники квартир, утверждая на общем собрании условия договора управления многоквартирным домом и подписывая его, — сказал он.

Возьмите эталон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В каждом доме живут предприниматели, строители, экономисты, бухгалтеры, которые могут вести с управляющей организацией предметный диалог по вопросу перечня услуг и работ и размера их стоимости, уверен Дмитрий Гордеев. Мнение, что собственники на это неспособны, навязывается теми, кто хочет отстранить их от управления , считает он. Вмешательство государства в конкурентную рыночную сферу явно избыточно и вредно, полагает эксперт.

Государство вмешивается в договорные отношения собственников и управляющих, обесценивая роль первых и не давая УК работать по рыночным ценам, считает член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Сусана Киракосян. По ее мнению, отношения с собственниками жилья должны выстраиваться на основании договора.