Необходимость баланса: почему растут тарифы на услуги ЖКХ

В начале зимы в России изменятся тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов. Тем самым индексация тарифов переносится с 1 июля 2023 года на 1 декабря. Все изменения предусмотрены прогнозом социально-экономического развития страны, который составляет Минэкономразвития. О том, каково экономическое обоснование изменений тарифных ставок и какие предусмотрены субсидии для россиян, — в материале «Известий».

Потребительские инвестиции

Тарифы на оплату электроэнергии, ТКО, водо- и теплоснабжения с 1 декабря 2022 года вырастут, однако не более чем на 9%. Это следует из уже принятого решения Минэка, с которым ознакомились «Известия». При этом цена на газ должна вырасти на 8,5% — с таким предложением уже выступила ФАС. Тарифные ставки на голубое топливо поднимутся как для населения, так и для промышленности. «Нынешняя индексация тарифов на газ необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации», — сказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. В пресс-службе ФАС России дополнили, что «индексация не приведет к снижению спроса на этот энергоресурс, а объемы поставок газа для внутренних потребителей РФ будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации».

Необходимость баланса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Официальный выход нормативно-правового акта об изменениях в тарифной сетке ожидается в самое ближайшее время, сообщили «Известиям» источники в отрасли ЖКХ. Окончательное решение об уровне индексации в регионах будут принимать уже непосредственно правительства субъектов РФ.

Справка «Известий» Как формируются тарифы Тарифы на услуги ЖКХ регулируются региональными органами исполнительной власти. И если они устанавливаются ниже экономически обоснованных уровней, то разница должна компенсироваться из бюджетов субъектов РФ путем предоставления субсидий населению или ресурсоснабжающим организациям (РСО).

— После этого индексация тарифов на услуги ЖКХ проводиться не будет более полутора лет, то есть следующая произойдет лишь 1 июля 2024 года, — объясняют в Минэке. — Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.

Важно отметить, что подобное изменение системы ставок предусмотрено прогнозом социально-экономического развития от Минэкономразвития. После реализации этих тарифных решений средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года — на 248 рублей в месяц и с 1 июля 2025 года — на 221 рубль в месяц. В ФАС обращают внимание, что рост тарифов будет ниже уровня инфляции. При этом в ЦБ РФ ранее подсчитали, что показатель инфляции по итогам текущего года должен составить 12–13%.

Как напоминают в Минэке и ФАС, рост регулируемых тарифов и цен на газ долгое время сдерживался (индексация проводилась вдвое ниже уровня инфляции). Это позволяло контролировать их уровень, делая индексацию более плавной и менее заметной для потребителей.

Субсидии для россиян

Важно отметить, что будут сохранены все льготы и меры социальной поддержки россиян. Если платеж за «коммуналку» превышает определенный региональными властями процент от совокупного дохода семьи, то граждане смогут оформить субсидию. Это касается не только собственников, но и нанимателей жилья, если они имеют в нем постоянную регистрацию. Такая субсидия назначается на полгода с возможностью продления. Для этого необходимо обратиться в МФЦ, соцзащиту, центр жилищных субсидий или же подать новое заявление через портал «Госуслуги».

— Сегодня субсидии на оплату коммунальных услуг получает более 2 млн россиян, — сообщил «Известиям» замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько. — Кроме отдельных категорий граждан, помощь предоставляется тем, кто тратит на оплату жилья больше установленной нормы — так называемой максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В среднем по стране эта норма установлена на уровне 22% общего семейного бюджета, хотя конкретные показатели каждый регион устанавливает самостоятельно.

Необходимость баланса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

К примеру, в Тюменской области субсидию будут назначать, если расходы на ЖКУ составляют от 20% семейного бюджета, в Орловской области — 10%, в Ямало-Ненецком автономном округе, в зависимости от доходов семьи, — от 2 до 15%, в Сахалинской области — 15% и т.д. Кроме того, будут действовать федеральные льготы до 50% за газ для участников ВОВ, ветеранов боевых действий, Героев Труда. Льготы по тарифу на газ для пенсионеров, многодетных семей, детей-сирот установят сами регионы. Льготные ставки на электроэнергию субъекты РФ устанавливают самостоятельно, снижая их на 30% для жителей в сельских населенных пунктах, а также для горожан, у которых есть электроплиты, разъясняют в Минэке.

В 2023 году будет произведена индексация всех социальных выплат исходя из значения фактической инфляции 2022 года. Летом по поручению президента Владимира Путина были проиндексированы на 10% прожиточный минимум (на основе которого рассчитываются различные социальные выплаты), страховые пенсии неработающих пенсионеров и МРОТ. С учетом этого решения совокупный рост прожиточного минимума на будущий год составит 13,6%, а МРОТ — 16,9%, что выше прогнозируемого уровня инфляции в текущем году (12,4%).

Экономически обосновано

Основной параметр, влияющий на рост тарифов, — инфляция, которая вызвана ростом цен в 2022 году на строительные материалы, металлопродукцию, сырье и топливо, а также на услуги, объясняют в пресс-службе Росводоканала. Срок действия тарифов составляет не менее 12 месяцев, а вот учет инфляции осуществляется с задержкой.

— Решение правительства по переносу роста тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года смягчит тарифную нагрузку на потребителей в 2023–2024 годах, — подчеркивают в Росводоканале. — Долгосрочные тарифы и действующая нормативная база предусматривают определенный порядок регулирования, поэтому рост тарифов необязательно должен быть максимальным. Принятое решение по индексации с 1 декабря 2022 позволяет регулируемым организациям избежать еще больших потерь при текущих инфляционных вызовах. Следующая индексация с 1 июля 2024 года лишь позволяет вернуться в традиционное русло регулирования.

Необходимость баланса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Руководитель пресс-службы ПАО «Т Плюс» (электроэнергетика и теплоснабжение) Екатерина Демидова согласна с тем, что рост всех входящих издержек, которые уже выросли более чем на 9%, связан прежде всего с инфляцией.

— Декабрьское решение об индексации тарифов в какой-то степени сбалансирует рост входящих издержек, но не полностью, — отмечают в ПАО «Т Плюс». — При этом заморозка индексации будет эффективна в том случае, если цены на газ также не будут расти, а инфляция не поднимется выше плановой .

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) рассказали, что рост тарифов поможет частично сгладить возникший на фоне ряда проблем экономический дисбаланс. Во-первых, оперативные затраты водоканалов почти по всем производственным направлениям уже выросли более чем в два раза: это коснулось реагентов, оборудования, расходных материалов. Во-вторых, существенно увеличилась стоимость инвестиционных программ, потому что она была рассчитана по досанкционным ценам, а значит, ее дальнейшая реализация требует дополнительного финансового обеспечения.

— В итоге расходы коммунальных предприятий в краткосрочном и долгосрочном периодах никак не укладываются в традиционный четырехпроцентный рост платы за коммунальные услуги, — разъясняют в РАВВ. — По факту коммунальная отрасль получит к традиционному четырехпроцентному росту тарифов дополнительно лишь 4%, а не 8,5%, так как повышение за 2023 год будет выдано с опережением в 2022 году. Платежи граждан при этом вырастут на те же 4%. Но на услугах водоснабжения и водоотведения это отразится незначительно, потому что эти графы по-прежнему остаются самыми дешевыми в платежке (31 и 27 рублей в среднем по стране).

Бремя отрасли

Недофинансирование деятельности ресурсоснабжающих организаций создает угрозу отказов в предоставлении качественных непрерывных услуг для обеспечения населения, объектов промышленности и социальных объектов, объясняет исполнительный вице-президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы жизнеобеспечения, член Экспертного совета по вопросам ЖКХ при ФАС России Владимир Нефедов. Это связано как с технологическими и техническими аспектами, в том числе в связи с ростом цен на материалы и оборудование, так и с социально-трудовыми, в первую очередь с низким уровнем оплаты труда, что приводит к утечке квалифицированных кадров и вообще к проблемам обеспечить отрасль квалифицированными кадрами. Итог этой ситуации — частые аварии, травматизм, в некоторых случаях смерть работников и как результат низкое качество услуг, перебои в их предоставлении, поясняет Владимир Нефедов.

Необходимость баланса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Сфера ЖКХ давно в тисках, поэтому сейчас это повышение только попытка не обрушить «коммуналку» совсем , — говорит член Экспертного совета по вопросам ЖКХ при ФАС России. — Обоснование повышению — значительный рост цен на входящие товары: стройматериалы, реагенты, энергоносители и пр. Таким образом, если обязательства по предоставлению ЖКУ не обеспечены финансированием, то трудно ожидать их качества, необходимых объемов, бесперебойности и надежности .

По сути сейчас мы становимся свидетелями начала перехода к долгосрочному тарифному регулированию, считает коммерческий директор «Российских коммунальных систем» Светлана Логинова. По ее словам, водоканалы — самый значимый элемент экологической цепочки, оказывающий наибольшее влияние на состояние окружающей среды среди всех видов ресурсоснабжающих организаций. Однако сегодня водоснабжение крайне недофинансировано, считает Светлана Логинова.

— Если тепловые компании располагают возможностью покрывать недостаточность тарифа методом «альтернативной котельной», а электроэнергетики — самостоятельно повышать тариф для своих потребителей, то водоканалы для реализации экологических мероприятий собирают целевые сборы с предприятий-загрязнителей за вред окружающей среде и не переносят эти расходы на плечи простых потребителей, — говорит Светлана Логинова. — Но надо понимать, что инвестиции в коммунальную инфраструктуру сегодня — это ее надежность завтра.