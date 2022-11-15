Средняя индексация тарифов ЖКХ в Москве будет ниже прогнозируемой инфляции

С 1 декабря в России проиндексируют тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

В столице они изменятся на 9% — это почти на 5% ниже, чем прогнозируемые показатели инфляции.

«Совокупный рост стоимости коммунальных услуг составит установленные на федеральном уровне 9%, что почти на 5 процентных пунктов ниже уровня инфляции. Индексация тарифов произойдет на уровне ниже прогнозной инфляции на 2022 год», — говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что, согласно прогнозу Минэкономразвития России, среднегодовая инфляция в стране составит 13,9%. Следующий пересмотр тарифов на коммунальные услуги произойдет только в июне 2024 года.

Кроме того, с 2 января изменятся тарифы на городской транспорт.

«Рост транспортных тарифов составит в среднем 8%, что ниже уровня прогнозной инфляции на 2022 год почти на 6 процентных пунктов», — добавили в пресс-службе.

Билет на две поездки в городском транспорте подорожает на 2 рубля и будет составлять 124 рубля. Стоимость абонемента на 365 дней останется прежней. Также не изменится цена одной поездки при оплате по биометрии (Face Pay). Для обучающихся будет впервые введен «Единый» билет на метро и наземный транспорт. Цена билета составит 715 рублей на 30 дней и 2055 рублей на 90 дней.



Соответствующий пакет документов был рассмотрен и принят во вторник на заседании президиума правительства Москвы.

Ранее в этом месяце сообщалось, что в Госдуме подготовили поправки в Жилищный кодекс, предлагающие снять запрет на субсидирование оплаты ЖКУ для должников. Для оформления субсидий льготнику нужно будет заключить соглашение о погашении задолженности с управляющей или ресурсоснабжающей компанией.