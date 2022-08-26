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Эксперт раскрыл позволяющие сэкономить на ЖКХ приемы

Эксперт по ЖКХ Гурылев призвал выбирать светодиодные лампы, чтобы экономить на счетах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вице-президент «Национального жилищного конгресса» Александр Гурылев рассказал, при помощи каких приемов можно сэкономить на ЖКХ.

Расправить сети: на модернизацию ЖКХ выделят 750 млрд рублей
Самыми острыми проблемами остаются неоплата услуг и износ коммунальной инфраструктуры

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 26 августа, специалист отметил, что если выполнить ряд действий, то можно не только сэкономить на коммунальных платежах, но также повысить стоимость квартиры, поскольку доведенная до ума квартира стоит дороже.

По словам Гурылева, обогрев квартиры требует самого большого объема затрат. Для того, чтобы сократить расходы на тепло в среднем на 10-20%, можно установить автоматический индивидуальный тепловой пункт (АИТП).

Эксперт объяснил, что оборудование автоматически будет регулировать температуру в помещении в зависимости от погоды за окном, например, когда на улице жарко, оно будет снижать температуру внутри.

«АИТП устанавливает управляющая компания (реже ресурсная либо энергосервисная компания) по просьбе жильцов, его стоимость раскидывается на всех жильцов. Окупится оборудование за полтора-два года», — отметил Гурылев.

При установленной АИТП, рассказал специалист, отпадет необходимость пользоваться электрическими обогревателями во время сильных холодов, а это позволит сэкономить на электричестве. Также он посоветовал заменить лампы накаливания на светодиодные.

Также Гурылев призвал для экономии воды не лить ее попусту и по возможности установить посудомоечную машину.

Эксперт обратил внимание на то, что траты за пределами дома также можно корректировать, поручив и оплатив работы управляющей организации через общее собрание собственников. В частности, можно экономно расходовать электричество, которое тратится на общедомовые нужды: речь идет об освещении подвалов и чердаков, лестничных площадок и клеток, а также работе лифтов. Можно заменить лампы накаливания на светодиодные, обновить лифтовое оборудование и установить датчики движения.

Руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Костромской обл. Андрей Пинчуков в беседе с сайтом aif.ru ранее в этот день также рассказал о способах сэкономить на ЖКХ. По его словам, можно оформить льготы, если они полагаются, экономить ресурсы, а также отключить ненужные ресурсы.

25 августа президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение правительству представить в срок до 1 октября 2022 года свои предложения по совершенствованию тарифной политики в сфере ЖКХ. Он потребовал учесть задачи по модернизации коммунальной инфраструктуры. Срок исполнения поручения — 1 октября 2022 года, пишет НСН.

24 августа «Известия» сообщали, что правительство РФ выделит 750 млрд рублей на модернизацию ЖКХ. На выделенные средства можно будет закрыть часть потребностей и привлечь дополнительные деньги за счет рынка.

Как отмечает телеканал «360», Госдума готовит изменения в законодательство об управлении многоквартирными домами для того, чтобы привлечь в эту сферу инвестиции.

В мае «Известия» писали, что в РФ планируют кардинально изменить систему капремонта жилых домов. Перед составлением ремонтного графика может быть введено обязательное техобследование для оценки состояния конкретного здания. В первую очередь это позволит уделять первоочередное внимание самым изношенным участкам дома и увеличить срок его службы, отмечает телеканал «Звезда».

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