«Вводить полный запрет на оборот крипты контрпродуктивно»

Финразведка выявила крупнейшую схему контрабанды стратегически важных ресурсов с ущербом около 10 млрд рублей . Об этом в интервью «Известиям» в Международный день борьбы с коррупцией сообщил статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд . Он также рассказал, что в уходящем году служба вычислила ряд микрофинансовых организаций, которые предоставляли расчетные услуги для нелегальных онлайн-казино . Помимо этого, Герман Негляд перечислил инициативы финразведки по регулированию цифровых валют, а также затронул вопрос о решении суда в отношении компании Meta , которая была признана экстремистской.

Санкционные схемы

— Как повлияли спецоперация и санкционное давление на схемы легализации и отмывания денег в России?

— Российская экономика адаптируется к внешним шокам . Предприниматели модернизируют свои бизнес-модели, формируют новые подходы к проведению финансовых расчетов, расширяют и диверсифицируют международные деловые связи. Мы фиксируем существенные изменения структуры трансграничных финансовых потоков . Происходит их переориентация из недружественных стран в государства Азии и Ближнего Востока.

Мы отмечаем, что значительное количество операций связано с приобретением недвижимости — в этом году тысячи российских граждан приобрели недвижимое имущество за рубежом . Поэтому мы видим, что дополнительные усилия необходимо сконцентрировать на оценке законности выводимых активов , а также на выработке мер, минимизирующих их риски для нашей страны.

Еще одним трендом этого года стал переток клиентов из финансовых организаций, попавших под санкции , и прежде всего крупных госбанков, в иные банки, в том числе с участием иностранного капитала . Изменилась и структура кредитных организаций, через которые проходят бюджетные средства. В этой ситуации важно оценить риск вовлеченности этих организаций в теневые схемы, помочь им совершенствовать свои системы внутреннего контроля, создать вокруг них своего рода пояс финансовой безопасности.

Вводить полный запрет Статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд Фото: Росфинмониторинг

— Какие еще тренды в этой сфере вы фиксируете?

— Важный тренд — увеличение объема подозрительных операций с участием микрофинансовых организаций . Часть выявленных операций связана с предположительным использованием МФО в схемах предоставления расчетных услуг для нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.

— Каким именно образом МФО участвуют в нелегальной деятельности?

— Поскольку мы пока не довели расследование до финала, рано раскрывать детали.

— В ноябре стало известно, что Росфинмониторинг совместно с ФНС и ЦБ выявил «ресторанную схему» ухода от налогов. Какие еще схемы легализации и отмывания денег, помимо «ресторанной», были обнаружены в последние месяцы?

— В 2022 году мы совместно с коллегами из других ведомств пресекли попытки вывода из-под ареста активов одной из крупнейших преступных группировок , осуществлявшей контроль за экспортом стратегически важных ресурсов за рубеж.

Противоправная деятельность группы заключалась в уходе от уплаты налоговых и таможенных платежей. Продаваемая продукция декларировалась во внешнеторговых контрактах и таможенных документах по заниженной стоимости, затем ресурсы контрабандно перемещались через границу и продавались на мировых рынках по рыночным ценам . А после группа легализовала свои преступные доходы.

В результате наших действий был наложен арест на активы сообщества стоимостью около 10 млрд рублей — это весьма внушительная сумма в сравнении с другими выявленными в последние годы схемами.

Еще в 2021 году в Дальневосточном федеральном округе был арестован один из лидеров преступной группы. Другие ее участники сбежали за границу и не оставляли попыток вывода активов из-под ареста . Через подконтрольные зарубежные компании планировался незаконный вывод за границу более $50 млн (порядка 3 млрд рублей). На основании материалов Росфинмониторинга иски зарубежных компаний были оспорены органами прокуратуры в арбитражных судах, пресечены попытки фиктивного банкротства российских экспортеров и вывода активов за рубеж .

Однако группировка пошла дальше. После наложенных на РФ санкций, ограничивших свободное движение капиталов за рубеж, члены преступного сообщества изменили замысел вывода активов из-под ареста. Они задействовали группу недобросовестных юристов и адвокатов из Северо-Западного федерального округа. Через нее с арестованного фигуранта дела потребовали взыскать задолженность в сумме около 2 млрд рублей. Однако и это судебное решение также было оспорено по иску органа прокуратуры решением кассационного суда, в заседании которого принимали участие представители Росфинмониторинга.

Своевременно принятые меры позволили сохранить арестованные активы на территории России, а также возместить в бюджетную систему Дальневосточного федерального округа сумму неуплаченных налоговых платежей в размере более 5 млрд рублей.

Вводить полный запрет Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— В последние несколько лет в России большой проблемой была схема вывода денег за рубеж по исполнительным листам. По вашим оценкам, сейчас она по-прежнему набирает обороты или ее удалось купировать?

— Сейчас мы видим снижение объемов вывода денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям, в том числе с использованием исполнительных листов . Однако, как я уже говорил, мы видим и попытки получения судебных решений для обхода введенных ограничений на ряд сделок с лицами из недружественных стран. Органы госвласти стали дополнительно проверять основания для выдачи исполнительных листов.

Кроме того, в Госдуму внесен проект федерального закона, предусматривающий возможность приостанавливать исполнительное производство в российской кредитной организации, если оно кажется подозрительным. Мы надеемся, что эти поправки будут приняты, как можно скорее.

Цифровые валюты

— По оценкам Росфинмониторинга, используется ли криптовалюта в схемах легализации денег? Каким образом?

— Мы видим рост использования криптовалют как при осуществлении взаиморасчетов за противоправную деятельность , так и при сокрытии преступного дохода и его легализации. Среди распространенных случаев — получение денежных средств в криптовалюте за незаконный сбыт наркотиков с последующей конвертацией в рубли и дальнейшим зачислением на подконтрольные банковские счета или электронные кошельки.

Криптовалюты активно используют в преступном мире — это обусловлено высокой степенью анонимности. Технология блокчейн шифрует конфиденциальные данные пользователя , после чего в трансакции отображаются лишь сведения о дате и времени ее проведения, а также сведения о криптовалютных адресах пользователей — участников обмена.

В целях противодействия преступлениям с использованием криптовалюты Росфинмониторинг совместно с партнерами развивает сервис по анализу криптовалют «Прозрачный блокчейн» .

Вводить полный запрет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Как он работает?

— Он позволяет отслеживать передачу криптовалют, виртуальных активов и сопоставляет информацию с данными о владельцах криптокошельков, которые есть в нашем распоряжении. Сейчас активно используем этот инструмент в своей деятельности. Мы разрабатываем критерии и типологии для идентификации таких трансакций, для выявления схем работы с криптовалютой.

— Каким финразведка видит регулирование криптовалют?

— Мы понимаем, что граждане и юрлица уже владеют цифровой валютой, и вводить в таких условиях полный запрет на оборот крипты было бы контрпродуктивно . Вместе с тем мы поддерживаем вариант жесткого регулирования криптовалют, который изложен в концепции правительства РФ: запрет на расчеты цифровой валютой, запрет их рекламы, а также необходимость разъяснительной работы о сущности цифровой валюты как высокорискового актива.

Мы считаем, что виртуальные активы или цифровые валюты должны быть приравнены в правовом смысле к имуществу , что влечет за собой их признание в качестве предмета преступлений, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.

Деятельность провайдеров услуг в сфере виртуальных активов — организаций, которые будут осуществлять с ними обменные операции, перевод виртуальных активов, их хранение, должна контролироваться. Речь в том числе о регистрации или лицензировании таких лиц и надзоре за ними.

На криптообменники должны быть возложены обязанности по идентификации клиентов, их бенефициарных владельцев , направлению в подразделение финансовой разведки сообщений о подозрительных операциях, хранению данных.

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— В Росфинмониторинге также заявляли, что важно контролировать некоторые валюты, используемые в онлайн-играх. Позиция финразведки на этот счет не поменялась?

— В отличие от цифровой валюты игровая, как правило, может быть использована исключительно для приобретения услуг и предметов в рамках конкретной игры. Это низкорисковые виртуальные активы, которые вряд ли нас заинтересуют.

Вместе с тем имеются отдельные игровые сервисы, которые предоставляют игрокам услуги по конвертированию игровой валюты в фиатные денежные средства либо по продаже внутриигровых предметов за деньги. Тогда по своим свойствам она становится видом виртуального актива . Сейчас мы анализируем, нужно ли отдельно прописывать этот момент в законодательстве о цифровых валютах.

Риски Meta

— В ноябре Росфинмониторинг предложил поправки к антиотмывочному законодательству, которые обязывают банки предоставлять фото- и видеосъемку по требованию службы. Для каких целей планируется использовать эти данные?

— Получение по запросу фото- и видеоматериалов с камер наблюдения позволит более полно защитить права граждан , потерпевших от мошенничеств и иных противоправных деяний, и расследовать подобные инциденты. При этом речь в наших предложениях идет о тех фото- и видеоматериалах, которые уже имеются в распоряжении кредитных организаций и которые они уже используют в собственных целях.

— Как часто Росфинмониторингу требуются соответствующие сведения?

— Мы ожидаем, что общее количество таких запросов в сравнении с данными, которые мы запрашиваем регулярно, будет невелико.

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— В 2022 году российские банки подключились к платформе «Знай своего клиента», которая оценивает надежность компаний по принципу «светофора». По данным Росфинмониторинга, сколько клиентов оказалось в «красной зоне»?

— Как и предполагалось, платформа относит к «красной зоне» не более 1% юридических лиц и ИП . Мы считаем, что платформа оказалась весьма полезной для рынка. Она позволяет кредитным организациям получить дополнительную информацию о рисках совершения их клиентами операций по отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Это особенно ценно для средних и небольших банков, для которых может быть дорогостоящим создание полномасштабной и всеобъемлющей системы оценки рисков.

В следующем году данные платформы «Знай своего клиента» планируется сделать публичными . Это принесет значительную пользу законопослушному бизнесу при оценке возможных контрагентов.

— По вашему мнению, следует ли распространить действие платформы «Знай своего клиента» на физлиц? В какие сроки это следует сделать?

— Распространение механизмов оценки рисков на физических лиц, на наш взгляд, возможно только после полноценной апробации механизмов, предусмотренных платформой, на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Пока это преждевременно.

— И в заключении хотелось бы затронуть тему компании Meta, в которую входят Facebook, Instagram, What’s App. В октябре Росфинмониторинг внес корпорацию в перечень террористических организаций. В связи с этим является ли факт владения акциями Meta финансированием терроризма?

— Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms еще в марте признана судом экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена на территории РФ. Это означает, что российские финорганизации должны заморозить денежные средства и иное имущество компании, а также обеспечить запрет на использование российской финансовой системы для ее финансирования .