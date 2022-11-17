По первому запросу: банки накажут за отказ передавать данные Росфинмониторингу
Власти предлагают наказывать банки за отказ предоставить по запросу Росфинмониторинга всю информацию о клиентах, включая данные об идентификации. Суммы штрафов могут доходить до полумиллиона рублей. Как выяснили «Известия», соответствующие поправки в КоАП в первом чтении Госдума может принять уже в ноябре. Инициатива получила поддержку финансового комитета ГД, правового управления, а также правительства. Эксперты считают, что новая мера будет очень эффективной в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Общие штрафы
По информации «Известий», Госдума в ноябре примет в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях». Его авторы — глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер СФ Николай Журавлев. Они предлагают за непредоставление по запросу Росфинмониторинга данных об идентификации вводить те же штрафные санкции, что и за отказ в информации об операциях клиентов.
Новый законопроект — это спутник уже принятых Госдумой в первом чтении поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые устанавливают новые требования к такой информации. В частности, финансовые организации, помимо сведений об операциях, должны будут предоставлять данные об идентификации клиентов, их представителей, а также иную информацию в рамках закона.
Росфинмониторинг уже заявил, что ко второму чтению документа предложил поправку, обязывающую банки также предоставлять ему фото- и видеоматериалы с камер, установленных в отделениях или на банкоматах.
За непредоставление данных об идентификации должностные лица могут быть оштрафованы на 30–50 тыс., а юрлица — на 300–500 тыс. рублей.
«По проекту замечаний концептуального характера не имеется», — говорится в положительном заключении правового управления Госдумы, которое имеется у «Известий».
Аналогичное решение о поддержке законопроекта и рекомендации Госдуме принять его в первом чтении подготовил комитет по финансовому рынку ГД.
Свое положительное заключение на законопроект уже дало правительство, при этом там предлагают новые нормы доработать. В кабмине считают, что поправки в КоАП не в полной мере отвечают законопроекту, устанавливающему требования к информации.
«Известия» направили запрос в Росфинмониторинг с просьбой оценить актуальность законопроекта. По данным ведомства, с начала 2021 года были заморожены финансовые активы более 2 тыс. лиц, подозреваемых в финансировании терроризма. При этом объем сомнительных операций в I квартале 2022 года составил около 740 млрд рублей. Если говорить о легализации незаконных доходов, то по итогам прошлого года по таким эпизодам было возбуждено более 330 уголовных дел. Сумма ущерба, назначенная к возмещению судами, — почти 8,5 млрд рублей.
В ЦБ «Известиям» сообщили, что знакомы с этой инициативой.
«Полагаем, что ее рассмотрение необходимо синхронизировать с обсуждаемыми сейчас изменениями в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», они в свою очередь требуют дополнительного обсуждения с банковским сообществом», — пояснили в пресс-службе регулятора.
Также «Известия» направили запросы в ведущие российские банки с предложением дать свою оценку новым нормам.
Делиться информацией
В большинстве фракций готовы инициативу поддержать. При этом там считают, что предложенные в законопроекте штрафы недостаточно большие.
— Суммы штрафов можно было бы установить более высокие. Всё, что касается вопросов финансирования терроризма, экстремизма, наркоторговли, работорговли, нужно пресекать очень жестко. Я вообще не понимаю, какие тут могут быть церемонии, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.
По его словам, за сокрытие такой информации нельзя наказывать только штрафом, нужно сразу ставить вопрос о закрытии таких учреждений, отзывать у них лицензии и привлекать к уголовной ответственности.
— Когда законопроект поступит, мы его посмотрим. В целом, конечно, такая поправка в КоАП должна быть внесена, учитывая, что в законе есть норма по противодействию отмыванию незаконных доходов, — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
При этом он также отметил, что объективность размера предложенного наказания нужно обсуждать.
— Мы дадим свое заключение ближе к рассмотрению законопроекта. При этом хочу отметить, что наша фракция всегда очень внимательно относится к темам борьбы и противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма, — отметил в разговоре с «Известиями» зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.
Представитель фракции КПРФ, депутат Госдумы Юрий Синельщиков заявил, что пока с законопроектом не знаком, поэтому воздержится от комментариев.
Доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов считает, что новые нормы будут очень эффективными для борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. По его словам, в последние годы в российских банках серьезно внедряется система биометрии: собираются образцы голоса, почерка, внедряют приборы, считывающие радужную оболочку глаз.
— Так вот, многие банки не хотят этой информацией делиться. Это, с одной стороны, понятно. Ведь они вложили в это собственные средства. Кроме того, нет гарантии, что эта информация не попадет к конкурентам. Но с точки зрения борьбы с незаконными доходами это будет очень эффективно, — пояснил эксперт.
По его словам, особенно это поможет с отмыванием средств, владельца которых будет гораздо проще установить.